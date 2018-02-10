Развивая производство, Украина сможет защитить себя от возможного мирового экономического кризиса – Б.Колесников

Чем эффективнее в Украине будет развиваться производство, тем больше страна будет защищена от возможного мирового экономического кризиса, заявил сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников.

«Граждане Украине 26 лет живут в финансовом и социальном кризисе, поэтому их трудно чем-то испугать. Кризис ‎2008-2009 годов успешнее всего преодолела Польша, потому что она полностью сбалансировали экономику. Они внедрили переработку, у них не было сырьевой экономики. Чем эффективнее будет развиваться производство, тем больше украинцы будут защищены», — отметил Б. Колесников в эфире телеканала «Украина» в пятницу вечером.

По его словам, запланированных правительством средств на развитие украинского фермерства недостаточно. «Бюджетом текущего года на поддержку фермерства предусмотрено 7 млрд грн. – это около 250 млн долл. 13 лет назад селу выделялось 11 млрд грн – это было 2,2 млрд долл. То есть за 13 лет мы снизили поддержку села в 10 раз», — сказал Б.Колесников.

Кроме того, он отметил, что согласно Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина открыла свои границы, а кредит украинские предприятия могут взять под 20% годовых.

«При такой ставке можно разве что торговать оружием или наркотиками, либо же украсть сам кредит. Так что предлагаемая правительством поддержка – это лишь одна из мер, она положительна, но недостаточна», — считает Б.Колесников.

Говоря о проблемах подготовки украинских спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, политик отметил, что их можно решить, найдя новые источники финансирования, и сделать это можно благодаря децентрализации.

«Причина – в отсутствии децентрализации. Есть виды спорта, где есть спонсоры: футбол, хоккей, баскетбол. Есть индивидуальные – у которых спонсоров нет. Поэтому украинская молодежь не может вырасти на олимпийский уровень. Если будут децентрализованы денежные потоки, то местные советы смогут помогать будущим украинским олимпийским чемпионам», — сказал он.