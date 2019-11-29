Рейтинг президента Украины стремительно падает – Вести Экономика, 29.11.2019

Москва, 29 ноября — «Вести.Экономика». Популярность президента Украины Владимира Зеленского в стране стремительно падает, падает и народное доверие к правительству согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС). С сентября уровень народной поддержки Зеленского рухнул почти в 1,5 раза, или на 21 процентный пункт, но наибольший спад зафиксирован в ноябре, сообщается в итогах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% в октябре, 64% в начале ноября, 52% в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленского негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца также ухудшилась: на 7 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, не одобряет работу кабмина (с 37% до 48%). Оценка работы правительства ухудшается с октября.

Оценка работы парламента сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 9 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (45% и 36%), и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряет работу депутатов (с 40% до 52%). Оценка работы парламента ухудшается с октября.

Принятие закона, разрешающего продажу сельхозземли, поддержали 29% опрошенных украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов — 64%.

Помимо решения о продаже земли новая власть ранее приняла решение о повышении цен на газ и о легализации игорного бизнеса.

Это возмутило многих украинцев.

Согласно опросу около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Если сравнить эти результаты с опросом этого исследования КМИС в 2015 г., то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое: с 6% до 14%. Доля тех, кто тратит на коммуналку от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%.

Рейтинг политиков не сильно изменился. Петра Порошенко поддерживают 12% украинцев, как и в сентябре. Юлию Тимошенко одобряют 20% опрошенных (+1 п. п.). Рейтинг Святослава Вакарчука опустился с 25% до 23%. Рейтинг Юрия Бойко из пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» вырос с 20% до 23%.

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