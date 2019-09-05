Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Реформы в Украине должны изменить ее сырьевую специализацию

Реформы в Украине должны изменить ее сырьевую специализацию

Экономика Украины 05 Сен 2019
Реформы в Украине должны изменить ее сырьевую специализацию
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Сырьевая экономика Украины: С таким подходом у нас ничего не поменяется

Из открытых источников

Оригинал на странице Павла Вернивского в Facebook

Хочу подчеркнуть одну важную вещь. Я не являюсь ни поклонником, ни критиком действующей власти. Я лишь считаю, что предлагаемые ею реформы не меняют нашей текущей специализации — экспорта сырья.

И я категорически не согласен с этим направлением развития, к которому Украина медленно двигается. Я абсолютно не согласен с тем, что все, что может наша страна, — это добывать и экспортировать ресурсы.

Также

Источник

Украина поднялась в рейтинге по привлекательности для туристов. , Экономика →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top