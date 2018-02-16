Развивающиеся экономики продолжат экономический рост в 2018 году

Старший корреспондент японской газеты «Иомиури Симбун» (Yomiuri Shimbun) Татсуя Сасаки (Tatsuya Sasaki) взял интервью у Хидэси Аратакэ (Hideshi Aratake), главного экономиста финансовой компании Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.

Нефть, Китай и США

Татсуя Сасаки: Какова, на ваш взгляд, основная причина продолжающегося роста, который демонстрируют развивающиеся экономики?

Хидэси Аратакэ: Сейчас глобальная экономика находится на обнадеживающей стадии «синхронизированного глобального роста». После 2017 года именно развивающиеся экономики стали ускорителями этого роста, а не страны с передовой экономикой.

Так, Бразилия и Россия в 2015 и 2016 годах демонстрировали отрицательный экономический рост, который в 2017 году привел к позитивным показателям развития.

Прежде всего, цены на нефть выступили главным фактором оздоровления развивающихся экономик. Многие из них зависят от экспорта своего сырья, темпы их экономического роста привязаны к ценам на нефть.

Скоординированное сокращение производства, реализованное странами ОПЕК, Россией и другими государствами, сыграло некоторую роль в росте цен, но я думаю, гораздо большую роль сыграло сокращение производства сланцевой нефти в США.

Последовавшее за этим снижение цены привело к сокращению прибыли, а количество действующих нефтедобывающих установок уменьшилось с 1600 в октябре 2014 года до около 300 к маю 2016 года.

Financial Times10.01.2018Financial Times09.02.2017WirtschaftsWoche Heute14.06.2013Quartz13.03.2013Это и решило проблему перепроизводства.

Второй фактор — это развитие китайской экономики. Перед Съездом Коммунистической партии Китая в 2017 году поддерживались инвестиции в инфраструктуру, например, автомобильные и железные дороги. Еще одна сфера, дающая общий положительный эффект для развития Китая, — это именно продолжающаяся политика «выбора и концентрации» промышленных отраслей.

Это вполне очевидно, если отметить на карте показатели экономического роста различных районов Китая. Северные регионы находятся в стагнации, а южные демонстрируют высокие темпы роста.

На севере и северо-востоке, где расположена тяжелая промышленность, такая как производство цемента и стали, работает большое число так называемых «компаний-зомби», отягощенных избыточной рабочей силой и оборудованием. И наоборот, юго-западная зона Шеньжень представляет пример бума ИТ-технологий, стремительно развиваясь в собственную китайскую Силиконовую долину.

Китай быстро отвечает на вызовы четвертой индустриальной революции, основанной на использовании информационных технологий, и повышает стандарты экономического роста посредством постоянного изменения промышленной структуры. Доказательством этому является быстрое распространение смартфонов и рост он-лайн заказов.

Кроме того, важную роль играет и оживление американской экономики, центра мировой экономики. Можно сказать, что благополучие развивающихся экономик зиждется на трех факторах — нефти, Китае и США.

Дисбалансы могут расшириться

— Каков ваш прогноз на экономический рост после 2018 года?

— Рост развивающихся экономик в 2018 году продолжится. В условиях глобального переизбытка денежных средств инвесторы смогут получить прибыль, несмотря на определенные риски, поток инвестиций в развивающиеся экономики продолжится.

Что касается рисков, то существенное влияние окажет рост ставки рефинансирования в США и ослабления финансовой политики в Европе. Велика вероятность, что по сравнению с 2017 года замедлится и темп роста экономики КНР.

© public domain, Буровая по добыче сланцевого газа в США

Если цены на нефть, которые поддерживают рост развивающихся экономик, продолжат повышаться, увеличится и производство сланцевой нефти в США, что снова приведет к снижению. Если цены на природные ресурсы достигнут своего пика, позитивный эффект на развивающиеся экономики будет ограничен.

И среди самих развивающихся экономик возможно увеличение диспропорциональности различных стран, исходя из достигнутого уровня экономического развития. В то время, как в Бразилии, России и Индии удается поддержать сильную экономику, в таких странах как Турция, Южная Африка и Египет, ситуация не столь однозначна.

Избежать чрезмерной сырьевой зависимости

— Что необходимо предпринять развивающимся экономикам для сохранения экономического роста?

— Последнее восстановление экономик рассматриваемых стран характеризуется замедленным рост. Ведь несмотря на хорошие экономические показатели, можно очутиться в положении так называемой «экономики Златовласки» (Goldilocks economy, так называемая экономика «золотой середины», экономика стран с устойчивым ростом и естественным уровнем инфляции — прим. ред.). И в развивающихся странах также может сработать этот эффект.

© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанкЦентральный банк России

Двумя яркими примерами являются Бразилия и Россия. Несмотря на рост экономики в 4% или даже более в период 2010-2011 годов, по прогнозам МВФ в 2018-2019 годах он не превысит 2%. Показатель потенциального экономического роста замедляется.

Если реальный показатель учетной ставки, то есть номинальная учетная ставка минус уровень инфляции, высокий, инвестиции не придут. В развивающихся экономиках люди не доверяют собственной валюте, поскольку боятся драматического роста цен. Таким образом, в этих странах необходимо проведение мер по валютной стабилизации путем некоторого повышения учетной ставки.

Однако если реальная учетная ставка высока, это делает кредит более дорогим, затрудняя инвестиции. Без увеличения возможности предложения, результатом сдерживания предложения и спроса, весьма вероятным будет рост инфляции. К тому же, рост импорта вызовет дилемму дефицита текущего платежного баланса.

В Бразилии, например, за последние 15 лет оптовые продажи удвоились, а индексы промышленного производства практически не изменились. Это говорит о том, что рост потребления мало связан с производством.

Раньше считалось, что развивающиеся страны с большим населением, основу которого составляют молодые люди, будут демонстрировать высокий уровень экономического роста. Сейчас все выглядит не так. Жизненно важно реформировать структуру экономики, которая зависит от экспорта природных ресурсов, достичь же этого в реальности нелегко. Вопрос заключается в том, смогут ли другие развивающиеся экономики оседлать волну четверной промышленной революции, как это сделал Китай?

В некоторых странах можно наблюдать интересные вещи. В России и в других странах Восточной Европы система заказа и конечной оплаты в ресторанах фастфуда полностью автоматизирована. Есть развивающиеся страны с бурно растущим рынком смартфонов. Отсутствие проводных телефонных сетей привело к быстрому распространению мобильной связи, показывая, как отсталая инфраструктура может стать позитивным фактором развития.

Смогут ли развивающиеся экономики адаптировать новые информационные технологии для увеличения производительности труда в сфере услуг, и в то же время улучшить образование и обучение своих граждан, это может стать решающим фактором их дальнейшего экономического развития.





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