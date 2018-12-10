Рейтинг губернаторов. Кто еще может вылететь до выборов — Деловая столица

«ДС» составила очередной рейтинг губернаторов

Начиная с марта Петр Порошенко уволил уже восьмерых глав областных госадминистраций (в том числе Донецкой и Луганской). Не исключено, что ближе к выборам будут еще замены как по политическим мотивам, так и ввиду социально-экономических показателей областей.

Сейчас мы подводим итоги за три квартала. Методика была описана полгода назад (при публикации рейтинга за первый квартал) и остается неизменной. Сравниваются показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям. Все цифры берутся из сводок Госстата и его территориальных органов.

Прежде чем перейти к результатам руководителей регионов, взглянем на общую социально-экономическую ситуацию в Украине. Реальный ВВП вырос в 2017 г. на 2,5%, в первом квартале 2018 г. — на 3,1%, во втором — на 3,6%, в третьем — на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, экономический рост в третьем квартале притормозил, но не сильно. Основание для оптимизма дает также рост освоенных капитальных инвестиций в январе-сентябре на 19,9% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — это неплохой задел для подъема экономики в следующем году. Экспорт товаров вырос за то же время на 10,3%, услуг — на 11,6%. По итогам десяти месяцев имеем рост промышленности на 1,8%, сельского хозяйства на 9%, строительства на 6,4%, оборота розничной торговли на 5,4% (все это в сравнимых ценах), реальных зарплат на 13% (тоже с поправкой на инфляцию).

Однако положительная динамика по всем этим показателям наблюдалась далеко не в каждом регионе. Например, в девяти мирных регионах, включая Киев, упало строительство, в восьми, опять же включая Киев, сократилось промышленное производство, в шести — уменьшились капинвестиции, в двух — сократился экспорт. Тому есть как объективные причины, так и субъективные, связанные именно с недоработками руководителей регионов. Конечно, провалы не исправляются за один месяц или даже квартал. Но важно, какие усилия предпринимаются в регионах для привлечения инвестиций и повышения экономического потенциала.

1 Терещуку повезло на старте

30 октября Петр Порошенко уволил главу Киевской ОГА Александра Горгана и назначил на эту должность Александра Терещука, который прежде работал первым замглавы Одесской ОГА. В наследство от предшественника Терещук получил первое место в рейтинге (72 балла). По итогам трех кварталов столичная область является безоговорочным лидером по общей площади принятых в эксплуатацию квартир — как в абсолютных цифрах (976 тыс. кв. м), так и в соотношении с численностью населения (555 кв. м на тысячу жителей, что в 4,5 раза выше среднеукраинского показателя и в 2,6 раза выше, чем в Киеве).

Кроме того, Киевщина заняла второе место по освоенным капитальным инвестициям на душу населения, динамике численности штатных работников (рост на 2,4% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года), среднемесячной зарплате (8795 грн за три квартала и 8854 грн за десять месяцев), уступив по этим критериям только столице. Также Киевщина вторая после Харьковщины среди регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста (6,3% по методологии МОТ, при среднеукраинском уровне 9,3%) и вторая после Сумщины среди регионов с самой низкой смертностью детей в возрасте до одного года. Киев по обоим этим критериям лишь на четвертом месте.

Кроме того, Киевщина стала одним из лидеров по динамике сельского хозяйства, показав увеличение сельхозпродукции на 13,8% в январе-сентябре (второе место) и на 20,6% по итогам десяти месяцев (третье место). Вдобавок Киевщина вошла в тройку лидеров по динамике розничной торговли (рост оборота на 10,1%), в четверку — по притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу населения, в пятерку — по темпам роста нефинансовых услуг, в шестерку — по выполненным строительным работам на одного жителя.

