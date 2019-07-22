Разумков рассказал о будущем Авакова в МВД — новости политики

Дмитрий Разумков отметил, что во время президентских и парламентских выборов МВД заняло равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам.

Дмитрий Разумков заявил, что не вел кулуарных переговоров с Арсеном Аваковым / фото УНИАН

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не знает, останется ли министр внутренних дел Арсен Аваков на своей должности.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью Украинской правде.

«Я вам сейчас и не смогу четко ответить (останется ли Аваков на своей должности — УНИАН), потому что выдвигаю не я – ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат. А это будет предлагать новый руководитель правительства. Но руководитель правительства, глава правительства появится чуть позже», — сказал Разумков.

Также Разумков добавил, что не вел кулуарных переговоров с Аваковым. «Что касаемо позиции по коммуникациям, я с Арсеном Борисовичем пересекался несколько раз. Один раз на инаугурации, еще на каком-то мероприятии. Но, скажем так, каких-то кулуарных переговоров мы с ним точно не вели. Считаю, что это абсолютно правильно – и наша позиция, и позиция министра», — сказал глава партии «Слуга народа».

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При этом он отметил, что во время президентских и парламентских выборов МВД заняло равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам.

«Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли — обеспечить прозрачность выборов. Мы с вами видели президентскую кампанию — первый и второй тур. Справедливости ради, Нацполиция многим поломала и схемы, и сетки. Исходя из того, что я вижу в рамках подготовки к избирательному процессу, полиция выдерживает ту равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам, в том числе и к нашей», — добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, в конце мая министр внутренних дел Арсен Аваков встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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