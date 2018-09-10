Рейтинг губернаторов. Кто оказался не на своем месте

Можно говорить (пока осторожно) о выходе экономики на траекторию ускоренного роста. Но положительная динамика наблюдалась не во всех регионах

Начиная с марта, Петр Поро­шенко увольняет по одному губернатору каждые два месяца. Не будем предугадывать, кто станет следующим, лучше посмотрим на цифры.

Как раз сейчас набралось достаточно данных, чтобы подвести итоги за первое полугодие. Методика была описана три месяца назад (при публикации рейтинга за первый квартал) и остается неизменной. Сравниваются показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям. Все цифры берутся из сводок Госстата и его территориальных органов.

Прежде чем перейти к результатам губернаторов, стоит посмотреть на общую социально-экономическую ситуацию в Украине. Реальный ВВП вырос в 2017 г. на 2,5%, в первом квартале 2018 г. — на 3,1%, во втором квартале — на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, можно говорить (пока осторожно) о выходе экономики на траекторию ускоренного роста.

Также можно утверждать, что не оправдались опасения насчет возможного отрицательного эффекта повышения минимальной зарплаты. Скорее наоборот: рост доходов и, как следствие, покупательной способности населения дал дополнительный стимул росту экономики, что, в свою очередь, способствует дальнейшему росту зарплат. В первом полугодии 2018 г. рост реальных зарплат (с поправкой на инфляцию) составил 12%.

Промышленное производство выросло за тот же период на 2,5%, строительная продукция — на 2,8%, оборот розничной торговли — на 6,2%, объем экспорта товаров и услуг — на 11,1%, освоенные капитальные ин­вес­тиции — на 26,5%. Однако положительная динамика наблюдалась не во всех регионах. Тому есть разные причины — как объективные, так и субъективные. И вот тут встает вопрос о роли губернаторов.

Конечно, цифры, взятые сами по себе, не говорят, кто из губернаторов оказался не на своем месте. Но цифры указывают на болевые места в каждом регионе. А зная эти проблемы, можно анализировать, что делают для их решения (и делают ли что-то вообще) те или иные руководители. Именно такой анализ мы и предлагаем вниманию читателей. Хотя, конечно, он не претендует быть истиной в последней инстанции.

1 Горгану повезло с жильем

Подводя итоги первого квартала, мы прогнозировали, что в нынешнем году борьба за первое место в рейтинге руководителей регионов обещает быть интригующей и упорной. Тот прогноз сбылся: по итогам полугодия золото получил председатель Киевской ОГА Александр Горган, который в первом квартале добыл бронзу. Его суммарный результат по 20 критериям — 78,5 балла.

Столичная область стала безоговорочным лидером по общей площади принятых в эксплуатацию квартир как в абсолютных цифрах (290,6 тыс. кв. м), так и в соотношении с численностью населения (338 кв. м на тысячу жителей, что в 4,4 раза выше среднеукраинского показателя и втрое выше, чем в Киеве). Кроме того, Киевщина заняла второе место по освоенным капитальным инвестициям на душу населения (8 тыс. грн/чел.), среднемесячной зарплате (8573 грн), динамике численности штатных работников (рост на 2,4% по сравнению с первым полугодием 2017 г.), уступив по этим критериям только столице. Также Киевщина вторая после Харьков­щи­ны среди регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста (6,6% по методологии МОТ, при среднеукраинском уровне 10%) и вторая после Сумщины среди регионов с самой низкой смертностью детей в возрасте до одного года. Киев по обоим этим критериям лишь на четвертом месте.

Вдобавок Киевщина вошла в четверку лидеров по притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу населения, по увеличению объема реализованных нефинансовых услуг и по наращиванию оборота розничной торговли, в пятерку — по росту промышленности, в шестерку — по выполненным строительным работам на душу населения. А главная неудача Горгана — последнее место области по динамике экспорта товаров и услуг: он сократился на 2,6% (в частности, поставки товаров за рубеж уменьшились на 5,4%).

2 Кличко потерял лидерство

В том, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко (76,5 балла) опустился на вторую строку рейтинга, нет ничего экстраординарного. Да и отставание его от нового лидера небольшое — всего-то два балла. Важнее другое.

По многим критериям Киев занимает первое место, так сказать, автоматически, просто в силу своего столичного статуса. Именно таков характер лидерства Киева по среднемесячной зарплате (12 857 грн), а также в пересчете на душу населения, по объему освоенных капитальных инвестиций (25,5 тыс. грн/чел.), притоку ПИИ ($342/чел.), объему выполненных строительных работ (3819 грн/чел.) и объему экспорта товаров и услуг ($2213/чел.). К тому же через свои киевские офисы проводят инвестиции и внешнеторговые сделки многие компании, имеющие производственные и другие объекты в разных регионах Ук­ра­ины. В киевскую городскую экономику от этих денежных потоков поступает лишь некоторая часть, а остальное уходит в регионы.

В то же время по ряду критериев Киев имеет основания быть всамделишным лидером и примером для других городов. Однако как раз по этим критериям позиции столицы пошатнулись. Например, по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей Киев опустился на шестое место, пропустив вперед Киевскую, Львовскую, Волынскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. По сравнению с первым полугодием прошлого года общая площадь новых квартир в столице сократилась на 64,3%, то есть почти втрое.