2 У Кличко новые провалы

На второй строке рейтинга удалось удержаться мэру Киева и главе КГГА Виталию Кличко (68 баллов). Киев лидирует по среднемесячной зарплате (13 136 грн за январь-сентябрь и 13 207 грн за десять месяцев), а также (в абсолютных цифрах и в пересчете на душу населения) по экспорту товаров и услуг, выполненным строительным работам, притоку ПИИ, освоенным капитальным инвестициям и при этом вошел в двойку лидеров по динамике капинвестиций (рост на 35,2% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года). Кроме того, столица лучшая по динамике численности штатных работников (рост на 4,4%, тогда как в среднем по Украине — сокращение на 0,2%).

В то же время по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на тысячу жителей Киев занимает очень скромное для столицы пятое место, пропустив вперед Киевскую, Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года общая площадь новых квартир в столице сократилась на 40,8%. А в целом в строительной отрасли произошел спад на 4,8%. Вдобавок Киев занял второе место снизу по темпам роста реальных зарплат, оказался в четверке аутсайдеров по динамике промышленности, допустив спад на 3%, и в шестерке отстающих по динамике розничной торговли и экспорта.

3 Синютку порадовали поляки

Третью строку рейтинга удерживает глава Львовской ОГА Олег Синютка (60 баллов). Одно из его достижений — отсутствие больших провалов в работе: ни по одному из 20 критериев область не вошла ни в тройку, ни даже в шестерку самых неблагополучных регионов. Среди успехов Львовщины в январе-сентябре стоит отметить прежде всего второе место после Киева по притоку ПИИ — как в абсолютных цифрах ($93,2 млн), так и в пересчете на душу населения.

Крупнейшие инвестиции поступили из Польши ($42,8 млн) и Нидерландов ($28,8 млн). Наибольшая доля поступивших инвестиций направлена в финансовую и страховую деятельность ($48,7 млн). Также область пробилась в тройку лидеров по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на тысячу жителей, в четверку — по динамике численности штатных работников (рост на 1,3% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года), вошла в пятерку регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста.

4 Головко стал лучшим на селе

На четвертое место в рейтинге поднялся глава Полтавской ОГА Валерий Головко (51,5 балла). Полтавщина стала лидером по динамике сельского хозяйства, продемонстрировав рост сельхозпродукции на 16,3% в январе-сентябре и на 22,6% по итогам десяти месяцев (при среднеукраинских показателях 4,9% и 9% соответственно).

В частности, производство зерновых выросло на 44,7%, овощей открытого грунта — на 31,8%, подсолнечника — на 30,1%, картофеля — на 10%, сахарной свеклы — на 6,3%. Кроме того, Полтавская область вместе с Закарпатской показала по итогам трех кварталов самый высокий рост оборота розничной торговли — на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вдвое выше среднеукраинского прироста (5,5%).

Также Полтавщина в тройке регионов с наибольшим объемом выполненных строительных работ на душу населения, самыми высокими темпами роста реальных зарплат и самой низкой младенческой смертностью, в четверке лучших по освоенным капитальным инвестициям на одного жителя, в пятерке — по среднемесячной зарплате. Но в то же время область попала в тройку регионов, отстающих по динамике экспорта товаров и услуг и имеющих самый высокий уровень безработицы населения трудоспособного возраста (11,9% по методологии МОТ).

5 У Гончарука вырос экспорт

На пятой строке рейтинга закрепился глава Ивано-Фран-ковской ОГА Олег Гончарук (38,5 балла). Его область по итогам трех кварталов стала лидером по динамике экспорта: рост на 54,3% в целом, по товарам — на 55,5%, по услугам — на 14,8% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. В частности, экспорт товаров в страны ЕС вырос на 52,1% (доля этих стран в общем объеме составила 63,5%), а в Индию — в 18,9 раза (ее доля достигла 10,3%, это второе место после ЕС). Также Прикарпатье заняло первое место по динамике промышленности. Выпуск промпродукции вырос на 13,1%, тогда как в среднем по Украине — на 1,8%.

