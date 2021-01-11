Реальная доходность американских облигаций инвестиционного уровня опустилась ниже нуля

График доходности YTW (самая низкая потенциальная доходность, которая может быть получена по облигациям без фактического дефолта эмитента, синим) американских облигаций инвестиционного уровня, их реальная доходность, (серым) и их дюрация (голубым). Источник: Goldman Sachs

Неумолимое снижение реальной доходности облигаций отражает серьезное падение номинальной доходности корпоративных бумаг и усиление инфляционных ожиданий, пишут аналитики Goldman Sachs. По их данным, сегодня свыше 25% все выпусков американских облигаций инвестиционного уровня впервые в истории торгуются с доходностью ниже -0,5%.

При этом средний срок погашения таких бумаг достиг рекордных уровней. Таким образом, инвесторы не только готовы платить корпоративным заемщикам за право одолжить им деньги, но и берут на себя повышенные риски дюрации*.

*ProFinance.ru: чем больше дюрация инструмента, тем значительнее изменения её рыночной стоимости при изменении процентных ставок, то есть тем выше процентный риск.

«В сложившейся ситуации инвесторы несут целый ряд рисков. Но главнейшим и первейшим из них является риск даже малейшего роста инфляции», — пишет Goldman Sachs. — «Кроме того, не стоит забывать и о рисках снижения кредитных рейтингов компаний, если их финансовые показатели окажутся хуже ожиданий».

По состоянию на середину декабря 2020 года 41% всех европейских облигаций инвестиционного уровня торговались с отрицательной доходности. Это — рекордное значение с августа 2019 года, когда таковых было 44%.

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