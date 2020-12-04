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Редактор правительственной китайской газеты назвал сенаторшу США «сукой»

Политика 04 Дек 2020
Редактор правительственной китайской газеты назвал сенаторшу США «сукой»
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Американская сенатор-республиканец Марша Блэкберн, представляющая штат Теннеси, для чего-то набросилась на Китай. В своем официальном Twitter она заявила, что «у Китая 5000-летняя традиция воровства и мошенничества. Некоторые вещи никогда не меняются».

Это вызвало массу комментариев — многие американцы обвиняли Маршу Блекберн в расизме. Самым коротким и выразительным стал комментарий руководителя европейского бюро англоязычной государственной газеты Китая China Daily Чена Вэйхуа. Он написал одно слово: «Сука».


Источник: https://t.me/mig41/6494

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