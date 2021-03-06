Разговорный AI Стратегический анализ рыночного бизнеса для ускорения глобального потенциального роста к 2028 году

«Мировой спрос на Разговорный AI-м рынке в 2018 году составил XX млн долларов США и, по прогнозам, вырастет до XX млн долларов США к концу xxxx, при этом среднегодовой темп роста xx процентов между xx и xx. Ожидается, что рынок Разговорный AI-х годов будет сообщать о высоком спросе в течение прогнозируемого периода с ростом спроса со стороны основных конечных пользователей, таких как розничные торговцы и клиенты, организации и т. Д., В течение прогнозируемого периода.

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Ключевые предложения исследования

Углубленный анализ рынка: Согласно отчету, на рынке Разговорный AI прогнозируется высокий спрос в течение прогнозируемого периода с увеличением спроса со стороны основных конечных пользователей, таких как розничные торговцы и потребители, учреждения и т. Д., В течение прогнозируемого периода.

Сегментация рынка: онлайн-сегмент является одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и будет продолжать расширяться в ближайшие годы. Некоторые из основных факторов, ответственных за растущий успех онлайн-сегмента, — это доступность более широкого ассортимента продуктов и удобство. Рынок сегментирован По компонентам (платформа и сервисы), по технологиям (машинное обучение и глубокое обучение, NLP, ASR), по типу (IVA и чат-боты), по режиму развертывания (локальное и облачное), по приложению (поддержка клиентов, личный помощник, брендинг и реклама, Вовлечение и удержание клиентов, Вовлечение и адаптация сотрудников, Конфиденциальность и соответствие данных, другие), По вертикали (BFSI, СМИ и развлечения, розничная и электронная коммерция, путешествия и гостиничный бизнес, телекоммуникации, здравоохранение и биологические науки, другие).

Разговорный AI

Этот анализ рынка включает в себя базовую схему жизненного цикла торговли, определения, классификации, приложения и структуру торговой цепочки. Каждый из этих факторов поможет ведущим игрокам понять масштабы рынка, предлагаемые им уникальные характеристики и, таким образом, удовлетворить потребности клиентов. В исследовании представлена информация о продажах в каждом регионе и зарегистрированной доле рынка.

Изменения в зависимости от региона: Основными регионами для рынка Разговорный AI, по оценкам, являются Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Северная Америка и Западная Европа были традиционными рынками для Разговорный AI-х годов благодаря наличию сильного промышленного сектора. В последние годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке наблюдается значительный рост промышленного сектора.

Основные компании, работающие на этом рынке, предприняли стратегические шаги для улучшения своего присутствия на рынке в этих регионах. Среди этих отраслей: правительство и оборона, образование и исследования, производство, средства массовой информации и развлечения, здравоохранение и науки о жизни, энергетика и коммунальные услуги, а также науки о Земле, по оценкам, имеют высокий спрос на Разговорный AI рынках.

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Понимание конкуренции: он также подчеркивает специфику передовых игроков на рынке Разговорный AI и эксклюзивные продуктовые портфели местных и глобальных игроков, чтобы продвигать прибыльный бизнес по своему усмотрению. Анализ поставщиков призван помочь клиентам укрепить свои позиции на рынке. В соответствии с этим, в данном исследовании представлен подробный анализ ряда известных клиентов с упором на стратегии.

Крупные компании, такие как IBM, Google, Microsoft, AWS, SAP, Oracle, Baidu, Nuance, Искусственные решения, Conversica, Haptik, Rasa, Avaamo, Kore.aiI, Inbenta, Rulai, Solvvy, Pypestream, Creative Virtual, Saarthi.ai, сделали несколько основных разработок.

Основные показатели рынка: в этом отчете анализируется размер Разговорный AI рынка (стоимость и объем) по участникам, странам, типам продуктов и конечным отраслям, исторические данные для xxxx-xxxx и данные прогноза. В этом отчете также анализируется глобальная конкурентная среда, движущие силы и модели рынка, возможности и угрозы, риски и препятствия для выхода на рынок, а также каналы сбыта и дистрибьюторов. Общие моменты, затронутые в этом отчете:

Оценка размера глобального рынка для Разговорный AI-летних на региональной и глобальной основе.

Единый шаблон исследования для оценки и прогнозирования размера рынка.

Профилирование крупных компаний, работающих на рынке, с ключевыми событиями.

Широкий охват для всех потенциальных сегментов с выгодой для всех участников рынка.

Заключение: Основная цель этого отчета — дать возможность покупателю взглянуть на рынок с точки зрения его концепции, сегментации, рыночного потенциала, влиятельных тенденций, а также проблем, с которыми сталкивается рынок. В ходе подготовки исследования рынка было проведено глубокое исследование. В дополнение к отчетам о стандартной структуре мы составили отчеты в соответствии с соответствующими требованиями.

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