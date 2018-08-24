«Рейтинг ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании» — беспрецедентная возможность заявить о своем лидерстве

24 августа 2018, 17:47



«Рейтинг ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании» — следующий уникальный проект национального масштаба, учрежденный ведущим глянцевым бизнес-изданием «Financoff» и разрабатываемый в сотрудничестве с рекламной компанией «Amillidius».

Впечатляющий успех предыдущих рейтинговых проектов «ТОП 50. Гордость и красота Украины. Женщины», «ТОП 100. Гордость Украины. Мужчины» и «ТОП 100. Будущее Украины. Дети» вдохновил их создателей — главного редактора журнала «Финансофф» Эльвиру Гаврилову и руководителя рекламной компании «Amillidius» Богдана Терзи, на разработку национального рейтингового проекта, который даст отечественному бизнесу дополнительный стимул к развитию и откроет новые возможности для привлечения инвестиции.

Рейтинг ТОП-100 компаний Украины — визитная карточка успешных компаний

Рейтинг ТОП-100 компаний Украины — это, своего рода, каталог самых

перспективных бизнес-проектов, который может послужить дорожной картой как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. А привлечение инвестиций — как раз то, в чем так нуждаются украинские бизнесмены и национальная экономика.

Ценность проекта в том, что после попадания в рейтинг ТОП-100 компаний Украины вашу компанию, ваш бренд, увидят и смогут оценить по достоинству тысячи потребителей. Достижения вашей компании, ее вклад в украинскую экономику, перспективные и инновационные решения, конкурентные преимущества, все это будет подробно освещено на страницах глянцевого бизнес-издания №1 в Украине — журнала «Financoff». А благодаря сотрудничеству с рекламной компанией «Amillidius» продвижение брендов участников рейтинга «ТОП-100: Основа экономики Украины. Компании» будет подкреплено мощной пиар-компанией.

ТОП-100 компаний Украины — лучшие среди лучших

Занять строчку в рейтинге «ТОП-100: Основа экономики Украины. Компании» — означает получить всеобщее признание, оказавшись среди лучших. Более удачного способа завоевать безоговорочное доверие клиентов и инвесторов, а также выгодно выделиться в среде конкурентов, пожалуй, не придумать.

Церемония награждения победителей рейтинга ТОП-100 компаний Украины будет сопровождаться ярким незабываемым шоу, а финальным аккордом станет гала-концерт с участием звезд отечественной эстрады. Освещать мероприятие будут журналисты ведущих украинских СМИ.

Все это позволит даже небольшому развивающемуся бизнесу, попавшему в рейтинг ТОП-100 компаний Украины, не только заявить о себе на всю страну, но и наладить полезные деловые связи, расширить клиентскую базу — сделать важный шаг на пути к новым достижениям.

Залог здоровой экономики — это успешно развивающийся бизнес. И такие рейтинги, как ТОП-100 компаний Украины, являются мощным инструментом, позволяющим улучшить деловой климат в нашей стране, ярко продемонстрировать экономический потенциал Украины — уверены организаторы и идейные вдохновители проекта Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи.

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