Заметный рост наблюдался во всех семи крупнейших отраслях промышленности Прикарпатья: в производстве электроэнергии — на 8,7%, в химической промышленности — в 3,15 раза (возобновило работу крупнейшее нефтехимическое предприятие Украины — «Карпатнефтехим»), в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 7,2%, в деревообрабатывающей, бумажной, полиграфической отрасли — на 4,1%, в добывающей промышленности — на 4,8%, в пищевой промышленности — на 40,2%, в машиностроении — на 3,5%. Кроме того, Прикарпатье в тройке лидеров по динамике строительства (рост на 27,2%), в четверке лучших по динамике рождаемости, в пятерке — по притоку ПИИ. В то же время область в тройке аутсайдеров по темпам роста нефинансовых услуг и в пятерке отстающих по динамике сельского хозяйства.

6 Резниченко отличился ростом зарплат

Шестое место в рейтинге занял глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (38 баллов). Его область лидирует по динамике реальных зарплат (с поправкой на инфляцию): они выросли в январе-сентябре на 16,1%, а по итогам десяти месяцев — на 16,3% (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). По размеру номинальной среднемесячной зарплаты область в тройке лучших среди мирных регионов (8615 грн за три квартала и 8693 грн за январь-октябрь), уступая только Киеву и Киевщине.

Также Днепропетровская область демонстрирует успехи в привлечении инвесторов: она вошла в тройку лидеров как по объему освоенных капитальных инвестиций на одного жителя (уступив, опять же, только Киеву и Киевщине), так и по динамике капинвестиций. Область удерживает второе после Киева место по объему экспорта товаров и услуг — как в абсолютных цифрах ($5,9 млрд), так и в пересчете на душу населения ($1830/чел.). Кроме того, область вошла в пятерку лидеров по выполненным строительным работам на одного жителя и в семерку — по динамике строительной продукции (рост на 12,6%), а также в шестерку регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста.

7 Коровий нарастил капиталовложения

Седьмую строку рейтинга занял глава Винницкой ОГА Валерий Коровий (33 балла). По итогам трех кварталов Виннитчина стала лидером по динамике освоенных капитальных инвестиций, показав рост на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в среднем по Украине рост составил 19,9%. Благодаря такой динамике область вошла в пятерку лучших по объему капинвестиций на душу населения.

Более половины (56,2%) всех капинвестиций пошло в сельское хозяйство, 16,3% — в промышленность, 9,9% — в строительство. Также область заняла второе место по росту реальных зарплат (на 15,7%), вошла в четверку регионов с наибольшим ростом оборота розничной торговли (на 9,1%) и наименьшей задолженностью по зарплате на одного работника, в шестерку — с наибольшим притоком ПИИ на душу населения.

Однако при этом Виннитчина попала в тройку регионов, где наиболее сократилась рождаемость, и в пятерку аутсайдеров по динамике промышленности (падение на 2,6%).

8 У Москаля провал в строительстве

На восьмом месте в рейтинге глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (21,5 балла). Закарпатская область вместе с Полтавской показала по итогам трех кварталов самый высокий рост оборота розничной торговли — на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вдвое выше среднеукраинского прироста (5,5%). Также Закарпатье в двойке регионов, где меньше всего упала рождаемость, в тройке — где самая низкая задолженность по зарплате на одного работника, в четверке лидеров по общей площади принятых в эксплуатацию квартир на тысячу жителей и по темпам роста нефинансовых услуг, в пятерке — по объему экспорта товаров и услуг на одного жителя и по динамике промышленности (рост на 4,8%).

В то же время область показала провальные результаты в строительстве, заняв последнее место как по объему выполненных строительных работ на душу населения (683 грн/чел., что втрое ниже среднеукраинского уровня), так и по динамике строительной продукции (падение на 17,6%, тогда как в среднем по Украине, наоборот, наблюдался рост на 5,4%). Кроме того, на Закарпатье самая высокая смертность детей в возрасте до одного года (коэффициент 10,8 на тысячу живорожденных, тогда как в среднем по Украине — 7,2). Также область в тройке аутсайдеров по освоенным капитальным инвестициям на душу населения и в четверке регионов, где наиболее сократилась численность штатных работников.

