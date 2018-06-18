Разворот Путина к Китаю испугал Трампа

Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом могут состояться уже через месяц — в середине июля. По мнению газеты «Коммерсант», наиболее удобными датами для встречи двух президентов выглядят 13 и 14 июля, так как 11 и 12-го Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе, а 15 июля Путину надо быть на финале ЧМ-2018.

Таким образом, если переговоры будут удачными, не исключено, что Трамп окажется с Путиным в одной ложе на стадионе «Лужники». Тем более что следующий чемпионат мира пройдет в США.

Впрочем, наиболее вероятным местом встречи является Вена, где президент России был недавно с визитом. Внеблоковый статус Австрии, удобство географического положения делает ее приемлемой для обеих сторон. Поездка Путина в Вашингтон, на что ранее намекала американская сторона, или в столицу НАТО Брюссель практически исключена, так как подчеркнет неравноправный характер отношений сторон.

В последнее время Трамп делает недвусмысленные реверансы в сторону России. Так, в ходе саммита G7 в Канаде он, не раздумывая предложил вернуть Россию в этот привилегированный мировой клуб. И хотя Москва, кажется, осознала, что не нуждается больше в «семерке», демарш американского президента примечателен. Слова же Трампа о российском Крыме и вовсе ввели в ступор союзников США.

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О решимости Трампа непременно встретиться с президентом РФ пишет и американский еженедельник The New Yorker. «Его буквально не остановить. Он своего добьется. Раз уж он захотел повстречаться с Путиным, он обязательно с ним встретится», — цитирует издание высокопоставленного члена американской администрации. По его словам, переговоры с Кремлем идут уже несколько недель.

Давление американского президента на свою администрацию особенно усилилось после встречи Трампа с Ким Чен Ыном, которую он назвал «историческим событием» и записал себе в актив, пообещав скорую денуклеаризацию Корейского полуострова. Даже «ястреб», советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, не смог препятствовать планам своего босса. Так сможет ли он помешать встрече с Путиным?

Косвенным признаком предстоящего сближения является организация послом США в России Джоном Хантсманом визита трех американских сенаторов-республиканцев в Москву. По словам одного из них, Хантсман хочет, чтобы сенаторы приехали в Москву «для понимая того, что происходит».

По мнению колумниста «СП» Эдуарда Лимонова, причиной комплементарных России заявлений Трампа является его характер. Конфликтуя со старыми союзниками, эмоциональный американский лидер интуитивно ищет союзов новых. Но это не значит, что он непременно станет другом России. Возможно, все дело в тщеславии. Недавнее выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира дает пищу для размышлений.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что у теряющих лидерские позиции Соединенных Штатов просто нет выхода, как договариваться с Россией.

— О возможности встречи Трампа и Путина говорят уже больше полугода. Сначала, что да, может состояться, потом отказ, потом опять да. Но сейчас вряд ли это вброс…

«СП»: — Все указывает на реальность такой встречи… Вот только, как Трамп решится на нее в условиях, так называемого «кремлингейта» — обвинений в чрезмерном расположении к России?

— Этот «кремлингейт» уже выдохся. Да, бывшего главу избирательного штаба Трампа — Пола Манафорта взяли под стражу, однако, его посадили не за «кремлингейт», а за коррупцию, связанную с Украиной. То есть это якобы бьет по Трампу, так как Манафорт работал на Трампа, но наказывают его за другое. Думаю, спецпрокурор Роберт Мюллер ищет «козла отпущения». Ведь его комиссия проработала целый год и теперь нужны какие-то результаты.

«СП»: — Еще недавно все шло чуть ли не к импичменту Трампу…

— Не вижу никакой необходимости в импичменте Трампа. Его политика сейчас более агрессивна, чем политика Обамы. Трамп заручился поддержкой военно-промышленного комплекса — оборонный бюджет при нем вырос. Заручился поддержкой влиятельного произраильского лобби. На его стороне почти поголовно Республиканская партия — ее уже называют «партией Трампа». На его стороне сейчас неоконы, тот же Джон Болтон. Поэтому об импичменте кричат лишь демократы.

«СП»: — Какие политические события говорят в пользу встречи с Путиным?

— Мы слышим от Трампа весьма позитивные заявления. Например, о Крыме или о возвращении в России в большую «восьмерку»… Напомню, что слова о «восьмерке» совпали с визитом Путина в Китай. Похоже, американцы увидели всю глубину стратегического партнерства Китая с Россией и испугались. Поскольку российско-китайский альянс — это геополитический кошмар для США. Ведь ВВП Китая к 2050 году будет превосходить американский ВВП вдвое.

