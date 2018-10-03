Регламентный комитет разрешил снять неприкосновенность с Дунаева

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Сергея Дунаева («Оппозиционный блок»»)

Регламентный комитет разрешил снять неприкосновенность с Сергея Дунаева

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко после участия в заседании комитета, передает «ДС» со ссылкой на Украинскую правду.

Он также уточнил, что парламент примет окончательное решение, отменять ли иммунитет Дунаеву и позволять ли правоохранителям его привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщала «ДС», Генеральная прокуратура просит у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

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