Разорвать связи не получится. Треть инвестиций в экономику Украины приходится на РФ

30 Августа 2018 в 08:53

Россия вновь признана самым большим инвестором экономику соседнего государства.

Россия стала самым крупным инвестором в украинскую экономику. Если всего в Незалежную поступило 1,259 миллиардов долларов, то треть этой суммы – 436 миллиардов – Киев получил от Москвы. В основном, эти деньги инвестировались в страховую и финансовую деятельность. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики Украины, сообщает RT.

Стоит отметить, что в экономику Незалежной также вкладываются Кипр, Австрия и Нидерланды.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что прекращение торговли с Россией станет катастрофичным для экономики страны. По его словам, только торговый баланс с Россией растёт каждый месяц. Тогда депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, что разорвать экономические связи между Москвой и Киевом не получится.

«Экономики страны уже почти нет, потому что, как оказалось на самом деле, при всей европейской интеграции основным партнером Украины была и остается Россия по многим группам товаров, начиная от транзита газа, заканчивая продуктами питания. Ярый националист Олег Тягнибок возмущался тем, что доля российских товаров на рынках во Львовской области выросла на 609%. Это говорит о том, что сегодня Украине необходимы российские товары, начиная с энергоносителей, заканчивая теми товарами, которые либо Украина не производит, либо они неконкурентоспособные, поэтому потребители хотят получать российский товар. Все попытки разорвать экономические связи, на мой взгляд, не увенчаются успехом», — подчеркнул экс-депутат.

Ранее депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь и вовсе предложил ввести визовый режим с Россией. По его мнению, таким образом Киев сможет продемонстрировать свою твёрдую позицию. В свою очередь, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что это не позволит гражданам Украины зарабатывать деньги.

«Депутаты борются не за Украину, а за свое место во власти. И такие идиотские заявления приятны в Вашингтоне тем, кто относится к “партии войны”. Сегодня они не думают о национальных интересах Украины, потому что их заявления, а тем более реализация этих заявлений, противоречат интересам простых людей. Около двух-трех миллионов, по разным оценкам, граждан Украины работают в России. Если будет реализована идея введения виз со стороны Украины, тогда по международным правилам принимается зеркальный вариант. Это затруднит перемещение и усложнит приезд в Россию, чтобы заработать деньги», — подчеркнул Олейник.

Напомним, в середине августа стало известно, что министерство инфраструктуры Украины разработало законопроект, согласно которому должно прекратиться прямое железнодорожное сообщение с Россией. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Омелян.





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