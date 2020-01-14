Рейтинг роста минимальных зарплат в мире: Украина на 15 месте — новости экономики Украины, курс валют

В 2020 году минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю Украина заняла 15 место среди 54 стран мира, согласно исследованию Picodi.

В Беларуси «минималка» выросла на 13,6%, в Польше — на 14,9%, в России 7,5%, в Германии — 1,9%.

Самый большой рост был в Нигерии — 64,8%. Однако в пересчете на доллары уровень минимальной зарплаты в этой стране остается одним из самых низких в мире — $74.

В США, Испании, ЮАР и Латвии минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Методология. В исследовании сравнивались минимальные зарплаты стран после вычета налогов. Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает разную минимальную зарплату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), рассчитали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвертый квартал 2019 года.

Ранее в Минэкономики заявили, что впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила «минималку» в России и Беларуси.

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