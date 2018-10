Реальна ли цена Brent в $100 за баррель?

Котировки нефти марки Brentпродолжают обновлять многолетние максимумы, поддерживая рыночную идеи возвращения цен к давно минувшему суперциклу дорогой нефти, когда за один баррель давали более $100.

Стоит отметить, мы подобную позицию не разделяем, полагая, что крайне перекупленная нефть на пороге затяжной коррекции, способной легко перерасти в долгожданный нисходящий тренд. Дело в том, что рост цен на нефть продолжается на весьма сомнительном предположении, что антииранские санкции со стороны США обрекут мировую экономику на состояние крайнего дефицита предложения. По сообщениям СМИ со ссылкой на источники в иранской нефтяной компании, в сентябре поставки нефти Ираном снизились до 1,5 млн. баррелей в день с 2,3 млн. в июне.

Участники рынка продолжают игнорировать тот факт, что недопоставки со стороны Ирана с лихвой компенсируются ростом добычи в странах ОПЕК и России. По данным Международного энергетического агентства страны ОПЕК+ в период с мая по август наращивали добычу максимальными темпами за последние 5 лет, увеличив совокупное производство более чем на 700 тыс. баррелей в сутки. Параллельно постоянно повышается уровень добычи нефти и в США, где уже добывается 11 млн. баррелей в день. Кроме того, есть мнение, что в целях снижения цен на углеводороды штаты могут принять решение о продаже стратегических запасов. В этом случае мировая экономика рискует оказаться в условиях избыточного предложения. Учитывая сказанное, по-прежнему рекомендуем присматриваться к продажам нефти.

Рекомендация UKOIL SellStop 81,90 TP 75,00 SL 82,50

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.





Источник