Причем, американцы сделали все, чтобы умножить этот кошмар на два: настроили против себя Иран выходом из «ядерной сделки», толкают туда Северную Корею и проч. То есть все американские шаги лишь консолидируют против них союз Москвы и Пекина. В Вашингтоне просто испугались разворота России на Восток, который был нами предпринят из-за агрессивной политики как американцев, так и их западных союзников — той же Британии.

Американскому истеблишменту теперь не до «кремлингейта». Это ведь был просто инструмент внутриполитической борьбы против Трампа в первоначальный период его президентства. Сейчас же он уже встроился в истеблишмент. Ну, и Россия стала дрейфовать, уходить от Запада. Так что «кремлингейт» встрече с Путиным не помешает. К тому же у Трампа сейчас появились довольно большие возможности побороться и за второй срок.

«СП»: — Какая повестка может быть на встрече Трампа и Путина?

— Во-первых, это вопросы стратегической стабильности: договоры по ПРО, РСМД и СНВ-3. Также вопросы Украины, Сирии и КНДР. А кроме того, вопросы экономики — всех этих санкций и т. д.

Наилучшую перспективу имеют переговоры по СНВ-3, который будет действовать до 2021 года. А вот с договором об РСМД перспектив мало. Американцы уже разрабатывают новую ракету, которая будет его нарушением. «Зеленый свет» на выход из договора Конгресс Трампу уже дал. Но тут надо понимать, что договор РСМД двусторонний, он связывает руки только России и США. Другие же страны могут разрабатывать такие ракеты. Например, Китай, который как раз в выигрыше от соглашения.

«СП»: — По Украине, Сирии конкретных решений пока не просматривается…

— Необязательно прямо сейчас решать эти проблемы. Нужно хотя бы выработать механизм деэскалации, урегулирования конфликтов. А то сейчас наши контакты носят разовый, ситуативный характер. Помните, как три российских чиновника, главы ФСБ, СВР и ГРУ внезапно посетили Вашингтон? А пока обе наши страны находятся как в осажденных крепостях. Нужно хотя бы изменить враждебный информационный фон.

Есть, кстати, пример Северной Кореи. Лидеры долгое время ругались, угрожали, но потом встретились, снизили уровень эскалации, положили начало диалогу. Российско-американские отношения тоже могут так развиваться.

«СП»: — А как с экономическими вопросами?

— На днях стало известно, что Россия надавила на Трампа — сократила свои средства, вложенные в американские гособлигации вдвое. Конечно, самым большим держателем этих бумаг остается Китай, следом идет Япония, но российские почти 50 млрд. долларов тоже на дороге не валяются. Хотя американская экономика и огромная.

«СП»: — Но это может стать примером для других, того же Китая. Ведь речь идет о недоверии Америке…

— Это понятно, да. Это сигнал Вашингтону. Мы ведь держали там деньги, рассчитывая, что это обеспечит некую взаимозависимость экономик двух стран, чтобы как-то привязать Америку к нам, рассчитывали на перспективу улучшения отношений. А в итоге получили санкции, которые генерируются теперь чуть ли не каждую неделю. Поэтому смысла в дальнейших вложениях нет.

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«СП»: — Говорят, в Москву скоро приедет делегация американских сенаторов…

— Да, это связанные вещи. Напомню, что Хансман был назначен послом в России не просто так. До этого он был послом как раз в Китае. Он специалист по Азии. На мой взгляд, его главной задачей в Москве как раз является удар по российско-китайскому альянсу.

Предположу, что триггером улучшения российско-американских отношений будет как раз ухудшение отношений Вашингтона с Пекином. Америка, как и Китай, будут бороться за возможность стратегического партнерства с Россией. Мы становимся хранителями своего рода «золотой акции». И эта борьба будет усиливаться по мере усиления кризиса американской сверхдержавы.

«СП»: — А Соединенные Штаты в кризисе?

— Признаком кризиса является и желание Америки диалога с Россией, и то, что Трамп решил переформатировать отношения с союзниками США. Торговый дефицит США с ними достиг 800 млрд. долларов. Америка не может теперь тянуть себе всех. Страна все менее конкурентоспособна, она истощена войнами в Ираке и Афганистане. Она еще лидер, но уже угасающий. И вообще, мировой порядок, который они выстраивали, теперь невыгоден США. Отсюда и попытки диалога с другими, той же Россией. Потребность в этом будет только расти.

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