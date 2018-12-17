Реакция ЕС на агрессию РФ должна быть более решительной, — Гройсман — Деловая столица

Украина и Европейский Союз должны консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику антироссийских санкций

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В свою очередь Могерини отметила, что Брюссель будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций — подтверждение этой позиции.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. 3 декабря всем 24 украинским военнопленным было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

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