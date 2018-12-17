Разведывательный налет: США усилили слежку за Крымом — EADaily

После задержания украинских военных кораблей в Керченском проливе США значительно увеличили количество разведывательных полетов к берегам Крыма. ВВС и ВМС США используют сразу четыре вида самолетов для отслеживания ситуации. Среди них — всем известные уже патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 UAV Global Hawk с военно-морской базы США на Сицилии. Кроме них, в операциях используют самолет электронной разведки Boeing RC-135 Rivet Joint и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II, которые базируются на американской авиабазе на греческом острове Крит. Популярный международный блог The Aviationist детально отследил активность американской разведки у берегов Крыма. По его подсчетам, за 8 дней разведывательные самолеты США совершили 18 полетов вдоль берегов полуострова.

Накануне, 25 ноября, во время задержания украинских кораблей, у Керченского моста зафиксировали российские самолет Су-25 и боевой вертолет Ка-25, пишет блог и замечает, что в то время в районе инцидента не зафиксировали ни одного американского разведывательного самолета, хотя, как уже сообщало EADaily, они проводят разведку у берегов Крыма регулярно. Однако, по данным The Aviationist, с 26 ноября США значительно усилили свое присутствие в Черном море.



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EADaily писало, что 26 ноября у берегов Крыма обнаружили два разведывательных самолета, но их было в тот день больше — три. Блог итальянского журналиста Дэвида Ченчиотти приводит все обнаруженные полеты американской авиации до 5 декабря. Как отмечается в исследовании, воздушное пространство стран начинается в 22,2 километра от их берега (12 морских миль). Поэтому американские самолеты проводили разведку с этого расстояния. Зоной отслеживания стала южная часть Крыма — около 450 морских миль в длину. Разведка велась так, чтобы можно было исследовать территорию полуострова со всех сторон.



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Так, в ночь на 26 ноября с авиабазы «Сигонелла» на Сицилии взлетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 UAV Global Hawk с позывным FORTE10. В 5.30 часов утра он вошел в воздушное пространство Украины и около полудня — уже летел над Черным морем. Самолет прошел вдоль западной, южной и восточной части Крыма и достиг Сочи. В течение дня он сделал несколько проходов на высоте около 16 тыс. метров. На разведку полуострова у RQ-4 UAV ушло 8 часов. Сам полет, от авиабазы на Сицилии и обратно, занял 21 час.



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В тот же день, 26 ноября, около 5 часов утра с авиабазы на Крите вылетел другой разведывательный самолет — RC-135 Rivet Joint с позывным JONAS21. В Черное море он вошел через воздушное пространство Болгарии. Как отмечает The Aviationist, самолет также летел не напрямую. Очевидно, замечает блог, дело состоит в том, чтобы не входить в воздушное пространство Турции.

Так же, как и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 UAV Global Hawk, самолет радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки Boеing RC-135V прошел вдоль берегов Крыма. В основном, вдоль западных берегов. Разведка велась с высоты 10 тыс. метров.

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В полдень же к полуострову вылетел и третий самолет США — патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с позывным PS266. Его маршрута после приближения к полуострову нет, однако к 6 часам вечера он вернулся на сицилийскую базу.



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На следующий день, 27 ноября, американская авиация совершила к Крыму уже два разведывательных полета. Ситуацию на полуострове отслеживали стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 UAV Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Последний, как отмечает The Aviationist, вплотную приблизился к воздушному пространству России к западу от Севастополя, где сделал разворот на юго-запад на высоте 9 тыс. метров.



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Вплоть до 5 декабря американские самолеты ежедневно вылетали на разведку к берегам Крыма, кроме 29 ноября. Основное время разведки — около полудня.

Как отмечает международный авиационный блог, интерес американских самолетов-разведчиков к Крыму объясняется еще одним фактом. 29 ноября отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил, что еще один дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» взял под охрану воздушное пространство Крымского полуострова. Он разместился в районе Джанкоя.

Показательно, что и ближайший полет, проведенный США в рамках многостороннего международного договора «Открытое небо», завершился у берегов Крыма. Самолет наблюдения Boeing OC-135B Open Skies совершил экстраординарный полет, пишет авиационный блог. Прилетев 6 декабря из Небраски в США на аэродром Рамштайн в Германии, он взял курс на Киев, а в воздушном пространстве Украины уже свернул на юг и пролетел вдоль северных границ полуострова.

«С учетом того, что дипломатическое напряжение между Россией, Украиной, США и их партнерами по НАТО не спадает, разведка и наблюдение за Крымом будут продолжатся», — делает вывод The Aviationist.

EADaily писало еще год назад, что самолеты разведчики США регулярно проводят полеты вдоль берегов полуострова. «Интенсивность полётов самолётов блока НАТО у наших южных границ довольно высокая, так что работа авиационных экипажей дежурных сил ПВО Южного военного округа больше напоминает плановые полёты», — заметил еще в прошлом декабре «Красной звезде» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Наблюдают за Крымом и корабли НАТО, которые регулярно заходят в Черное море. Прозападный украинский фонд «Майдан иностранных дел» анализирует военно-морские силы НАТО в Черном море и писал в своем отчете, что с 2014 года их активность многократно усилилась. По его данным, корабли НАТО изучают возможный театр военных действий, массированно собирают разведывательную информацию, демонстрируют свою силу России и моральную поддержку Украине. Как указывали украинские аналитики, к началу 2016 года стало бесспорным, что созданная в Крыму межвидовая группировка войск России способна не только обеспечить защиту Крыма, но и наносить ракетные удары по наземным объектам как в материковой части Украины, так и много дальше. Например, береговые сухопутные ракетные комплексы «Искандер-М», «Искандер-К», «Бал», «Бастион» и морские ракеты «Калибр-НК» на кораблях Черноморского флота РФ в сочетании с самолетами-ракетоносцами Ту-22М3 «представляют угрозу не только, как считалось раньше, для всего побережья Черного моря, но и Европы в целом». Один из примеров анализа: «Ракеты «Калибр-НК» кораблей Черноморского флота РФ способны, как минимум, достигать при стрельбе из района Севастополя целей на территории стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Болгарии, Грузии, Армении и Азербайджана, Греции, включая остров Крит, всех балканских стран, Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля, Ирана и Ирака, побережья Египта, юга Италии.





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