Удручает и то, что Киев в первом полугодии оказался на седьмом месте снизу по динамике промышленности, а по итогам семи месяцев — на пятом месте снизу, допустив спад на 2% и 2,6% соответственно.

В перерабатывающей промышленности сокращение производства достигло 4% и затронуло все крупнейшие отрасли: пищевую (падение на 5%), фармацевтическую (на 3,3%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 2,3%), машиностроение (на 2,2%), деревообработку, производство бумаги и полиграфию (на 8,5%). Это совсем не лидерские показатели.

3 Синютка создает промышленный хаб

Со второй строки рейтинга на третью опустился губернатор Львовщины Олег Синютка (68 баллов). Но у него есть шанс вернуться туда, обогнав Кличко. Одно из дос­тижений Синютки — отсутствие больших провалов в работе: ни по одному из 20 критериев область не вошла ни в тройку, ни в пятерку, ни даже в семерку самых неблагополучных регионов.

Среди успехов Львовщины в первом полугодии стоит отметить прежде всего второе место после Киева по притоку ПИИ на душу населения и второе место после Киевской области по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей. Кроме того, Львов­щина вошла в четверку лучших регионов по динамике численности штатных работников (рост на 1,5%), в пятерку регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста и наибольшим объемом освоенных капитальных инвестиций на одного жителя.

Заслугой Львовской ОГА является начатая в 2018 г. реализация инициативы «Львовский промышленный хаб». В этом хабе объединяются усилия промышленных предприятий, учреждений профессионально-технического образования и научных учреждений. В области уже начали деятельность четыре промышленных кластера: строительной индустрии, легкой промышленности, полиграфии и деревообрабатывающей промышленности. Сейчас находятся в процессе регистрации еще четыре кластера: мебельного производства, металлообработки, машиностроения и приборостроения.

4 Резниченко доволен инвестициями ArcelorMittal

С пятого места на четвертое поднялся в рейтинге глава Днеп­ро­пет­ровской ОГА Валентин Резниченко (52,5 балла). Его область лидирует по динамике реальных зарплат (с поправкой на инфляцию): они выросли в первом полугодии на 15,7%, а по итогам января-июля — на 15,9% (по сравнению с аналогичными периодами 2017 г.). По размеру номинальной среднемесячной зарплаты область в тройке лучших среди мирных регионов (8375 грн за полугодие и 8502 грн за январь-июль), уступая только Киеву и Киевщине.

Также только Киеву и Киевщине Днепропетровская область уступила по объему освоенных капитальных инвестиций на одного жителя, а по динамике капинвестиций — вошла в четверку лучших. Осо­бенно крупными инвестпроектами выделяется ПАО «Арсе­лорМиттал Кривой Рог». На 2018 г. компания запланировала инвестировать в обновление производственных мощностей $400 млн а общий объем инвестиций в развитие производства в 2018-2020 гг. должен составить $1,5 млрд. И эти планы выполняются. Так, в июле предприятие приступило к завершающему этапу строительства двух новых машин непрерывного литья заготовок. Стоимость этого инвестпроекта составляет около $144 млн. Окончательная сдача комплекса в эксплуатацию намечена на первый квартал 2019 г.

При этом Днепропетровская область заняла второе после Киева место по объему экспорта товаров и услуг как в абсолютных цифрах ($4,06 млрд), так и в пересчете на душу населения ($1260/чел.). Заметны успехи и в строительстве: область вошла в пятерку лидеров как по выполненным строительным работам на душу населения, так и по динамике строительной продукции (рост на 16,5%). А наихудшим результатом области стало попадание в тройку регионов с самым высоким уровнем младенческой смертности.

5 Гончарука порадовал Electrolux

Поднялся с седьмой строки рейтинга на пятую председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук (40,5 балла). Он, как и его львовский коллега Олег Синютка, может похвастаться отсутствием больших провалов в работе: ни по одному из 20 критериев область не попала на какое-либо из семи последних мест.

При этом Прикарпатье лидирует по динамике промышленности. Выпуск промпродукции вырос на 17,2% по сравнению с первым полугодием 2017 г., тогда как в среднем по Украине — на 2,5%. Заметный рост наблюдался во всех шести крупнейших отраслях промышленности Прикарпатья: в производстве электроэнергии — на 10,5%, в химической промышленности — в 11,7 раза (возобновило работу крупнейшее нефтехимическое предприятие Украины — «Карпатнефтехим»), в деревообрабатывающей, бумажной, полиграфической отрасли — на 10,3%, в добывающей промышленности — на 6%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 6,4%, в пищевой промышленности — на 50%.

Также Прикарпатье стало лидером по динамике строительства, показав рост строительной продукции на 41,5%, тогда как среднеукраинский прирост составил 2,8%. По общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей область в пятерке лидеров.

Крупными достижениями области следует признать второе место по динамике экспорта товаров и услуг (рост на 69,4%, по товарам — на 71,2%, по услугам — на 20,6%), третье — по притоку ПИИ на душу населения, пятое — по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей.