9 Гундич рассчитывает на LG

Девятое место в рейтинге у главы Житомирской ОГА Игоря Гундича (7 баллов). По итогам трех кварталов Житомирщина вошла в двойку регионов с самыми высокими темпами роста нефинансовых услуг и самой низкой задолженностью по зарплате на одного работника, в четверку лидеров — по динамике сельского хозяйства (рост на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и реальных зарплат (на 15,1%). С другой стороны, область в пятерке худших по объему выполненных строительных работ на душу населения и по объему освоенных капитальных инвестиций на одного жителя.

Однако ОГА активно ищет инвесторов — и небезуспешно. Об этом свидетельствует недавний визит в Житомир делегации компании LG Chem Wroclaw Energy. Президент компании Ин Янг Шим и другие члены делегации изучали возможность открытия в области завода по производству аккумуляторных батарей для автомобилей. «Компания LG — это успешный пример привлечения инвесторов в Польше. На заводе LG под Вроцлавом работает около 800 сотрудников, и 100 из них — украинцы. Житомирщина готова для функционирования подобных заводов на территории нашей области. Именно с этой целью во время своего пребывания в Польше я пригласил президента LGCWЕ на Житомирщину для обсуждения возможностей привлечения инвестиций в регион», — рассказал замглавы ОГА Алексей Ясюнецкий.

10 Лозовому повезло с дорогами

Замыкает десятку лидеров рейтинга новый глава Хмельницкой ОГА Вадим Лозовой (3 балла), занимающий эту должность с 19 мая. По итогам трех кварталов Хмельнитчина заняла первое место по динамике строительства, показав рост строительной продукции на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при среднеукраинском росте на 5,4%. Этот результат получен благодаря увеличению в 2,3 раза объемов строительства инженерных сооружений, прежде всего дорог.

Кроме того, область вошла в тройку лидеров по притоку ПИИ и по динамике экспорта (рост на 38,9% в целом, по товарам — на 39,7%, по услугам — на 6,6%). Впрочем, по объемам экспорта на душу населения область в пятерке отстающих. Также Хмельнитчина в тройке аутсайдеров по динамике промышленности (падение на 4,5%), освоенных капитальных инвестиций (падение на 9,5%) и по росту оборота розничной торговли, в четверке отстающих по темпам роста нефинансовых услуг.

11 У Степанова строительный бум

Одесская область по итогам трех кварталов в двойке лидеров как по динамике строительства (рост на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), так и по объему выполненных строительных работ на душу населения (по этому показателю Одесчина уступает только Киеву). Также область в тройке регионов с самым низким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста (6,9% по методологии МОТ, тогда как в среднем по Украине — 9,3%). Явными неудачами главы ОГА Максима Степанова (0,5 балла) стали предпоследние места области по динамике промышленности (падение на 7,8%), сельского хозяйства (падение на 3,9%) и экспорта (падение на 5,7% в целом, по товарам — на 3,9%, по услугам — на 11,1%). Кроме того, область в четверке аутсайдеров по росту оборота розничной торговли, в шестерке отстающих — по динамике реальных зарплат и темпам роста нефинансовых услуг.

12 У Александра Савченко высокая безработица

Посередине рейтинга удержался новый глава Волынской ОГА Александр Савченко (-0,5 балла), занимающий эту должность с 23 марта. Среди достижений области за три квартала примечательно второе место по новостройкам. Общая площадь принятых в эксплуатацию квартир составила 237 кв. м на тысячу жителей, что почти вдвое больше среднеукраинского показателя. По данному критерию Волынь уступила только Киевской области.

Также Волынь вошла в тройку лучших регионов по динамике рождаемости и заняла четвертое место по динамике промышленности, показав рост на 5,1% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. В то же время Волынская область вместе с Кировоградской показала самый высокий уровень безработицы населения трудоспособного возраста — 12,3%, тогда как в среднем по Украине — 9,3% (по методологии МОТ).

