Раздача денег людям и дешевые кредиты бизнесу: как власть хочет бороться с экономическим кризисом в Украине — Деньги

В парламенте создали рабочую группу, которая должна наработать предложения относительно экономического развития государства.

Ради выхода Украины из кризиса, вызванного карантином из-за распространения нового коронавируса COVID-19, в команде Зеленского предлагают влить в экономику гривневую массу, эквивалентную 15 млрд долларов. Средства хотят направить на социальные выплаты населению, помощь малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям и поддержку энергосистемы.

В пятницу, 24 апреля, при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития была создана рабочая группа по вопросам моделирования и воплощения выхода государства из кризиса. Эту рабочую группу возглавил руководитель комитета Дмитрий Наталуха. Нардеп от «Слуги народа», глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер взяла на себя формирование «смыслового наполнения» программы и привлечения широкого круга экспертов. Она рассказала ТСН.ua о видении преодоления кризиса в Украине.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Из-за всемирного карантина люди выпадают из экономических отношений. Происходит обвал потребления (люди меньше покупают) и как следствие происходит обвал производства (люди меньше производят).

В свою очередь это приводит к обвалу всех традиционных «тихих гаваней», куда люди привыкли вкладывать заработанное – недвижимость, ценные бумаги, депозиты и прочее, что отражает веру (точнее сомнения) инвесторов в том, что их вложения в конкретный объект или конкретный бизнес (ценная бумага) сможет, если не приумножить, то хотя бы сохранить их сбережения.

Люди меньше тратят — ценность денег повышается. В экономике это называется спираль дефляции. Именно чтобы вернуть этот процесс Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и другие центральные банки начинают эмиссию денег.

Их краткосрочная задача — остановить дефляцию, то есть лишить людей эффективных инструментов сбережения средств и таким образом заставить их больше тратить и инвестировать накопленное, под страхом потерять сбережения из-за искусственной инфляции денег.

Что именно таким образом пытаются добиться политики? Они в период экономического кризиса стараются сохранить уровень потребления на докризисном уровне, путем раздачи гражданам «базового дохода», выплат бизнесу дотаций за каждое рабочее место, финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

УНИАН

Людмила Буймистер

И здесь возникает следующая проблема (и на этот раз она не станет чьей-то еще проблемой): в отличие от обычных кризисов, из-за карантина количество товаров и услуг, доступных на мировом рынке, значительно уменьшилось, поэтому огромное количество бизнесов (производства) закрылись на карантин и не производят никаких товаров и услуг, то есть не принимают участия в экономических отношениях.

В экономике это называется снижение объемов производства при искусственно увеличиваемом объеме денежной массы. Другими словами: денег становится больше, а услуг и товаров, на которые их можно потратить, — значительно меньше (буквально, из всего, на что можно было потратить деньги, остались лишь еда, лекарства и Netflix).

В краткосрочной перспективе, пока длится карантин и действуют дефляционные стимулы, эти меры могут отложить кризис. Как только экономика будет запущена, дефляционные стимулы в мире до ноября-декабря исчезнут, и мы увидим огромный скачок инфляции основных валют. Потому что фиатные деньги (тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости или гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа использования их как средства платежа), напечатанные до кризиса и розданы в виде щедрых бейлаутов (программа выкупа «проблемных активов») и прямых бесплатных выплат, — никуда не денутся.

И тогда весь мир узнает, что все это время «волшебная машинка» не производила ценности — она уничтожала мировую экономику. В этой ситуации сильнейшим окажется тот, кто раньше всех «нырнет» в эмиссию, и первым сделает вливание больших денег в новые проекты, заранее понимая тенденции.

Рынок может быть иррациональным долго, но не бесконечно долго. Впереди нас неизбежно ждет страшный, предсказуемый, рукотворный обвал. Но самой страшной будет реакция граждан, а значит, зная, что люди будут напуганы, и что это, скорее всего, выведет на передний план самые жестокие формы политического протеста, нужно действовать на опережение таким образом, чтобы левый популизм и игнорирование рыночных законов не привело в неисправимый хаос, а дало возможность первыми пройти зону «турбулентности» и выдержать мировой экономический кризис с минимальными последствиями.

ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

За основу предлагается взять американский, британский, европейский, японский опыты, на которые равняются многие страны.

К примеру — США потеряли 47 рабочих мест на каждый диагностированный случай заражения при уровне безработицы 12%. При таком же уровне безработицы (а он уже выше) на каждый случай заражения за время карантина Украина потеряла 3120 рабочих мест.

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Поэтому предлагается из международных золотовалютных резервов Национального банка Украины сделать вливание средств в экономику 10% ВВП — это сейчас чуть меньше 15 млрд долларов в гривневом эквиваленте. То есть делается эмиссия в эквиваленте 10% ВВП Украины. Эти средства вливаются в экономику тремя частями. Первая — выплаты социальной помощи населению (но немедленно, а не осенью), примерно 100 млрд гривен. Вторая часть — поддержка малого и среднего бизнеса пропорционально количеству занятых работников, также примерно 100 млрд гривен. Третья часть — поддержка инфраструктурных отраслей (программа поддержки электроэнергетики, чтобы она не рухнула; крупного бизнеса и торговых сетей).

Есть расчеты, которые делали Федеральная резервная система США, Европейский Центробанк, Япония. Соответственно, если происходит вливание 10% ВВП в экономику, то примерно 20% этой эмиссии выйдет заново на валютный рынок в течение года. То есть, если в Украине произойдет вливание 15 млрд долларов, то около 3 млрд долларов в гривневом эквиваленте вернутся на валютный рынок и Нацбанк должен их скупить, чтобы не обвалить курс гривны. То есть в НБУ должны быть свободные резервы в 4,5 млрд долларов, с запасом с расчетом, что может вернуться до 30%. Соответственно 10 млрд долларов останутся в экономике. За счет этого должен произойти экономический рост.

НБУ выполняет свою прямую функцию — тратит 4 млрд долларов на поддержку курса гривны. И очень жестко вместе с правоохранителями наказывает спекулянтов.

Последствия такого сценария:

1) Экономика быстро оживает, поэтому появляется стимул быстро начать снова работать.

2) Приходят инвесторы, потому что Украина действует по прозрачному американскому сценарию.

3) Бизнесам, вовлеченным в программы, она приносит 1,5 млрд долларов, что не больно, и все поймут.

ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

Плохой сценарий для экономики Украины – до 4 млрд долларов тратятся на зарплаты и выплаты пенсионерам, часть средств — на распил при закупке медицинского оборудования и товаров. Еще 3 млрд долларов придет от секвестра и невыполнения бюджетных расходов.

Последствия такого сценария:

1) Из экономики уйдет безвозвратно 12% ВВП до конца года.

2) Большая часть населения останется без финансовой поддержкой.

3) Скандальный «распил» принесет не больше 0,5 млрд долларов, что приведет к неизбежным конфликтам среди групп влияния, так и к новой волне коррупционных истоков.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЭКОНОМИКАМИ США И ЕВРОСОЮЗА

Самый главный из экономических показателей в мире на текущий момент — баланс Федерального резерва США, который превысил 6 трлн долларов. Скачок на 50% или больше 2 трлн долларов произошел всего лишь за последний месяц.

Федеральная резервная система наращивает свой баланс по 300-500 млрд долларов еженедельно. Она теперь выкупает все — облигации Казначейства США, муниципалитетов и штатов, долги крупных корпораций и ипотечные деривативы. И это еще не самые отчаянные меры, крайний случай — прямая скупка акций и ETF (exchange traded fund – биржевой инвестиционный фонд). Пока что биржи хватает имеющейся поддержки со стороны американского центробанка для быстрого восстановительного роста.

Ожидается, что до конца 2020 года баланс Федерального резерва вырастет до размеров половины экономики США — 10-12 трлн долларов. В таком случае он будет сопоставим с балансом Европейского центробанка, который уже приближается к половине ВВП Еврозоны.

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Сейчас мы наблюдаем мягкую национализацию финансовых рынков под лозунгом их спасения от эпидемии и экономического кризиса. Таким образом администрация США до конца года национализирует (не приватизирует) 40% реального сектора своей экономики.