1 августа в Микитинцах под Ивано-Франковском шведский концерн Electrolux запустил новую линию по производству стиральных машин. Это означает, что улучшатся показатели области не только по инвестициям и промпроизводству, но и по экспорту, ведь более 65% стиральных машин, изготовленных на заводе в Мики­тинцах, идут на экспорт в Швецию и другие страны ЕС.

6 Москаля замучили экоактивисты

Опустился с четвертого места в рейтинге на шестое губернатор Закарпатья Геннадий Москаль (39,5 балла). Наихудший результат Закарпатья — самая высокая младенческая смертность: на каждую 1000 живорожденных пришлось 12 детей, умерших в возрасте до одного года (средний коэффициент по Украине — 7,8). Плохи дела и в строительстве: по объему выполненных строительных работ на душу населения область в четверке аутсайдеров и вдобавок в тройке худших по динамике строительной продукции. Впрочем, в жилищном строительстве ситуация иная: по общей площади введенных в эксплуатацию квартир на 1000 жителей область в четверке лидеров, превысив среднеукраинский показатель вдвое.

Противоречива ситуация на рынке труда области. Закарпатье входит в двойку регионов с самой низкой зарплатной задолженностью на одного штатного работника, на шестом месте по динамике реальных зарплат и на восьмом — по среднемесячной зарплате. Но в то же время область попала в тройку регионов, где наиболее сократилась численность штатных работников (на 1,3% по сравнению с первым полугодием 2017 г.).

Контрастно выглядят и показатели инвестиций на Закарпатье. С одной стороны, по освоенным капитальным инвестициям на душу населения область в четверке отстающих. С другой — по динамике капинвестиций область в тройке лидеров (рост на 35,9%). К тому же Закарпатье в шестерке лучших по притоку ПИИ на душу населения. Именно благодаря новым предприятиям с европейским капиталом область вошла в пятерку лидеров по объему экспорта товаров и услуг на душу населения, да и по динамике экспорта в семерке лучших.

Сам Геннадий Москаль считает, что картина с инвестициями на Закарпатье могла бы быть во 100 крат краше, если бы не происки чрезмерно обеспокоенных экоактивистов. «За последние 15 лет на Закарпатье было больше десятка предложений для создания масштабных туристических и спортивных комплексов, — утверждает губернатор. — Если бы реализовали хотя бы часть из них, масса людей получила бы работу, а область по спортивной и туристической инфраструктуре достигла бы уровня Австрии или Италии. Однако на сегодня ни один проект не реализован, высокогорные районы, где люди получали бы серьезные прибыли, остаются депрессивными, селяне вынуждены выезжать на заработки в Россию и Евросоюз, а если сюда заходит потенциальный инвестор, на него начинают кричать: «Не дадим уничтожить Карпаты». В результате область и дальше сидит босая, голая и дотационная на 76%».

7 Степанова подвел ОПЗ

С 11-го на седьмое место в рейтинге поднялся глава Одесской ОГА Максим Степанов (32,5 балла). В первом квартале его область была последней по динамике сельского хозяйства, но по итогам полугодия вышла на первое место, показав рост более чем вдвое по сравнению с январем-июнем 2017 г. Кроме того, Одесчина в двойке лидеров как по динамике строительства (рост на 33,8%), так и по объему выполненных строительных работ на душу населения. Также область вторая по сокращению смертности населения, третья среди регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста (7,6% по методологии МОТ, тогда как в среднем по Украине — 10%), шестая по освоенным капитальным инвестициям на душу населения.

С другой стороны, область в тройке аутсайдеров по динамике экспорта, в четверке — по динамике промышленности и по росту оборота розничной торговли, в шестерке — по росту реальных зарплат. Особенно тревожно выглядят цифры по промышленности: в январе-июне произошел спад на 3,8%, а по итогам семи месяцев — уже на 4,6% (и это означает, что область опустилась на третье место с конца). Пищевая промышленность — крупнейшая по объемам производства промышленная отрасль Одесчины — сократила выпуск продукции на 7,1%, в частности, производство подсолнечного масла упало на 17,9%. Вдобавок с 30 апреля полностью остановил работу Одесский припортовый завод из-за прекращения поставок газа. В июле ОПЗ выбрал киевскую компанию «Либерти газ» победителем конкурса на поставку природного газа для переработки в аммиак и карбамид по договору давальческого сырья. Запуск предприятия планировался на начало сентября, но затем его перенесли на конец сентября.

8 У Коровия улучшилась экология

Губернатор Винницкой области Валерий Коровий (29 баллов) в рейтинге за первый квартал был шестым, по итогам полугодия стал восьмым. Наибольшие достижения Виннитчины — второе место по росту реальных зарплат (на 14,9% по сравнению с январем-июнем 2017 г.), третье по росту оборота розничной торговли (на 9,9%), пятое среди регионов с самым низким уровнем зарплатной задолженности на одного работника и самым большим притоком ПИИ на одного жителя, шестое по росту освоенных капитальных инвестиций (на 30,5%). Также область стала четвертой по сокращению смертности населения, но допустила наибольшее по Украине падение рождаемости: в январе-июне 2018 г. новорожденных получилось на 11,6% меньше, чем в те же месяцы 2017 г. Кроме того, Виннитчина вошла в тройку аутсайдеров по динамике реализованных нефинансовых услуг и в пятерку отстающих по динамике промышленности: в январе-июне промпроизводство упало на 3,8%.

