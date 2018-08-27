Разбор стратегии Google: ставка на искусственный интеллект, облака, беспилотные автомобили и медицину

Перевод 47-страничного доклада аналитической компании CB Insights о новых проектах Google.

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Фото: GeekWire

Следующий крупный анонс Google может быть связан с одной из новых приоритетных для компании направлений: облако, здравоохранение или транспорт. Это глобальные массовые рынки, которые хорошо взаимодействуют с ИИ-технологиями.

Компания стремится поддерживать своё превосходство в области рекламы и поиска, что составляет большую часть её доходов. Но пользователи постепенно переходят с десктопов на мобильные устройства и голосовые помощники конкурентов, потому показывать рекламу становится сложнее.

По мере роста конкуренции в мобильной сфере и на рынке голосовых ассистентов, а также проблем, связанных с конфиденциальностью и обработкой данных, корпорация была вынуждена изменить стратегию развития.

Чтобы защитить основной источник доходов, Alphabet (материнская компания Google) пытается интегрировать свои услуги и технологии во все аспекты цифровой жизни пользователя.

Компания ищет новые способы заработка на крупных корпоративных рынках: облачных вычислениях и услугах. Alphabet планирует использовать свои наработки в искусственном интеллекте и машинном обучении в качестве универсального сервиса для потребителей и предприятий.

Структура Alphabet

Корпорация разделяется на Google — основной бизнес, и ряд дочерних компаний, которые Alphabet называет «другими ставками». Большая часть бизнеса Google — доходы от рекламы, которые генерируются через поисковик и другие сайты, связанные с ним. Кроме поиска и рекламы компания получает доход от облачных, потребительских и аппаратных продуктов, Google Maps и YouTube.

Структура Alphabet

Для Alphabet «другие ставки» — экспериментальные продукты. Они не приносят существенной прибыли. К ним относятся:

Google Ventures (GV) и capitalG — инвестиционные инструменты.

Waymo — беспилотные автомобили.

Verily and Calico — компании здравоохранения.

Alphabet Access & Energy — телекоммуникационные и энергетические проекты.

Sidewalk Labs — разработка инноваций в городской среде.

DeepMind — исследовательское подразделение по разработке нейронных сетей и искусственного интеллекта. Приобретено в 2014 году.

Chronicle — отделение по кибербезопасности, разрабатывает secure-продукты для облачного бизнеса

Project Loon — дочерняя компания, занимается проблемами доступа в интернет в отдаленных районах мира.

Project Wing — разработка службы беспилотной доставки.

Google X — исследовательский центр, ориентированный на технологии, «улучшающие мир».

Большинство дочерних компаний направлено на поддержку и защиту рекламного бизнеса.

Компания увеличивает траты на приобретение трафика (traffic acquisition costs — TAC) — это самые большие затраты, связанные с рекламой и поисковым сервисом. Антимонопольная служба оштрафовала корпорацию на $5 млрд за принуждение производителей смартфонов предустанавливать Google Chrome на устройства.

Также растёт конкуренция со стороны Amazon, Microsoft и Apple — компании ищут способ монетизации сбора и обработки данных. Поэтому Google развивает дочерние проекты, чтобы сохранить бизнес и расширить возможности компании.

Укрепление позиций в области искусственного интеллекта

Искусственный интеллект — основное направление Alphabet в долгосрочной перспективе. ИИ — ядро, которое проходит через поиск и рекламу, облако, беспилотники, здравоохранение и «другие ставки» компании.

Что происходит сейчас

В презентации новой линейки смартфонов Google Pixel в 2017 году генеральный директор Сундар Пичаи подчеркнул важность искусственного интеллекта для технологического рынка, обозначив переход с Mobile-first к AI-first. С тех пор ИИ стал центром внимания корпорации в инвестициях, приобретениях и внутренних расходах.

Сундар Пичаи. Фото: Engadget

Инвестиции Google

Компания запустила два проекта, связанных с ИИ: Gradient Ventures и Google Assistant Investment Program (GAIP). GAIP запущена в мае 2018 года. Программа финансирует стартапы, расширяющие возможности «Ассистента».

