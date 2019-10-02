Разведение войск у Петровского и Золотого пройдет 9 октября, — Фриз. Новости политики

Разведение войск на участках линии разграничения на Донбассе в районе Петровского и Золотого начнется 9 октября с 12:00

Об этом в Facebook сообщила нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Фриз, информирует «ДС».

«По имеющейся у меня информации достигнута договоренность начать разведение войск на этих участках 9 октября в 12: 00. Выводы не нужны. Они понятны», — написала она в соцсети.

Напомним, ранее Россия объявила, что дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения на Донбассе.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что речь идет о разведении сил на двух участках: Петровском и Золотом.

Как сообщала «ДС», в «Слуге народа» заявляли, что требованием России для проведения саммита в нормандском формате было подписание Украиной «формулы Штайнмайера».

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Напомним, 1 октября в Минске украинская сторона ТКГ подписала «формулу Штайнмайера». Сначала об этом сообщили российские СМИ, затем представитель Киева в ТКГ Леонид Кучма, а после подтвердил и президент Владимир Зеленский, уточнив, что «Украина согласовала текст формулы».

Формула заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления особого статуса отдельным территориям Донбасса (сначала временного), а затем постоянного — после доклада представителей ОБСЕ по итогам местных выборов на неподконтрольной Украине территории. В самой формуле нет упоминания о разведении сил.

Парламентская оппозиция восприняла подписание (согласование) «формулы Штайнмайера» признаком «капитуляции Украины перед путинской Россией». В крупных городах Украины вечером 1 октября и в ночь на 2 октября прошли митинги и акции протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».

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