В частности, допустили падение обе крупнейшие отрасли промышленности Виннитчины: пищевая — на 5,2%, производство электроэнергии — на 13%. Крупнейшим объектом энергетики на Виннит­чи­не является Ладыжинская ТЭС, принадлежащая ДТЭК. С начала января по начало июля компания проводила на Ладыжинской ТЭС капитальный ремонт первого энергоблока и реконструкцию электрофильтра, этим и объясняется полугодовое падение производственных показателей. Зато теперь мощность энергоблока выросла в 1,5 раза (со 190 до 280 МВт), а концентрация пыли в дымовых газах сократилась в 3,7 раза. Общие инвестиции в проект составили 148,8 млн грн. Из них 29,3 млн грн было направлено на реконструкцию электрофильтра. Важной особенностью этой реконструкции стало частичное финансирование работ за счет ранее уплаченного компанией «ДТЭК Энерго» эконалога в бюджет Виннитчины и Ладыжина. Такое решение было принято Валерием Коровием в рамках плана по улучшению экологической обстановки в области. Из областного и Ладыжинского городского бюджетов на первый этап реконструкции было выделено 20,9 млн грн. В планах компании выполнение второго этапа реконструкции электрофильтров на Ладыжинской ТЭС в 2019 г.

9 Головко рассчитывает на подъем КВСЗ

С восьмого на девятое место опустился губернатор Полтавщины Валерий Головко (25 баллов). В первом полугодии Полтавщина стала лидером по динамике розничной торговли (оборот вырос на 10,4% по сравнению с январем-июнем 2017 г., тогда как в среднем по Украине — на 6,2%), вошла в тройку лучших по объему выполненных строительных работ на душу населения, в четверку — по освоенным капитальным инвестициям на одного жителя, в пятерку — по среднемесячной зарплате (7798 грн) и по росту реальных зарплат (на 13,2%). По объему экспорта товаров и услуг на душу населения область вошла в шестерку лучших, однако по динамике экспорта заняла предпоследнее место. Также Полтавщина заняла второе место по динамике рождаемости, но оказалась в числе трех регионов с самым высоким ростом смертности населения; впрочем, область вошла в тройку регионов с самой низкой младенческой смертностью. Провалом стало предпоследнее место Полтавщины по динамике сельского хозяйства (падение на 2%). Вдобавок Полтавщина входит в четверку регионов с самым высоким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста — 12,5% (по методологии МОТ).

Среди точек роста экономики области выделяется Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в Кременчуге. Его портфель заказов растет с каждым месяцем. В январе-июле КВСЗ увеличил производство грузовых вагонов на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2054 единиц.

В июле завод выиграл тендер на поставку 54 пассажирских вагонов для «Укрзалізниці». А в августе КВСЗ начал изготовление для «Укрзалізниці» шести дизель-поездов. Первый из них должен стать на рельсы через год — в августе 2019 г. В то же время предприятие будет доукомплектовывать 30 локомотивов, которые должна произвести для «Укрзалізниці» американская компания General Electric по контракту, подписанному в феврале. Первый локомотив уже построен и отправлен в Украину с завода GE Transportation в Пенсильвании.

10 У Брыля растут новые мощности

В десятку лидеров вошел председатель Запорожской ОГА Константин Брыль (21 балл). Его область в первом полугодии вошла в тройку лучших по объему экспорта товаров и услуг на душу населения ($1077/чел.), в четверку — по динамике сельского хозяйства (рост на 17% по сравнению с январем-июнем 2017 г.), по среднемесячной зарплате (8231 грн) и по росту реальных зарплат (на 14%), в шестерку — по динамике промышленности (рост на 5,2%) и по увеличению численности штатных работников предприятий (на 1%).

В этом году в Запорожской области уже стартовал или готовится к старту ряд новых крупных проектов. Сейчас максимально быстрыми темпами возводится новый пассажирский терминал аэропорта «Запорожье». В августе в Бер­дянский порт прибыли первые лопасти для ветротурбин Приморс­кой ветроэлектростанции, которую строит ДТЭК. Завершение работ по строительству первой очереди на 100 МВт намечено на конец 2018 г., второй очереди — до 2020 г. Общий плановый объем инвестиций — более 300 млн евро. Также компания EuroCape New Energy реализует проект строительства в Приазовском и Мелитопольском районах крупнейшей в Европе береговой ВЭС мощностью 500 МВт. Общий объем инвестиций в проект составит около 700 млн евро, прогнозный срок реализации проекта — 2019 г. Еще одну ВЭС планирует построить в Якимовском районе ООО «Азовинвестпром». Также готовятся к реализации несколько проектов по строительству солнечных электростанций. В Токмаке планируют возвести био-ТЭЦ. А на днях компания «Нибулон» сообщила о намерении расширить свою деятельность в Запорожской области и построить перегрузочный терминал в селе Терновка Вольнянского района и другие объекты.

