Развитие трансграничной электронной коммерции придаёт новый импульс глобальной торговле

В 2020 году пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по глобальной торговле. Преодолев негативное влияние распространения вируса, трансграничная электронная коммерция на основе быстрого развития Интернет-технологий и расширения международного логистического обслуживания становится новой точкой роста трансграничной торговли в новых условиях, и придаёт новый импульс глобальной экономике.

На днях два лучших бренда кофе Эфиопии (северо-восточная африканская страна) Yirgacheffe и Seesaw coffee подписали с китайским гигантом электронной коммерции Alibaba Group соглашение о продажах своих товаров на площадке трансграничной Интернет-торговли Tmall Global. Представитель эфиопской компании Алем отметил: «Продажи кофе на площадке Tmall Global — это очень хороший шанс для нас, ведь Китай – это огромный перспективный рынок. Мы очень ценим эту возможность и надеемся расширять сотрудничество».

Помимо эфиопского кофе, фрукты Новой Зеландии, водоочистители из Германии, латексные подушки из Таиланда, говядина из Бразилии, а также многое и многое другое, пользуется широким спросом в Китае и с помощью его торговых площадок начинает распространяться по всему миру… Благодаря развитию трансграничной электронной торговли, все больше высококачественных фирменных и специфических региональных товаров из разных стран мира входят в повседневную жизнь китайских потребителей.

Компания Zespri – крупнейший в мире поставщик киви, основанный в Новой Зеландии в 1997 году, как кооператив производителей данного фрукта. На фоне пандемии COVID-19 компания расширяет онлайновые промо-акции и продажи на китайском рынке. Региональный директор компании Zespri в Китае Цзян Шицзе говорит: «С начала распространения коронавирусной инфекции в Китае быстрыми темпами растёт популярность онлайн-шоппинга. По мере расширения Интернет-маркетинга, продажи наших киви выросли примерно 25-30%. Далее компания продолжит наращивать объёмы онлайнового маркетинга, продаж и сопутствующих услуг, чтобы отвечать запросам китайских потребителей, у которых меняются покупательские привычки».

Население Китая в 1,4 млрд. человек – это гигантский потребительский рынок. В их числе 400 млн. – со средним уровнем доходов (средний класс). Столь огромный потенциал китайского рынка является самой большой мотивацией для компаний и предпринимателей со всего мира начать или же активнее развивать здесь бизнес.

Вместе с тем, в этом году в стране был принят ряд мер для содействия развитию трансграничной электронной коммерции. Так, в апреле Госсовет КНР заявил о создании 46 новых комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции, как действенной меры стабилизации основной внешней торговли и построения глобальной цепочки поставок. По мнению специалистов, подобные меры по стимулированию трансграничной Интернет-торговли не только помогают сократить негативное влияние пандемии и способствуют росту потребления в стране, но также демонстрируют уверенность и решимость Китая в расширении открытости внешнему миру.

С 1 июля текущего года Главное таможенное управление КНР запустило пилотную программу по надзору за экспортной деятельностью в рамках трансграничной электронной торговли в формате «бизнес для бизнеса» (B2B) в таких 10 городах страны, как Пекин, Тяньцзинь, Нанкин и др., которая направлена на упрощение таможенных и прочих процедур очистки грузов. Внедрение программы предоставляет предприятиям удобства в таких сферах, как реализация одноразовой регистрации, упрощение процедур таможенного оформления, получение приоритета и «зелёного коридора» при досмотре грузов, осуществление таможенного транзита и т. д. В течение первой недели реализации новых мер количество экспортных таможенных деклараций трансграничной электронной торговли в формате B2B в 10 пилотных зонах Китая составило 266 тыс., общая стоимость экспортируемых товаров достигла 250 млн. юаней (около 37,7 млн. долл. США).

В ходе «Форума развития трансграничной электронной коммерции и цифровизации торговли 2020» генеральный секретарь электронного торгового общества Китая Пэн Лихуэй сказал: «Вопреки пандемии COVID-19 объём импорта и экспорта в рамках трансграничной электронной коммерции не только не падает, но и, наоборот, стабильно растёт. Согласно данным Министерства коммерции КНР, за первые три квартала в стране объём розничных онлайн-продаж вырос на 9,7% в годовом исчислении до более чем 8 трлн. юаней (около 1,19 трлн. долл. США). Его доля в общем объёме розничной торговли социальными товарами широкого потребления достигла 24,3% и выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Пэн Лихуэй также отметил, что по мере цифровизации трансграничной электронной коммерции непременно будут возникать новые индустрии и новые модели сервиса, которые будут активно содействовать глобальной торговле.

Источник