13 У Муляренко проблема из-за Фирташа

Ровенская область продолжает занимать последнее место по динамике промышленности, показав спад на 10,3% по итогам трех кварталов и на 8,2% за январь-октябрь (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). В частности, допустила падение на 16,7% энергетика (причиной стал длительный, с 8 декабря 2017 г. по 23 июля 2018 г., планово-предупредительный ремонт третьего энергоблока Ровенской АЭС). Однако падение было допущено и в некоторых других отраслях (например, продукция пищевой промышленности сократилась на 6,6%). А в октябре началась новая проблема: на четверть уменьшила выпуск продукции химическая промышленность Ровенщины, крупнейшим предприятием которой является принадлежащая Дмитрию Фирташу компания «Ровноазот».

Также Ровенщина по итогам трех кварталов вошла в тройку аутсайдеров по объему экспорта товаров и услуг на душу населения, в пятерку отстающих — по приросту реальных зарплат. В числе достижений главы ОГА Алексея Муляренко (-1,5 балла) следует отметить первое место области по динамике сферы услуг: объем реализованных нефинансовых услуг (в рыночных ценах) вырос в 1,62 раза. Кроме того, Ровенщина вошла в пятерку лидеров по динамике строительства (рост на 19,6%) и освоенных капитальных инвестиций (рост на 28,1%). Впрочем, по освоенным капитальным инвестициям на одного жителя область на четвертом месте снизу.

14 У Брыля зеленый коридор для инвесторов

Запорожская область по итогам трех кварталов вошла в тройку лучших по объему экспорта товаров и услуг на душу населения ($1586/чел.) и при этом в семерку лучших — по динамике экспорта (рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Также область в четверке лидеров по среднемесячной зарплате (8442 грн, а по итогам десяти месяцев — 8508 грн), в пятерке — по росту реальных зарплат (на 14,5%, а по итогам десяти месяцев — на 14,8%) и по увеличению численности штатных работников (на 0,8%), в шестерке — по динамике промышленности (рост на 4%).

Несомненный успех области — развитие международного аэропорта «Запорожье», который уже стал одним из лидеров среди региональных аэропортов. Сейчас при содействии облгосадминистрации за средства местной общины строится новый современный пассажирский терминал, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Еще одна из перспектив развития авиасообщения — строительство новой взлетно-посадочной полосы.

«На областном уровне для каждого из инвесторов создан зеленый коридор, — отмечает глава ОГА Константин Брыль. — Именно в нашем регионе будет построен крупнейший в Украине речной зерновой терминал компании «Нибулон». Сумма инвестиций в этот проект — около 600 млн грн. Кроме того, Запорожский край стал украинским флагманом энергогенерации. Крупнейшая в Украине Ботиевская ВЭС, которая входит в топ-5 крупнейших ветростанций Центральной и Восточной Европы, является лишь началом на этом пути. Сейчас компания ДТЭК расширяет мощности, строя новые ВЭС в Приморском районе стоимостью 340 млн евро».

15 Фищук ушел без долгов

23 ноября Петр Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА Александра Фищука согласно поданному им заявлению. Обязанности главы ОГА исполняет его первый зам Михаил Павлюк. Фамилия нового руководителя области пока не названа, но можно сказать о наследстве, которое ему достанется от Фищука.

Буковина по итогам трех кварталов имеет противоречивые результаты (-12,5 балла). Область заняла последнее место по объему экспорта товаров и услуг — как в абсолютных цифрах ($157 млн), так и в пересчете на душу населения (всего лишь $173/чел., что в 5,7 раза меньше среднеукраинского показателя). Но в то же время Буковина заняла второе место по динамике экспорта: рост на 51,7% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Также область заняла последнее место по объему капитальных инвестиций — опять же как в абсолютных цифрах (2 млрд грн), так и в пересчете на душу населения (всего лишь 2199 грн/чел., что в 3,62 раза меньше, чем в среднем по Украине). Однако при этом Буковина выбилась в тройку лидеров по динамике промышленности (рост на 6,6%).