11 У Фищука мало платят

Губернатор Черновицкой области Александр Фищук (8,5 балла) имеет противоречивые результаты. На Буковине самая низкая среднемесячная зарплата: 6518 грн в первом полугодии и 6610 грн в январе-июле, тогда как среднеукраинский уровень — 8377 и 8490 грн соответственно. Также область на последнем месте по динамике розничной торговли: в первом полугодии обороты выросли всего лишь на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., в январе-июле — на 0,6%, тогда как в среднем по Украине — на 6,2 и 6% соответственно. Такое отставание торговли неудивительно ввиду низких буковинских зарплат. Но в то же время заслугой Фищука можно считать то, что его область служит примером всем другим регионам в ликвидации зарплатной задолженности: на 1 июля долг по зарплате на Буковине составил 736 тыс. грн, а на 1 августа сократился еще вдесятеро — до 73 тыс. грн, что означает всего лишь по 0,64 грн на одного штатного работника, тогда как в среднем по Украине уровень задолженности в 556 раз выше (по 357,76 грн на одного работника).

Вместе с тем область заняла в первом полугодии последнее место по объему экспорта товаров и услуг — как в абсолютных цифрах ($107 млн, так и в пересчете на душу населения (всего лишь $119/чел., что в 5,55 раза меньше среднеукраинского показателя). Но в то же время Буковина стала лидером по динамике экспорта: рост в 1,75 раза по сравнению с первым полугодием 2017 г. Это говорит о том, что область все же выкарабкивается из экспортного провала.

Кроме того, Буковина заняла в январе-июне последнее место по объему капитальных инвестиций — опять же как в абсолютных цифрах (1,08 млрд грн), так и в пересчете на душу населения (всего лишь 1197 грн/чел., что в 4,1 раза меньше, чем в среднем по Украине). Причем из этого провала область пока что выходит очень плохо: по динамике капинвестиций она в семерке аутсайдеров, как и по притоку ПИИ на душу населения. В то же время несомненными достижениями Буковины в первом полугодии стали первое место по сокращению смертности населения (умерло на 3,3% меньше, чем в январе-июне 2017 г., тогда как в среднем по Украине смертность осталась на прежнем уровне), второе место по динамике промышленности (рост на 7,8%), третье — по динамике строительства (рост на 22,4%).

12 Александр Савченко ищет работу

Посередине рейтинга — глава Волынской ОГА Александр Сав­ченко (-6 баллов). Он занимает эту должность с 23 марта, сменив Владимира Гунчика. Перво­очеред­ная проблема, которая стоит перед новым губернатором, — найти работу людям. Ровенщина имеет самый высокий по Украине уровень безработицы населения трудоспособного возраста — 13,3% (по ме­тодологии МОТ), что на треть превышает среднеукраинский уровень (10%). Для приграничной Волыни высокая безработица особенно опасна, поскольку она стимулирует массовую трудовую миграцию в соседнюю Польшу. И следует отметить, что Александр Савченко занялся этой проблемой и усиленно ищет инвестиции в новые производства. Уже подписан меморандум о сотрудничестве с предприятием «Кроноспан», построенным в Нововолынске на средства иностранных инвесторов. Подписание меморандума открывает путь для новых инвестиций в производство на Волыни в размере 100 млн евро. Разрабатывается инвестиционный проект по созданию в Ковеле крупного логистического центра. Параллельно идет подготовка к инвестиционному форуму «Во­­лынь-2018», который состоится 21 сентября в Луцке.

Среди достижений области за полугодие прежде всего стоит отметить третье место по новостройкам. Общая площадь принятых в эксплуатацию квартир составила 165 кв. м на 1000 жителей, что в 2,1 раза больше среднеукраинского показателя. По данному критерию Волынь уступила только традиционным лидерам — Киевской области и Киеву, с которыми другим регионам конкурировать трудно. Но если на Киевщине и в столице прием нового жилья в январе-июне характеризовался глубоким спадом — соответственно на 28,3 и 64,3% по сравнению с первым полу­годием 2017 г., то на Волыни наблюдался рост на 6,9%.

Также Волынь в январе-июне заняла четвертое место по динамике промышленности (рост на 7,1%), а по итогам семи месяцев вошла в тройку лидеров (рост на 7,7%). По динамике сельского хозяйства область была в январе-июне четвертой снизу (падение на 1%), но по итогам семи месяцев вошла в шестерку лучших (рост на 7,8%).

13 К Гундичу пришел Bayer

Губернатор Житомирской области Игорь Гундич (-13,5 балла) имеет немало проблем. Область вошла в пятерку худших по объему освоенных капитальных инвестиций на душу населения, по динамике строительной продукции и по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей. К успехам Житомирщины можно отнести второе место по росту реализованных нефинансовых услуг, третье — по росту реальных зарплат, а также вхождение в четверку регионов с самым низким уровнем зарплатной задолженности на одного штатного работника.

Можно ожидать, что показатели области улучшатся благодаря новым объектам. Так, 5 сентября в селе Почуйки Попельнянского района полномасштабно начал работу семенной завод компании Bayer, ставший одним из крупнейших в Европе. Компания инвестировала в него $200 млн. Мощности завода позволят поставлять семена кукурузы в 2,5 тыс. украинских хозяйств. В будущем Bayer планирует расширить деятельность предприятия и поставлять его продукцию на международные рынки.

Компания «Кусто Агро» собирается построить в селе Липное Любарского района современный мощный животноводческий комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада. На комплексе планируют получать суточные надои по 35 л на корову, для чего закуплено высокопроизводительное поголовье за рубежом. В случае успеха компания намерена построить вторую очередь на 3 тыс. голов.

