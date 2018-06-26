РБК узнал об отказе коммунистов от участия в трех губернаторских кампаниях

КПРФ впервые откажется от выдвижения своих кандидатов в губернаторы как минимум в трех регионах, сообщает РБК со ссылкой на собеседников, близких к партии и Кремлю.

В единый день голосования, 9 сентября, прямые выборы губернаторов должны пройти в 22 регионах, еще в четырех субъектах пройдет голосование в парламенте. Кандидаты от КПРФ не будут представлены в Омской области и Красноярском крае – это решение утверждено президиумом ЦК КПРФ, отметили собеседники издания. Также ранее об отказе от выдвижения в Новосибирской области заявил мэр регионального центра, коммунист Анатолий Локоть.

Омское отделение в КПРФ считают одним из самых сильных в России. Кандидатом в губернаторы от власти в регионе будет врио губернатора, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков. В Красноярском крае коммунистам пришлось бы также противостоять врио главы региона – бывшему спикеру заксобрания Александру Уссу. В обоих регионах инициатива об отказе выдвижения исходила от местных отделений партии. Отказ от участия в новосибирской кампании был инициирован федеральным руководством КПРФ. Решения по всем трем регионам коммунисты согласовывали с Кремлем, указывают собеседники.

Также коммунисты откажутся от выдвижения кандидатов в двух из семи одномандатных округов на дополнительных выборах в Госдуму, которые также состоятся 9 сентября. КПРФ не будет претендовать на мандат от Амурской области и от Балашовского одномандатного округа в Саратовской области.

Отказ от выдвижения связан с достигнутыми договоренностями, рассказал один из партийцев. В Саратовской области КПРФ откажется от конкуренции с советником спикера Госдумы Вячеслава Володина, журналистом-международником Евгением Примаковым-младшим, выигравшим окружные праймериз «Единой России». Вместо этого КПРФ может претендовать на 163-й Саратовский одномандатный округ, отметил один из собеседников. Близкий к Кремлю источник пояснил, что кандидат от ЕР там заведомо более слабый, чем у коммунистов.

Место депутата от одномандатного округа в Амурской области, освободившееся после ухода представителя ЛДПР Ивана Абрамова в сенат, останется за партией, пояснил близкий к Кремлю собеседник. Там ЛДПР выдвинула руководителя фракции в гордуме Благовещенска Андрея Кузьмина. ЕР в округе праймериз не проводила и никого выдвигать не будет. Таковы договоренности с либерал-демократами, отмечают источники в партии власти. КПРФ от выдвижения также воздержится.

Изначально предполагалось, что КПРФ выставит на довыборы в Госдуму от Амурской области владельца и гендиректора компании по похоронным услугам ООО «Ritual.ru» Олега Шелягова. Обсуждался и вариант с его одновременным выдвижением в губернаторы. Указание поменять данные в документах поступило «за пять минут до начала» заседания президиума ЦК, рассказал партийный собеседник издания. Один из источников связал это с недовольством Шеляговым со стороны местного отделения КПРФ. При этом в партии отмечают, что на следующие выборы в Госдуму Шелягов пойдет от коммунистов.

Самые молодые губернаторы России на момент их назначения







Владимир Трефилов / РИА Новости

Дмитрий Артюхов, врио главы Ямало-Ненецкого автономный округа*

29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона

*здесь и далее указаны должности на момент назначения

1/7

Владимир Вяткин / РИА Новости

Рамзан Кадыров, президент Чечни

Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет

2/7

Сергей Васильев / РИА Новости

Андрей Турчак, губернатор Псковской области

Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года

3/7

РИА Новости

Никита Белых, губернатор Кировской области

Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки

4/7

Игорь Зарембо / РИА Новости

Антон Алиханов, губернатор Калиниградской области

6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора

5/7

Глеб Котов / РИА Новости

Рашид Темрезов, президент Карачаево-Черкесской республики

1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет

6/7

Игорь Агеенко / РИА Новости

Александр Козлов, губернатор Амурской области

Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет

7/7

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