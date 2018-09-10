Разведку в Украине уничтожали целенаправленно, — СМИ

До начала агрессии РФ руководство государства и командование ВСУ проводили системную политику по сокращению численности армии и числа вооружений за счет подразделений разведки, что существенно ослабило позиции ВСУ на момент начала войны с Россией

Об этом бывшие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины полковники Юрий Снищук и Дмитрий Соболев сообщили в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Guildhall, передает «ДС».

«До начала войны в 2014 году, к разведке в Украине относились неправильно и именно разведку сокращали в первую очередь. Именно тех, которые должны были работать на линии столкновения. Это очень негативно отразилось на состоянии ВСУ в начале войны», — сказал полковник Снищук.

«Разведка в Украине финансировалась по остаточному принципу. К примеру, в 2007 году у нас были силы быстрого реагирования, но даже полеты самолетов-разведчиков, внутри этих сил, и подготовка экипажей осуществлялась по принципу: разведке — «гроши», все остальное — на боевую авиацию», — добавил Снищук.

Информацию о целенаправленном сокращении численности ВСУ за счет разведывательных подразделений подтвердил полковник военной разведки Дмитрий Соболев.

«В 2007 году было принято решение о сокращении рот, уменьшалась численность разведывательных батальонов. А со временем, вообще произошло сокращение всех разведбатов. В том же бывшем 13-м армейском корпусе, переходя на систему оперативного командования, был сокращен целый разведывательный батальон. Мы вступили в войну, имея 4 оперативных командования и на них всего 2 разведывательных батальона», — уточнил полковник Соболев.

«Опыт ведущих стран показывает — даже если государство не ведет активные боевые действия и проводит оптимизацию Вооруженных сил, то там происходит сокращение боевых подразделений, или определенных частей обеспечения, а роль и значение разведки наоборот повышается. У нас (в ВСУ) все произошло с точностью наоборот. Если взять соотношение сокращенных подразделений разведки (2006-2014 года), как вида оперативного обеспечения и боевых подразделений, то разведка в процентном соотношении была сокращена намного больше. До начала войны, в ВСУ, как у командующих армейскими корпусами, так и у оперативного командования, не было разведки как таковой. Мы были как слепые котята, своими силами никто не мог ничего сделать», — считает разведчик.

По словам разведчиков, параллельно из строя ВСУ необоснованно выводились все средства радиоэлектронной разведки, в частности, системы Р-381 «Таран».

«То, что в 2007 году были сокращены подразделения радиоэлектронной разведки — это преступление», — подытожил Дмитрий Соболев.

Напомним, что министром Обороны Украины в указанный период являлся Анатолий Гриценко. Как объяснял раннее, бывший начальник ГУР Минобороны Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, — не существовало никакого военного плана по защите Украины от российской агрессии, потому что при Гриценко противником считался Запад, а не Россия.

«Ни руководство государства, ни Министерство обороны, ни СБУ, никто не реагировал на информацию об угрозе со стороны РФ, никто не думал, что Россия нападет. Они просто не соглашались с людьми, которые об этом говорили, и не готовились к возможному нападению», — рассказал Скипальский.

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