14 У Муляренко упала промышленность

Ровенская область заняла в первом полугодии последнее место по динамике промышленности: спад на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. А по итогам семи месяцев падение промпроизводства достигло 11,8%. В частности, энергетика допустила спад на 23,4%. Сказалось резкое сокращение выработки электроэнергии Ровенской АЭС, третий энергоблок которой с 8 декабря 2017 г. по 23 июля 2018 г. проходил планово-предупредительный ремонт. Но то было заранее предусмотренное падение. По производству электроэнергии Ровенская АЭС в январе-августе не только выполнила план, но даже перевыполнила его на 2,2%. Однако падение было допущено и в некоторых других отраслях (например, пищевая промышленность допустила спад на 8%), и его никак не назовешь запланированным.

Также Ровенщина по итогам полугодия вошла в тройку аутсайдеров по объему экспорта товаров и услуг на душу населения, по освоенным капитальным инвестициям на одного жителя и по приросту реальной зарплаты, попала в четверку регионов с наибольшим сокращением численности штатных работников.

В числе достижений губернатора Алексея Муляренко (-19 баллов) следует отметить первое место области по динамике сферы услуг: объем реализованных нефинансовых услуг (в рыночных ценах) вырос в 1,81 раза. Также Ровенщина вошла в четверку лидеров по динамике строительства (рост на 18,9% в январе-июне и на 26,3% по итогам семи месяцев), в пятерку лучших — по росту освоенных капитальных инвестиций (на 34,9% за полугодие).

15 У Лозового поднялись стройки

Хмельницкая область в первом полугодии заняла предпоследнее место по динамике промышленности (падение на 6,6%) и по притоку ПИИ — как в абсолютных цифрах (всего лишь $208 тыс.), так и в пересчете на душу населения ($0,16 на одного жителя, что в 182 раза меньше, чем в среднем по Украине). Также Хмельнитчина на четвертом месте снизу по динамике реализованных нефинансовых услуг, на пятом снизу — по динамике освоенных капитальных инвестиций, по росту оборота розничной торговли и по объему экспорта товаров и услуг на душу населения. Впрочем, по динамике экспорта область вошла в тройку лидеров (рост на 49,4%, в частности, по товарам — на 50,6%, по услугам — на 19,3%). Также Хмельнитчина в тройке регионов с самым низким уровнем задолженности по зарплате на одного штатного работника.

Эти результаты лишь в малой степени можно приписать главе Хмельницкой ОГА Вадиму Лозовому (-26,5 балла) — эту должность он занимает с 19 мая, сменив Александра Корнийчука. Если же говорить о сдвигах, произошедших уже при Лозовом, то стоит упомянуть улучшение показателей строительной отрасли. В первом квартале строительная продукция Хмельнитчины сократилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. По итогам полугодия — увеличилась на 12,8%, по итогам семи месяцев — уже на 26,5%, так что область поднялась по этому критерию на шестое и затем на третье место соответственно. По объему выполненных строительных работ на душу населения область за это же время переместилась с восьмого места снизу на десятое место сверху.

16 Кулич оставил преемнику пестрое наследство

30 июля Петр Порошенко уволил с должности председателя Чер­ни­говской ОГА Валерия Кулича (-30 баллов) согласно поданному им заявлению. Обязанности главы ОГА исполняет его первый зам Юлия Свириденко. Фамилия нового руководителя области пока не названа, но можно сказать о наследстве, которое ему достанется от Кулича.

С одной стороны, Черниговщина стала в первом полугодии лидером по динамике капитальных инвестиций, показав рост в 1,69 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. По объему освоенных капитальных инвестиций на душу населения область в восьмерке лучших. Также Черниговщина в четверке лидеров по динамике экспорта товаров и услуг: рост на 32,9% (по товарам — на 40,8%, по услугам — на 3%).

С другой стороны, область опустилась на последнее место среди мирных регионов по объему выполненных строительных работ — как в абсолютных цифрах (331 млн грн), так и в пересчете на душу населения (всего лишь 326 грн на одного жителя, что в 3,5 раза меньше среднеукраинского показателя). По динамике промышленности и сельского хозяйства Чер­ниговщина оказалась третьей снизу, показав спад на 5,7 и 1,8% соответственно. Также область в тройке аутсайдеров по среднемесячной зарплате, входит в шестерку регионов с наименьшим притоком ПИИ на одного жителя и с самым высоким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста (11,7% по методологии МОТ).

17 У Светличной возродится самолетостроение

Харьковская область отличилась несколькими существенными дос­ти­жениями. В частности, это самый низкий уровень безработицы населения трудоспособного возраста — 6,2% (по методологии МОТ), что в 1,6 раза ниже среднеукраинского уровня (10%). По итогам первого полугодия область вошла в четверку лидеров по объему выполненных строительных работ на душу населения и в пятерку — по росту численности штатных работников: их число увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Можно ожидать, что работы в области прибавится. К этому совместно прилагают усилия глава Харьковской ОГА Юлия Свет­лич­ная и премьер Владимир Гройсман. Так, в конце августа они вместе посетили Лозовской кузнечно-механический завод и в ходе встречи с его коллективом обсудили поддержку, в которой нуждается предприятие. По словам Юлии Свет­личной, заработная плата на Лозовс­ком КМЗ вырастет к концу года на 20%. Также глава области отметила разрабатываемые в Украине программы для стимулирования производства. В частности, правительством введены механизмы компенсаций. «В Харь­ковс­кой области этот механизм работает на тракторном заводе, где аграрии могут покупать качественную продукцию по хорошей цене, при этом еще и получать компенсацию. Это хороший стимул для предприятий», — отметила Юлия Светличная.

