Разумков: внеочередное заседание ВР состоится в конце этой недели — Новости политики

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Спикер ВР отметил, что ключевым вопросом заседания будут изменения в Бюджет.

Дмитрий Разумков / REUTERS

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пока не может сказать, в какой все же день состоится внеочередное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

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Отвечая на вопрос, когда именно состоится внеочередное заседание ВР, спикер отметил: «Заседание будет в конце этой недели. По состоянию на сегодня пока что трудно ответить, когда именно. Или это будет четверг, я думаю, что вторая половина дня, или пятница».

Разумков пояснил, что это будет зависеть от того, когда в парламент поступят законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании ВР, и их готовности.

«Ключевым вопросом остаются изменения в Бюджет. Как только они поступят от Кабинета министров, они будут рассмотрены народными депутатами. И уже после этого мы сможем окончательно определяться, когда именно будет происходить внеочередное заседание Верховной Рады Украины», — пояснил председатель ВР.

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