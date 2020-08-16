Разрабатывать экономическую стратегию Украины на 2030 год Центр экономического возобновления — Новости

Около 60 компаний и как минимум 30 аналитических центров объединились в Центр экономического возобновления, на базе которого будут разрабатывать Национальную экономическую стратегию-2030.Об этом сообщил один из сооснователей центра Андрей Длигач передает «Интерфакс-Украина».

«Центр экономического возобновления стал платформой для правительства при разработке экономической стратегии Украины», — написал Длигач в «Фейсбуке» по итогам встречи топ-менеджеров и собственников крупнейших компаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой НБУ Кириллом Шевченко, которая состоялась 14 августа.

Согласно информации на сайте Центра, платформа объединила 30 украинских «мозговых центров» и 60 представителей бизнеса. Среди аналитических центров — Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Advanter Group, Разумков-центр, Украинский институт будущего, Укрпромвнешэкспертиза, EasyBusiness.

Среди компаний к платформе присоединились: Allseeds, «ArcelorMittal Кривой Рог», энергохолдинг ДТЭК, «Энэргомашспецсталь», «Интерпайп», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс», «Метинвест», МХП, НАК «Нафтогаз», SmartEnergy, Galicia, дистрибьютор сигарет «Тедис Украина», группа терминалов TIS, «Нибулон», Ukrlandfarming, UNIT, а также фармкомпания «Дарница».

По словам Длигача, на сентябрь запланировано начало публичной дискуссии, в октябре должны появиться наработки, а в декабре — итоговый документ и серия постановлений правительства, проекты законов, а также государственные целевые программы со стартом в 2021 году для запуска финансирования.

«Платформа Центра – это открытая возможность присоединиться к созданию единой экономической визии. Мы получим конкретные векторы развития, которые согласованы властью, бизнесом, общественной и экспертной средой, региональными элитами», — отметил Андрей Длигач.

«Дорожную карту опубликуем в ближайшее время. Сейчас собираем союзников», — добавил он.





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