Ждут в области и возрождения самолетостроения. Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил на днях, что на Харьковский авиационный завод входит крупный американский инвестор, чтобы совместно производить самолеты для третьих стран. Это означает восстановление на Харьковском авиазаводе 3 тыс. рабочих мест.

18 Алексею Савченко недостает капиталов

Николаевская область в первом полугодии продемонстрировала ряд успехов. В частности, она стала второй по динамике сельского хозяйства, показав рост продукции в 1,78 раза по сравнению с январем-июнем 2017 г., заняла шестое место по динамике оборота розничной торговли. Также область удержалась в шестерке лидеров по среднемесячной зарплате, хотя по росту реальных зарплат оказалась в тройке аутсайдеров. По объему экспорта товаров и услуг на душу населения Николаевщина в четверке лучших, хотя по динамике экспорта — в четверке отстающих.

Застарелая проблема Нико­лаев­щи­ны — большие зарплатные долги. Также на результатах губернатора Алексея Савченко (-38,5 балла) негативно сказались предпоследнее место области по динамике реализованных нефинансовых услуг, последнее место по новостройкам (16,1 кв. м общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей, что в 4,8 раза ниже среднеукраинского показателя) и последнее место по динамике освоенных капитальных инвестиций: их объем сократился на 19,5%, тогда как в среднем по Украине, наоборот, увеличился на 26,5%.

Но стоит отметить, что областная власть старается переломить эту негативную тенденцию. Важным достижением стало открытие в конце августа в Снегиревке завода «Восточный» группы компаний Agrofusion по переработке томатов и производству томатной пасты. Значительная часть продукции предприятия пойдет на экспорт. Реализации этого инвестпроекта поспособствовал Савченко, по инициативе которого был выполнен ремонт трассы Т 15-08, что, в свою очередь, позволило решить логистические вопросы и в конце концов построить завод. Ввиду этого позитивного опыта группой компаний Agrofusion принято решение продолжать инвестировать в Николаевскую область.

19 Ткаченко теряет сельскохо­зяйст­венных ­работ­ни­ков

Наихудшим показателем Чер­кас­­ской области в первом полугодии стало наибольшее по Украине сокращение среднемесячной численности штатных работников — на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (притом что в среднем по Украине численность штатных работников осталась на прошлогоднем уровне). Это означает потерю 4,6 тыс. работников. В частности, если сравнить июнь 2018-го с июнем 2017-го, то наибольшие потери понесли сельхозпредприятия: число их работников сократилось на 3,5 тыс., или почти на 10%. Кстати, по динамике сельхозпроизводства область в первом полугодии заняла седьмое место снизу.

Также Черкасчина вошла в число двух регионов с самым высоким уровнем смертности детей в возрасте до одного года: коэффициент 16,3 на 1000 рожденных живыми.

Провалом губернатора Юрия Ткаченко (-44 балла) стало попадание области в пятерку отстающих по объему выполненных строительных работ на душу населения. Вдобавок Черкасчина вошла в шестерку наихудших регионов по динамике реализованных нефинансовых услуг и по уровню зарплатной задолженности на одного штатного работника.

Среди достижений Юрия Тка­ченко можно отметить шестое место области по динамике экспорта товаров и услуг: рост на 28,5%.

20 У Барны проблемы с инвестициями

Тернопольская область в первом полугодии оказалась на последнем месте по притоку ПИИ — как в абсолютных цифрах (всего лишь $93,2 тыс.), так и в пересчете на душу населения ($0,09 на одного жителя, что в 335 раз меньше, чем в среднем по Украине). Отечест­вен­ные инвесторы тоже не балуют губернатора Степана Барну (-47,5 балла) крупными капиталовложениями. По объему освоенных капитальных инвестиций область заняла девятое место снизу и может опуститься еще ниже, поскольку по динамике капинвестиций она в шестерке аутсайдеров. К тому же область четвертая снизу по динамике строительства: по сравнению с первым полугодием 2017 г. строительная продукция сократилась на 13,2%.

Также Тернопольщина вошла в двойку регионов, где в первом полугодии зафиксированы наибольшее падение рождаемости (на 11%) и самая низкая среднемесячная зарплата (6526 грн при среднеукраинском уровне 8377 грн). Вдобавок ухудшается ситуация в сфере занятости населения: область в тройке регионов, где наблюдается самый высокий по Украине уровень безработицы населения трудоспособного возраста (13% по методологии МОТ), и в пятерке регионов, допустивших наибольшее сокращение численности штатных работников (на 1%).

