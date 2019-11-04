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Рейтинг MBA-программ от The Economist. , Экономика

Экономика Украины 04 Ноя 2019
Рейтинг MBA-программ от The Economist. , Экономика
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Издание The Economist назвало топ-20 самых престижных школ для получения бизнес-образования

США лидируют по количеству лучших MBA-программ в мире по версии журнала The Economist

Журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг бизнес-школ. Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство мест в топ-20 занимают американские учебные заведения. В рейтинге – три представителя Европы.

Первое место уже традиционно удерживает за собой Chicago Booth — бизнес-школа Университета Чикаго.

Лучшей в Европе признана MBA-программа французской HEC Paris, которой удалось подняться сразу на 10 позиций и занять третье место в рейтинге.

Еще один представитель Европы в ТОП-10 — испанская IESE.

Также следует отметить MBA-программу итальянской SDA Bocconi. Бизнес-школе из Милана удалось совершить прыжок сразу на 11 позиций – на 13 строчку рейтинга.

Замыкает ТОП-20 Вашингтонский университет (Foster School of Business).



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