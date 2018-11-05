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Реформа в больницах: главврачам придется выбирать между деньгами и медициной

Политика 05 Ноя 2018
Реформа в больницах: главврачам придется выбирать между деньгами и медициной
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  • Реформа в больницах: главврачам придется выбирать между деньгами и медициной  Деловая столица

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