Реформы в Украине должны изменить ее сырьевую специализацию

Сырьевая экономика Украины: С таким подходом у нас ничего не поменяется

Из открытых источников

Оригинал на странице Павла Вернивского в Facebook

Хочу подчеркнуть одну важную вещь. Я не являюсь ни поклонником, ни критиком действующей власти. Я лишь считаю, что предлагаемые ею реформы не меняют нашей текущей специализации — экспорта сырья.

И я категорически не согласен с этим направлением развития, к которому Украина медленно двигается. Я абсолютно не согласен с тем, что все, что может наша страна, — это добывать и экспортировать ресурсы.

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