Кроме того, в области самая низкая среднемесячная зарплата: 6690 грн (в среднем по Украине — 8605 грн). Вдобавок область на предпоследнем месте по динамике розничной торговли: оборот вырос всего лишь на 1,2%, тогда как в среднем по Украине — на 5,5%. Такое отставание торговли неудивительно ввиду низких буковинских зарплат. Но в то же время заслугой Фищука можно считать то, что его область служит примером в ликвидации зарплатной задолженности: на 1 октября долг по зарплате на Буковине составил 78,3 тыс. грн, что означает всего лишь по 0,69 грн на одного штатного работника, тогда как в среднем по Украине уровень задолженности в 551 раз выше (по 380 грн на одного работника).

16 Светличная наращивает промышленный потенциал

Харьковская область имеет ряд существенных достижений. В частности, это самый низкий уровень безработицы населения трудоспособного возраста — 5,3% (по методологии МОТ), что в 1,75 раза ниже среднеукраинского уровня (9,3%). По итогам трех кварталов область вошла в четверку лидеров по росту численности штатных работников (на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и по объему выполненных строительных работ на душу населения.

При этом растет промышленный потенциал области. Так, 1 ноября на заводе «Южкабель» запустили новую линию волочения, которая позволит увеличить объемы производства на 200 млн грн в год. «Поддерживаем развитие промышленности, которая является базой региональной экономики. Каждое предприятие имеет и нашу поддержку, и контроль. Помогаем как в производственных вопросах, так и в социальных. И промышленность на Харьковщине растет, — отмечает глава ОГА Юлия Светличная. — Приятно, что «Южкабель» поддерживает наше требование о повышении заработной платы. За этот год она вырастет на 40%. Договорились с руководством предприятия о том, что в следующем году зарплата вырастет еще на 20%. Есть такая возможность, ведь завод имеет загрузку на 2019 год».

Руководитель области подчеркивает, что продукция, которую выпускает завод, соответствует мировым стандартам и позволяет Украине модернизировать отрасль энергетики. В частности, мощный кабель, который выпускают на «Южкабеле», позволяет прокладывать линии электропередачи под землей, как это делают во всей Европе, особенно в мегаполисах. В целом объемы производства на заводе за последние два года увеличились почти на 40%. Завод активно наращивает экспорт в европейские страны.

Один из крупнейших контрактов (на 250 млн грн) был подписан с партнерами из Польши во время Х Международного экономического форума, который прошел в Харькове в сентябре. Готовится контракт с Нидер-ландами по оборудованию ветряных электростанций, а также контракт на десятки миллионов евро с компанией France Telecom.

Символом промышленного возрождения области стал Харь-ковский тракторный завод. С 2017 г., когда удалось возродить ХТЗ, предприятие постоянно загружено. «Имеем новые рабочие места, увеличение заработной платы и прибыль. Наши тракторы покупают как отечественные сельхозпроизводители (которым государство компенсирует 25% стоимости техники), так и зарубежные. Чтобы росли социальные гарантии на заводе, работаем вместе с руководством предприятия над расширением рынков сбыта», — говорит глава ОГА. «За три последних года имеем рост производства в машиностроении области, которое составляет 13% в общем объеме машиностроения Украины. Видим перспективы и делаем все, чтобы предприятия Харьковщины были загружены», — подчеркивает Юлия Светличная.

17 У Барны инвестиционный голод

Тернопольская область за три квартала имеет последнее место по притоку ПИИ — как в абсолютных цифрах (всего лишь $86,4 тыс.), так и в пересчете на душу населения ($0,08 на одного жителя, что в 491 раз меньше, чем в среднем по Украине). Продолжает ухудшаться ситуация в сфере занятости населения: область в пятерке регионов, где наблюдается самый высокий по Украине уровень безработицы населения трудоспособного возраста (11,3% по методологии МОТ) и наибольшее сокращение численности штатных работников (на 1,1% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года).

