Реакция мировых медиа на парламентские выборы в Украине. , Экономика

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. По состоянию на 16:00 22 июля ЦИК обработала 68% бюллетеней. По многомандатному избирательному округу лидирует партия «Слуга народа». На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», третья — «Европейская солидарность», четвертая — «Батькивщина», замыкает пятерку — «Голос».

В большинстве одномандатных (мажоритарных) округов также выигрывают «слуги народа».

Что об украинских выборах и ее лидерах пишут иностранные СМИ — в обзоре LIGA.net.

Колумнист Bloomberg Леонид Бершидский рассказывает, как Владимиру Зеленскому удалось «развязать свои руки перед враждебным парламентом» и добиться высокой уровни поддержки партии Слуга народа.

После президентских выборов Зеленский адресовал избирателям два главных месседжа. Во-первых, он взыскательный управленец. Чтобы усилить этот тезис, он предложил отстранить от работы топ-чиновников и руководителей госкомпаний времен Порошенко.

Фото: Скриншот из материала Bloomberg

Во-вторых, он готов к деэскалация конфликта с Россией. В отличие от своего предшественника Зеленский отказался от показательного милитаризма. Например, отменил военный парад в День независимости, сконцентрировался на обмене пленными с Россией. Ради этого «проглотил гордость» и позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения вопроса.

По мнению журналистов Politico, результаты выборов в одномандатных округах могут привести к установлению фактически президентской республики. Если партии не придется формировать коалицию с другими блоками, президентская политсила будет намного сильнее, чем когда-либо прежде. Войти в историю Владимир Зеленский сможет благодаря своей ставке на «новые лица», отмечают в материале.

Вероятная победа партии Слуга народа на досрочных парламентских выборах даст Зеленскому контроль над парламентом и сильный мандат на проведение реформ, пишет Reuters.

Фото: скриншот из материала Politico

Риск не получить большинство в парламенте мог бы мотивировать Зеленского провести переговоры о формировании коалиции с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком, отмечает издание.

О возможной коалиции с партией Слуга народа и Голос также писал Deutsche Welle.

Bloomberg строит догадки о том, кто займет пост премьер-министра страны. Издание отмечает, что Зеленский видит на этой должности «профессионального экономиста» без политического прошлого, уважаемого как в Украине, так и на Западе. Под такое описание, по мнению журналистов Bloomberg, подходят бывший Министр финансов Александр Данилюк и бывший Министр экономики Айварас Абромавичюс.

Журналисты Reuters владеют другой информацией. Возможным кандидатом на пост премьер-министра они называют Владислава Рашкована, бывшего заместителя главы Нацбанка, ныне представителя Украины в Международном валютном фонде. Reuters ссылается на сообщение одного из кандидатов в депутаты от партии Зеленского.

Фото: скриншот из материала DW

Русская служба BBC напоминает, что парламентская кампания уступила по яркости и накалу президентским выборам. В ее рамках не было дебатов на стадионе, ироничных видеороликов в Инстаграме или сдачи анализов участниками выборов. «Однако это вовсе не значит, что итоги парламентских выборов имеют для будущего Украины меньшее значение, чем персона ее президента», — говорится в материале.

Алена Низовец

Диана Манучарян





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