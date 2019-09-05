Реформы в Украине должны изменить ее сырьевую специализацию

Сырьевая экономика Украины: С таким подходом у нас ничего не поменяется
Из открытых источников
Оригинал на странице Павла Вернивского в Facebook
Хочу подчеркнуть одну важную вещь. Я не являюсь ни поклонником, ни критиком действующей власти. Я лишь считаю, что предлагаемые ею реформы не меняют нашей текущей специализации — экспорта сырья.
И я категорически не согласен с этим направлением развития, к которому Украина медленно двигается. Я абсолютно не согласен с тем, что все, что может наша страна, — это добывать и экспортировать ресурсы.
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