Вдобавок область на предпоследнем месте по среднемесячной зарплате (6738 грн) и вошла в четверку регионов, где зафиксированы наибольший спад в строительстве (на 15,1%), наибольшее сокращение рождаемости и наименьший объем экспорта товаров и услуг на душу населения. Впрочем, что касается экспорта, то из этого провала глава ОГА Степан Барна (-26,5 балла) потихоньку выбирается: по динамике экспорта Тер-нопольщина в пятерке лучших (рост на 25,1%). Также область в тройке лидеров по темпам роста нефинансовых услуг и в пятерке — по росту оборота розничной торговли (на 8,8%).

18 Вельбивец может стать аграрным лидером

20 ноября Петр Порошенко уволил главу Черкасской ОГА Юрия Ткаченко и назначил на эту должность Александра Вельбивца, который последние три года возглавлял облсовет. Результаты Черкасчины за три квартала (-27 баллов) говорят о наличии многих нерешенных проблем. Наи-худшим показателем области стало наибольшее по Украине сокращение среднемесячной численности штатных работников — на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда как в среднем по Украине — на 0,2%). Это означает потерю 4,7 тыс. работников. Также Черкасчина вошла в число двух регионов с наибольшим сокращением рождаемости и самым высоким уровнем смертности детей в возрасте до одного года, в пятерку — с наименьшим притоком ПИИ.

С другой стороны, область пробилась в тройку лидеров по динамике сельского хозяйства, показав рост сельхозпродукции на 13,1%, а по итогам десяти месяцев поднялась по этому критерию на второе место: рост на 22,5%. В частности, производство зерновых выросло на 53,2%, подсолнечника — на 29,2%, картофеля — на 25,1%, овощей открытого грунта — на 14,4%. Кроме того, область по итогам января-сентября заняла четвертое место по динамике строительства (рост на 20,2%) и экспорта (рост в целом на 30,1%, по товарам — на 31,1%, по услугам — на 3,2%).

19 Миснику придется заняться стройками

28 ноября Петр Порошенко назначил главой Черниговской ОГА Александра Мисника, который прежде возглавлял Менский райсовет. Предыдущий глава ОГА Валерий Кулич был уволен 30 июля согласно поданному им заявлению. По итогам трех кварталов результаты Черниговщины в значительной мере негативны (-28,5 балла). Наибольший провал — предпоследнее место по объему выполненных строительных работ на душу населения: всего лишь 702 грн на одного жителя, что в 2,9 раза меньше среднеукраинского показателя. Кроме того, область вошла в тройку регионов с самой низкой среднемесячной зарплатой (6810 грн), в четверку — с самым высоким уровнем безработицы населения трудоспособного возраста (11,4% по методологии МОТ), в пятерку — с наибольшим ростом смертности населения, в шестерку — с наименьшим притоком ПИИ. В то же время по динамике освоенных капитальных инвестиций Черниговщина вошла в четверку лидеров, показав рост на 33,1% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Также область в шестерке лучших по динамике экспорта товаров и услуг: рост на 22,7% (по товарам — на 23,6%, по услугам — на 3,8%).

20 Клочко стал лидером по росту промышленности

Сумская область по итогам трех кварталов отличилась самым низким по Украине уровнем смертности детей в возрасте до одного года (коэффициент 4,1 на тысячу рожденных живыми при среднеукраинском показателе 7,2). Также несомненным успехом председателя ОГА Николая Клочко (-49 баллов) стало второе место Сумщины по динамике промышленности: выпуск промпродукции увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А по итогам десяти месяцев область поднялась по этому критерию на первое место, показав рост промпроизводства на 13,2% при среднеукраинском росте на 1,8%. Главный вклад в этот результат внесли химическая промышленность (рост в 2,14 раза), производство металлоизделий (рост на 15,3%), добывающая промышленность (на 13,8%), пищевая промышленность (на 13,3%) и машиностроение (на 5,8%). Кроме того, по итогам трех кварталов Сумщина вошла в шестерку лидеров по динамике розничной торговли (оборот вырос на 8,4%) и сельхозпродукции (рост на 9%).

