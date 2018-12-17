Вы здесь: Главная / Политика / Реакция ЕС на агрессию РФ должна быть более решительной, — Гройсман — Деловая столица

Реакция ЕС на агрессию РФ должна быть более решительной, — Гройсман — Деловая столица

Политика 17 Дек 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Украина и Европейский Союз должны консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику антироссийских санкций

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В свою очередь Могерини отметила, что Брюссель будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций — подтверждение этой позиции.

Читайте также: НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК. КАК США НАКАЖУТ ПУТИНА ЗА АЗОВ

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября. 

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. 3 декабря всем 24 украинским военнопленным было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»). 

Все о российской агрессии в Азовском море и о введении военного положения в Украине читайте здесь

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Финляндия и Эстония расходятся во взглядах на отношения с Россией - новости политики, новости о Европе - газета «Обзор», новости Литвы - Сайт газеты ОБЗОР →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top