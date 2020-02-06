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Рейтинг дороговизны жизни в странах мира. Украина — рядом с Руандой — Минфин

Курс валют 06 Фев 2020
Рейтинг дороговизны жизни в странах мира. Украина — рядом с Руандой — Минфин
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Украина поднялась на пять позиций в рейтинге самых дорогих стран для жизни и заняла по итогам 2019 года 107 место из 132. Об этом свидетельствует исследование издания CeoWorld Magazine, передает Liga.net.

Самые дорогие страны

Cамой дорогой страной мира по-прежнему остается Швейцария. В первую десятку также вошли: Норвегия, Исландия, Япония,Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур, Южная Корея.

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Франция оказалась на 14 месте, США – на 20, Канада – на 24, Великобритания – на 27, Италия – на 28, Германия – на 29, а Китай и вовсе занял 80 место.

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Среди соседних с Украиной стран самая дорогая жизнь в Словакии – 65 место. Венгрия заняла 77 строчку, Польша – 81, Россия – 82, Румыния – 99, Беларусь – 101, Турция – 102, Молдова – 105, Грузия – 123. Самой дорогой постсоветской страной оказалась Эстония – 50 место.

Где жить дешево

Соседями Украины в рейтинге оказались Руанда и Аргентина.

В топ-5 самых дешевых для жизни стран вошли Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

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Что учитывает рейтинг

Рейтинг учитывает пять показателей:

  • стоимость покупки жилья;
  • аренды жилья;
  • цены на продукты;
  • средний чек в ресторане;
  • покупательную способность населения.

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Ранее сообщалось

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16% больше по сравнению декабрем 2018 года.
  • Министр Милованов ранее отметил, что заработная плата растет высокими темпами уже четвертый год подряд.

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