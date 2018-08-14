Рейтинг комфортности. Почему Киев стал антилидеромСюжет

Украинская столица стала лидером падения за пять лет, но, при этом, улучшила свои показатели за последний год.

Киев в рейтинге комфортности городов мира издания Economist в наибольшей степени ухудшил свои показатели за последние пять лет.

При этом за 2017 год столица Украины покинула десятку наименее благоприятных для жизни городов, куда входила два года подряд. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Киев ухудшил и улучшил свои показатели

Согласно данным рейтинга исследовательской компании Economist Intelligence Unit, Киев за стал лидером в списке городов, переживших значительное падение (на 12,6 процента) показателей за пять лет.

Рейтинг составляется ежегодно с учетом таких показателей, как уровень преступности, угроза военных конфликтов или терактов, доступность и качество медицинского обслуживания, уровень культуры и образования, комфортность климата, качество транспортной инфраструктуры.

Максимально по каждому пункту город может получить 100 баллов. Затем баллы суммируются и берется среднее значение с учетом веса каждого показателя. Нынешний рейтинг состоит из 140 городов.

Несмотря на пятилетнее падение, за последниий год Киев улучшил позиции в рейтинге и вышел из десятки наименее благоприятных для жизни городов, куда входил до этого два года подряд.

В 2017 году столица Украина занимала 131 место из 140, а сейчас поднялась на 13 строк — до 118 места.

«Киев улучшил свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности, несмотря на конфликт на Донбассе», — говорится в отчете Economist.

Меньше всего баллов Киев получил за стабильность, куда входит уровень преступности, угроза терактов, военные и гражданские конфликты. Украинская столица получила 30 из 100.

Инфраструктура (дороги, транспорт, жилищные условия) также не удовлетворила британских экспертов — 40 из 100.

Качество медицины, культуры и экологии Economist оценил в 50 баллов. В этих критериях учитывались: культурные события, развлечения, чистота окружающей среды, климат, уровень коррупции, цензуры, доступность спорта, продукты питания, товары и услуги.

Фестиваль красок Холи в Киеве / EPA

Лучшим критерием в Киеве оказалось качество образования — выше 70 баллов.

В общем докладе по Украине говорится, что экономика Украины в 2014 году упала на 16 процентов из-за революции и войны.

При этом отмечается, что ВВП Украины начал улучшаться в 2016 году и продолжил расти в 2017 году, чему способствуют внутренние инвестиции.

«В 2018 году рост останется скромным, обусловленным частным потреблением. Программа МВФ идет очень медленно, выплата дополнительных траншей задерживается, а разочарование Фонда усиливается. Конфликт на востоке Украины кипит, и мы не ожидаем его решения в 2018-1922 годах», — пишет Economist.

Лидеры рейтинга

Впервые за последние семь лет у рейтинга сменился лидер. Вена, которая постоянно держалась в тройке лидеров, на этот раз сумела вытеснить с первого места Мельбурн, набрав 99,1 балла.

Вена признана самым комфортным городом благодаря улучшению показателей по уровню преступности и снижению угрозы терактов.

«На протяжении последних лет имидж европейских городов страдал от ощутимой угрозы терроризма, из-за чего там действовали усиленные меры безопасности, однако за последний год отмечается возвращение к нормальной жизни», — говорят эксперты Economist.

При этом и Вена, и Мельбурн получили максимальную оценку в таких областях, как здравоохранение, образование и инфраструктура.

В целом в топ-10 больше всего оказалось австралийских и канадских городов — по три от каждой страны, кроме того, заметно представлена Япония — два города.

Места с третьего по десятое заняли Осака, Калгари, Сидней, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Все города, вошедшие в топ-10, получили наивысшие баллы по качеству образования, и почти все — за исключением Копенгагена — получили самый высокий балл по качеству здравоохранения.

Как отмечают в EIU, среди лидеров рейтинга заметно выделяется Осака, которая еще полгода назад не входила в десятку, а сейчас поднялась сразу на третье место благодаря значительному улучшению городского транспорта, инфраструктуры, росту безопасности и снижению уровня преступности.

Вошедшие в топ-10 нынешнего рейтинга Копенгаген и Осака вытеснили занимавшие полгода назад девятое и десятое места Хельсинки и Гамбург.

Самым комфортным для проживания американским городом стал Гонолулу (штат Гавайи; 23-е место), кроме него в топ-40 вошли Питсбург (штат Пенсильвания; 32-е место), Вашингтон (округ Колумбия; 37-е место) и Миннеаполис (штат Миннесота; 39-е место). Нью-Йорк занял 57-е место, Франкфурт разделил 12-е место с Оклендом, Париж — 19-е, Берлин — 21-е, Лондон — 48-е.

Наименее комфортные города

В конце рейтинга разместились Дакар, Алжир, Дуала, Триполи, Хараре, Порт-Морсби, Карачи, Лагос, Дакка и Дамаск.

В этих городах оказались самые низкие показатели уровня безопасности и стабильности, а также связанной с этим категории «качество инфраструктуры».

В самом низу рейтинга оказалась столица Сирии. Самый высший балл — 40,5 — Дамаск получил за культурное наследие и экологию, самый низкий — 20 — за безопасность.

Дамаск, Сирия / EPA

Почти двухмиллионный город, второй по величине в Сирии, который называют старейшим в мире, не избежал последствий продолжающейся в стране войны.

Столица Бангладеш Дакка получила высший балл от экспертов — 50 — за безопасность. В 26,8 балла оценили инфраструктуру Дакки с населением более 16 миллионов человек.

В городе, который остается одним из крупнейших портов мира, сосредоточена бóльшая часть промышленности страны.

Дакка, Бангладеш / Getty

Еще один портовый город — Лагос, столица Нигерии, — в рейтинге занимает 138-ю позицию. Эксперты оценивают безопасность в самом населенном мегаполисе Африки (более 13 миллионов человек) лишь в 20 баллов. А самый высокий балл — 46,4 — присвоен ему за инфраструктуру.

Лагос остается одним из важнейших коммерческих центров Нигерии, здесь также сосредоточена почти половина всех производств страны.

Лагос, Нигерия / Getty

Самый низкий балл — 20 — эксперты присвоили Карачи за безопасность. Город, выросший из рыбацкой деревни в седьмую по величине мировую агломерацию, свой самый высший балл — 66,7 — получил за образование.

Пакистанский мегаполис ​считается крупным центром высшего образования в Южной Азии и во всем исламском мире.

Карачи, Пакистан / Getty

Город Порт-Морсби с населением чуть более 300 тысяч человек занимает 136-ю строчку рейтинга, получив самые низкие баллы за безопасность — 30 и здравоохранение — 37,5.

В 50 баллов эксперты оценили уровень образования. В Порт-Морсби находятся Национальный музей и Национальный ботанический сад Папуа — Новой Гвинеи.

Порт Морсби, Папуа-Новая Гвинея / EPA

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