Разрушенная экономика Украины может оказаться под обломками торгово-валютной войны США

Всё очень реально в контексте разгоревшейся с новой силой торговой и валютной войн между сверхдержавами Америкой и Китаем. Толерантность и дипломатическая сдержанность в отношениях двух гигантов отброшены далеко назад, более того – в Вашингтоне (задержите дыхание) 5 августа Минфин США признал КНР страной, манипулирующей валютой.

Кто-то что-то сейчас понимает, что в нашем мире финансов происходит? Ведь эти плохие парни-манипуляторы представляют китайскую банковскую систему, с 2017 года ставшую первой и крупнейшей на планете. Общая стоимость активов китайских банков в конце 2016г. превысила 33 трлн. долл. США, обогнав банки стран ЕС, активы которых тогда оценивались в 31 трлн. долл. США. Примечателен и тот факт, что 3-и крупнейших банка в мире находятся именно в Китае.

А вообще те будущие украинские законодатели, которые прошли ликбез в Трускавце, понимают, что означает в мире больших денег манипулировать валютой? Украина-то страна не маленькая, встряхнуть её финансовый рынок, как сбитое одеяло, можно на раз-два. И решительно непонятно, что будут делать эти юные дарования в Раде в условиях надвигающегося нового финансового кризиса? Возможно, как и при предыдущей власти, будем тупо проедать кредиты МВФ, гранты, деньги от размещения ОВГЗ, а также полученные от приватизации и от инвестиций, или? Но хватит ли на иное компетентности и политической воли? С нетерпением жду начала работы Верховной Рады…

Александр Гончаров

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