Европейский центробанк уже сформировал фонд в 3 трлн евро для немедленного выкупа системных компаний реального сектора в случае угрозы их банкротства, а более 50 крупнейших европейских компаний собирают борды для рассмотрения заявок на выкуп долей. Это означает тотальный бейлаут (bailout — программа выкупа «проблемных активов»).

Аналитики одной из крупнейших инвестиционных групп в США и мире Goldman Sachs Group отметили, нынешний кризис окажется в четыре раза «больнее» для экономики Соединенных Штатов, чем был предыдущий в 2008 году. Снижение ВВП во втором квартале на 11% по сравнению с годом назад, и на 35% чем в предыдущем квартале (это будет максимальным падением со времен «Великой паники» 1893 года). Безработица вырастет до 15%, рекордно высокого уровня от предвоенного 1940 года.

ДЕТАЛИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В США

Разбивка по получателям пакета экономических мер по борьбе с экономическими последствиями от коронавируса в США в размере 2,2 трлн долларов:

Граждане (0,8 трлн долларов или 35%):

500 млрд долларов: единовременная финансовая помощь – 1500 долларов на человека с доходом до 75 тыс. долларов в год, 2400 долларов — супругам с доходом до 150 тыс. долларов, и 500 долларов на ребенка.

260 млрд долларов — дополнительно для помощи по безработице 600 долларов в неделю в течение четырех месяцев. Всего безработные будут получать помощь 39 недель.

Малый бизнес (0,37 трлн долларов или 17%):

367 млрд долларов — кредиты малому бизнесу.

Большой бизнес, штаты и муниципалитеты (0,5 трлн долларов или 23%):

500 млрд долларов — чрезвычайные кредиты, включая 50 млрд долларов налоговых льгот, направленных на стимулирование «не увольнять» и покрывать до 50% заработной платы.

Дополнительные средства на отдельные отрасли (0,55 трлн грн или 25%):

150 млрд долларов — дополнительно на охрану здоровья.

150 млрд долларов — помощь штатам и муниципалитетам.

45 млрд долларов — на национальную безопасность.

31 млрд долларов – образование.

27 млрд долларов — на лечение от коронавируса.

36 млрд долларов – транспорт.

20 млрд долларов – ветераны.

60 млрд долларов — сельское хозяйство, продуктовые карточки и тому подобное.

10 млрд долларов – оборона.

5 млрд долларов — социальные программы.

ЧТО БУДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Второй квартал 2020 года станет одним из самых тяжелых в экономическом плане за всю историю Великобритании. ВВП страны сократится сразу на 35%. Об этом говорится в обзоре некоммерческой организации Office for Budget Responsibility, которая аффилирована с казначейством.

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Британии придется еще сильнее занимать (273 млрд фунтов стерлингов), чтобы покрыть свои расходы. Дефицит бюджета сравнится с дефицитом во время Второй мировой войны.

До конца второго квартала резко вырастет официальная безработица. На биржу труда встанет около 10% всего трудоспособного населения. До конца года этот показатель снизится до 6%.

На больше чем 7% сократятся реальные доходы британцев.

Инфляция останется редким экономическим показателем, который почти не изменится из-за нового финансового шока.

КАК ПЛАНИРУЮТ БОРОТЬСЯ С КРИЗИСОМ В РОССИИ (одна из версий)

Планируется влить в экономику средства в размере 10% от ВВП – 11 трлн рублей.

Граждане (3,85 трлн рублей или 35%): единовременная выплата на взрослого в размере 20 тыс. рублей (114 млн человек), и 7 тыс. рублей на ребенка (33 млн человек). 1,3 трлн рублей хотят зарезервировать под увеличение выплат пособий по безработице.

Малый бизнес (1,9 трлн рублей или 17%): средства пойдут на кредиты малому бизнесу (под 0%), соберут обратно 20% или 0,4 трлн рублей.

Большой бизнес (2,5 трлн рублей или 23%): средства пойдут на кредиты крупному бизнесу (под 0%), соберут обратно 80% или 2 трлн рублей.

Расходы на другие отрасли – 2,75 трлн рублей или 25%.

Денежная масса в России составляет 50 трлн рублей, то есть ее хотят увеличить на 20% и затем собрать 5% назад.





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