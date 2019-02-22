Региональный менеджер: В Азербайджане общий объем торговых операций с картой Visa вырос на 37% — ИНТЕРВЬЮ — Новостной отдел report.az

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Региональный менеджер Visa в Азербайджане, Беларуси и Молдове Игорь Ковалев дал интервью агентству Report:

— Прежде всего, хотелось бы поговорить о доле Visa на азербайджанском рынке и ее взаимоотношениях с местными банками.

— Наша цель работы на азербайджанском рынке, как и во всех странах, где мы работаем, это стимулирование развития безналичных операций. Мы работаем над тем, чтобы потребители перешли на безналичную форму оплаты, использовали платежные карты и другие носители, чтобы осуществлять все свои покупки быстро, удобно и безопасно. Мы работаем совместно с коммерческими банками в более 200 странах, включая Азербайджан. На сегодняшний день мы сотрудничаем с 25 азербайджанскими банками – партнерами Visa. Во всем мире Visa сотрудничает с более чем 16 300 партнерами среди финансовых институтов.

— Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Visa Райаном МакИнерни в Давосе. Каково значение этой встречи для Visa и какие решения были приняты по предстоящим планам?

— Наши задачи на рынке совпадают со стремлениями правительства Азербайджана. Мы хотим содействовать развитию современной цифровой экономики. Значимость этого как для компании Visa, так и для Азербайджана заключается в том, чтобы сократить расчеты при помощи бумажных денег, т.к. они являются затратными для общества. Общество тратит, согласно исследованиям Moody’s, от 1% до 2% ВВП на обеспечение наличного денежного обращения. Траты возникают при печати денег, во время обеспечения их безопасной перевозки, кроме того наличные деньги требуют значительного временного ресурса на пересчет, а в конце жизненного цикла их следует безопасно уничтожать — все это ложится на бюджет страны. В нынешнее время наличные расчеты можно заменить безналичными.

Встреча, на которую вы ссылаетесь, состоялась в очень правильный период, когда Азербайджан находится на этапе быстро растущих безналичных платежей. Мы видим, что по данным Visa за предыдущие 12 месяцев общий объем операций в Азербайджане картами Visa, как торговых операций, так и снятие наличных, вырос на 12%, а торговые операции выросли на 37%.

В чем мы видим свою роль в этом процессе? Мы приносим технологии на рынок Азербайджана. Страна одна из первых в регионе начала переход на бесконтактные карты, впервые на рынках СНГ именно в Азербайджане мы запустили дуальную карту с KapitalBank. Это смарт-карта с одним чипом, имеющим контактный и бесконтактный интерфейс одновременно. Другим примером может служить запуск с Международным банком Азербайджана принципа нулевой ответственности, в этом страна тоже стала одной из первых в регионе.

Наряду с инновациями мы также рады делиться международным опытом. Имея опыт внедрения проектов в других странах, мы готовы привносить свои знания и наработки для реализации местными банками и другими партнерами в Азербайджане. Один из таких примеров — транспортный проект в Республике Беларусь. Около полутора лет назад мы запустили проект Минского метрополитена. Мы обеспечили все турникеты на всех станциях минского метро возможностью приема бесконтактных карт Visa, то есть пользователям метро в Минске уже нет необходимости идти в кассу, покупать проездные билеты, можно при помощи платежной карты Visa оплатить проезд напрямую на турникете.

И, конечно же, мы готовы к внедрению наших продуктовых и маркетинговых наработок в Азербайджане. Продуктовые составляющие — это насыщение продуктов Visa дополнительными сервисами, например, в Азербайджане владельцы карт Visa могут воспользоваться специальными скидками в торговых организациях, которые являются партнерами Visa в стране, например, таких брендов как Tommy Hilfiger, Adidas, Optimal Electronics, Espressamente Illy.

И маркетинговая составляющая нужна для того, чтобы потребители узнали об инновациях, продуктовых нововведениях и пользовались ими.

— Азербайджанские пользователи карты Visa сталкиваются со множеством проблем при попытке безналичного расчета, к примеру, во многих онлайн-услугах страны карты не принимаются. Кроме того, некоторые платежные системы (SamsungPay, GPay, ApplePay и т. д.) в Азербайджане еще не активированы. Как компания Visa видит решение подобных проблем?

— В технологиях есть два больших направления, над которыми мы сейчас работаем. Первое — это электронная коммерция (е-commerce) и за последние 12 месяцев объем операций по картам Visa в Азербайджане вырос на 43%. Мы будем продолжать работать над стимулированием операций в интернете. На сегодняшний день в Азербайджане на любых 5 денежных единиц одна денежная единица — это расчеты в е-commerce.

Следующее направление — это токенизация, технология, которая позволяет нам рассчитываться при помощи мобильных телефонов и других подключенных устройств. Токенизация или Visa Token Service — это новая технология безопасности от Visa, которая заменяет конфиденциальную информацию, такую как 16-значный номер карты, на уникальный цифровой идентификатор – токен. Токен позволяет осуществлять платежи, не разглашая данные карточного счета держателя, которые потенциально могут быть скомпрометированы. Поскольку потребители все больше покупают с помощью подключенных устройств, безопасный и «бесшовный» опыт совершения платежей приобретает критическое значение. Не подвергая счет потребителя риску мошенничества, токенизация позволяет ему легко и быстро осуществлять платежи в цифровой среде, не задействуя карту.

Токенизация является основой как для мобильных приложений банков, так и приложения партнеров, таких как, к примеру, SamsungPay, GPay, ApplePay. На сегодняшний день мы работаем с ведущими банками Азербайджана по запуску токенизированных банковских приложений.

В странах нашего региона мы тесно сотрудничаем с финансовыми организациями и готовы оказать им свою поддержку для запуска платежных сервисов тогда, когда наши партнеры будут готовы к этому.

— Вы коснулись темы дополнительных услуг компании, то есть скидки, привилегии и т.д., но существует мнение, что компания Visa не проявляет особого интереса к работе с частными банками и часто за это берутся ваши конкуренты…

— Мы работаем практически со всеми банками, продуктовая линия Visa представлена как в государственных, так и в коммерческих банках. Яркий пример сотрудничества с одним из коммерческих банков в стране — проект с авиакомпанией AZAL, банк Premium (Silkway), который помогает потребителям накапливать мили. В новогодние праздники в Азербайджане была активирована маркетинговая кампания, посвященная шоппинг-фестивалю в Дубае. Многие банки страны приняли участие в этой инициативе.

— Как компания Visa видит рынок криптовалют и его развитие?

— Сегодня на рынке многие тестируют криптовалюты, но никто не знает, станут ли криптовалюты полноценным средством обмена или накопления. Еще очень рано судить, но мы ведем пристальное наблюдение. Если говорить в общем о технологиях блокчейн, то компания Visa пилотирует проект B2Bconnect, который основан на системе блокчейн и мы запустили пилот платежей между юридическими лицами, в регионе СНГ, между двумя странами. То есть компания Visa активно работает с инновациями, чтобы сделать наши продукты более привлекательными для банков и потребителей в тех странах, в которых мы работаем.

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