Но есть у Барны и достижения. Например, хотя по объему экспорта товаров и услуг на душу населения Тернопольщина в четверке отстающих, но эта ситуация выправляется, поскольку по динамике экспорта область вошла в пятерку лидеров: рост на 35,1% (в частности, экспорт товаров вырос на 39,2%, экспорт услуг — на 32,7%). Также Тернопольщина в пятерке лидеров по росту оборота розничной торговли и в тройке — по росту объема реализованных нефинансовых услуг. И еще область входит в шестерку регионов с самым низким уровнем задолженности по зарплате на одного штатного работника. А по итогам семи месяцев Тернопольщина выбилась в лидеры по динамике сельского хозяйства: прирост сельхозпроизводства составил 10,7% (в растениеводстве — 20%, в животноводстве — 1,5%).

21 У Клочко надежды на новые технологии

Сумская область в первом полугодии отличилась самым низким по Украине уровнем смертности детей в возрасте до одного года (коэф­фициент 3,4 на 1000 рожденных живыми, что в 2,3 раза ниже среднеукраинского показателя). Также успехом председателя ОГА Николая Клочко стало третье место Сумщины по динамике промышленности. Выпуск промпродукции увеличился на 7,6% по сравнению с первым полугодием 2017 г., тогда как в среднем по Украине — только на 2,5%. А по итогам января-июля область поднялась по этому критерию на второе место, показав рост промпроизводства на 9,1% при среднеукраинском росте на 2,6%. Главный вклад в этот результат внесли химическая промышленность (рост в 1,86 раза), пищевая промышленность (рост на 19,1%), производство металлоизделий (на 9,3%) и машиностроение (на 6,3%).

Также по итогам семи месяцев Сумщина значительно улучшила свои показатели в сельском хозяйстве и сумела войти в тройку лидеров по динамике сельхозпродукции: рост на 8,9%.

При этом продукция растениеводства увеличилась на 19,4% (урожай зерновых и зернобобовых — на 25%), животноводства — на 0,5%.

Также у Сумщины есть перспектива стать пилотной областью в сфере цифровизации, новейших технологий и инновационных решений. Об этом говорит интерес потенциальных инвесторов. В частности, одна из таких компаний планирует реализовать инвестиционный проект по производству фотоэлектрических панелей общей мощностью до 200 МВт в год.

22 У Кузьменко строительные провалы

Глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко (-63 балла) был на предпоследнем месте по итогам 2017 г. и остался там же по итогам первого полугодия 2018 г. Наиболее удручающее положение в строительной отрасли Киро­во­градщины. Область вошла в двойку отстающих регионов по новостройкам (18,8 кв. м общей площади принятых в эксплуатацию квартир на 1000 жителей, что в 4,1 раза ниже среднеукраинского показателя) и по динамике строительной продукции (падение на 21% по сравнению с январем-июнем 2017 г.), в шестерку отстающих — по объемам выполненных строительных работ на душу населения.

Также Кировоградщина оказалась в двойке аутсайдеров по динамике освоенных капитальных инвестиций: падение на 13,3%. Как следствие, по объемам капинвестиций на душу населения область в семерке отстающих.

Кроме того, Кировоградская область в тройке регионов, где наблюдается самый высокий по Украине уровень безработицы населения трудоспособного возраста (13% по методологии МОТ) и самый медленный рост оборота розничной торговли. По среднемесячной зарплате за первое полугодие область в пятерке аутсайдеров. Эти показатели свидетельствуют об увеличивающемся отставании уровня жизни населения области от среднеукраинского уровня.

Вдобавок Кировоградщина попала в пятерку регионов с самой высокой младенческой смертностью. А наилучшие показатели области по итогам полугодия — четвертое место по динамике рождаемости и пятое по динамике сельского хозяйства (рост на 15,9%).

23 Гордееву поможет ветроэнергетика

Херсонщина в первом полугодии вошла в тройку лидеров по динамике сельского хозяйства (рост на 32,9% по сравнению с январем-июнем 2017 г.), также заняла третье место среди регионов с наилучшей динамикой рождаемости и пятое — с наибольшим сокращением смертности населения. Но по целому ряду показателей область держится в числе отстающих. В значительной мере это связано с тем, что Херсонщина соседствует с оккупированным Крымом: российская угроза отпугивает многих потенциальных инвесторов. Поэтому ОГА во главе с Андреем Гордеевым (-86 баллов) приходится предпринимать экстраординарные усилия для привлечения инвестиций, особенно иностранных.

Но есть и основания для оптимизма. Солнечная Херсонщина давно славится как превосходное место для развития сельского хозяйства, а в последние годы многократно вырос интерес к потенциалу области в сферах туризма и альтернативной энергетики. И этот интерес уже воплощается в конкретных проектах. Примечательно, что генеральным партнером международного экономического форума «Таврийские горизонты», который областные власти будут проводить в Киеве 21 сентября, выступает норвежский производитель в отрасли ветроэнергетики NBT AS. Уже осенью текущего года компания намерена начать подготовительные работы к строительству ветроэлектростанции в Чаплинском районе Херсонщины мощностью 250 МВт. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 370 млн евро.

И норвежцы тут не исключение. Китайская компания Mingyang собирается построить в Геническом районе Херсонщины ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт и привлечь для этого около 500 млн евро инвестиций. А в августе подписан меморандум между Херсонской ОГА и австрийской ветроэнергетической компанией O.W.WIND.KG о сотрудничестве в реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в Голопристанском районе.





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