21 Кузьменко страдает от безработицы

Кировоградская область вместе с Волынской показала самый высокий по Украине уровень безработицы населения трудоспособного возраста — 12,3%, тогда как в среднем по Украине — 9,3% (по методологии МОТ). Также большая проблема главы Кировоградской ОГА Сергея Кузьменко (-52,5 балла) — ситуация в строительной отрасли. По итогам трех кварталов область заняла предпоследнее место по новостройкам (27 кв. м общей площади принятых в эксплуатацию квартир на тысячу жителей, что в 4,6 раза ниже среднеукраинского показателя), вошла в пятерку отстающих по динамике строительной продукции (падение на 13,6% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года), в шестерку — по объемам выполненных строительных работ на душу населения.

Также Кропивнитчина оказалась в четверке аутсайдеров по динамике освоенных капитальных инвестиций (падение на 9%), в пятерке — по среднемесячной зарплате, по темпам роста нефинансовых услуг и розничной торговли. А наилучшие показатели области — четвертое место по динамике рождаемости и попадание в пятерку регионов с наилучшей динамикой сельского хозяйства (рост на 10,7%) и наименьшими зарплатными долгами на одного работника.

22 У Алексея Савченко проблемы с жильем

Николаевская область по итогам трех кварталов вошла в четверку лучших по объему экспорта товаров и услуг на душу населения, но по динамике экспорта оказалась в пятерке отстающих. Также область в шестерке лидеров по среднемесячной зарплате, но в тройке худших по темпам роста реальных зарплат и по зарплатным долгам на одного работника.

Кроме того, Николаевщина на предпоследнем месте по темпам роста нефинансовых услуг и по динамике строительства (по сравнению с январем-сентябрем прошлого года строительная продукция сократилась на 16,7%). А наиболее негативно сказались на результатах главы ОГА Алексея Савченко (-56,5 балла) показатели области по двум критериям, по которым она заняла последнее место: по новостройкам (26 кв. м общей площади принятых в эксплуатацию квартир на тысячу жителей, что в 4,7 раза ниже среднеукраинского показателя) и по динамике освоенных капитальных инвестиций (их объем сократился на 17,8%, тогда как в среднем по Украине, наоборот, увеличился на 19,9%).

23 Гордеев находит инвесторов

Сейчас уже, наверное, ни у кого не осталось сомнений в том, что Херсонщина, соседствующая с оккупированным Крымом, — это, по сути, прифронтовая область. И главный упор здесь приходится делать на обеспечение безопасности и обороны. Тем не менее по ряду социально-экономических критериев Херсонщина показала неплохие результаты. В частности, область заняла первое место среди всех регионов по сокращению смертности населения (число умерших уменьшилось на 2% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, тогда как в среднем по Украине оно выросло на 0,7%). Также Херсонщина показала лучшую, чем во многих других регионах, динамику рождаемости, более высокие темпы роста строительства и меньшую задолженность по зарплате на одного работника.

Но по целому ряду показателей область держится в числе отстающих. Глава ОГА Андрей Гордеев (-109,5 балла) видит выход в максимальном раскрытии и использовании инвестиционного потенциала Херсонщины в сельском хозяйстве и энергетике. 26-28 июля на территории международного аэропорта «Херсон» прошел Agroport South Kherson 2018 — самый масштабный международный агропромышленный форум на юге Украины. 7 августа подписан меморандум между Херсонской ОГА и австрийской ветроэнергетической компанией O.W.WIND.KG о сотрудничестве в реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в Голопристанском районе. В Новотроицком районе уже строятся две ВЭС мощностью 138,6 МВт, общей стоимостью 3,4 млрд грн, а вскоре должно начаться строительство солнечной электростанции.





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