Gradient Ventures запустили в июле 2017 года. В отличие от GV и capitalG, которые работают отдельно под корпоративной структурой Alphabet, Gradient Ventures — часть Google. Тем не менее фонд планирует стать независимой компанией, как только нарастит инвестиционный темп.

Gradient работает на рынке США и инвестирует в продукты на ранних стадиях разработки. Но недавно Gradient профинансировала канадский медицинский стартап, использующий ИИ для ускорения открытий в области медицины и биологии.

Также компания увеличивает расходы на исследования и разработки, связанные с поиском и машинным обучением — в 2017 году компания потратила $16,6 млрд. Это больше, чем тратит каждый конкурент: Microsoft, Facebook или Apple.

Траты Google на исследования в 2017 году

Приобретения

Компания не только финансирует, но и приобретает ИИ-стартапы. В начале 2014 года она купила DeepMind за $600 млн — стартап занимается разработкой игрового искусственного интеллекта. ИИ DeepMind победил чемпиона мира по игре в Go и сейчас тренируется играть в Dota 2 против киберспортсменов.

Траты на ИИ-стартапы

В 2017 году Google приобрела индийский стартап Halli Labs, ориентированный на системы глубокого обучения и машинного обучения. Также она купила компанию AIMatter, которая занимается компьютерной визуализацией — нейронная сеть использует ИИ для обработки изображений.

В ноябре 2017 года корпорация купила компанию Banter для создания платформы обработки естественного языка в корпоративных облачных сервисах, например, в Google Hangouts.

Запуски продуктов

Компания понимает важность голосовых помощников: растёт конкуренция со стороны Amazon и Apple. Каждый голосовой запрос, который отправляется в Siri и Alexa уходит от поисковой платформы Google Search.

«Умный» домашний хаб от Google и Lenovo

По словам Сундара Пичаи, они работают с основными производителями в США, чтобы охватить большой спектр устройств.: от посудомоечных машин до систем безопасности. Также компания наращивает производство собственных устройств под линейкой «Made by Google». Она включает в себя смартфоны Google Pixel, ноутбуки Chromebook, устройства для дома Google Home.

В сентябре 2017 года Google приобрела компанию HTC за $1,1 млрд, чтобы получить доступ к инженерным разработкам и производственным линиям на Тайване.

Патенты

Основным ядром для исследований возможностей ИИ и машинного обучения является Google AI, ранее известный под названием Google Research. Его переименовали, чтобы отразить интерес компании к новым технологиям.

В Google AI входит команда команда Google Brain, которая возглавляет разработку библиотеки с открытым кодом TensorFlow. Команда также улучшает возможности конвертации естественного языка в голосовые поисковые запросы. А для основного подразделения в Google Brain разработали систему, повышающую эффективность использования энергии в энергоёмких центрах обработки данных.

Google Brain тесно сотрудничает с дочерними компаниями Alphabet, среди которых подразделение по разработке беспилотных аппаратов Waymo. Для неё разработчики создали систему обнаружения пешеходов и автомобилей, основанную на нейронных сетях.

С 2016 года наблюдается всплеск патентной активности, связанной с ИИ и машинным обучением

Google сосредоточена на сложных системах глубокого машинного обучения, которые позволяют генерировать прогнозы с использованием искусственной нейронной сети, «вдохновлённой» работой человеческого мозга. Алгоритмы глубокого обучения не требует корректировок от инженеров и способны самостоятельно определять точность прогнозов.

Акцент компании на глубоком обучении можно увидеть по ключевым словам, которые она использует. «Нейронная сеть» была впервые упомянута в 2015 году и с тех пор стала одним из трёх наиболее часто упоминаемых терминов. Также компания сосредоточена на распознавании речи и обработке естественного языка — она опережает остальные компании по числу зарегистрированных патентов в этой области.

Упоминание фразы «нейронная сеть» с 2013 года по 2017 год

С 2017 года Google регистрирует патенты, связанные с распознаванием жестов. В октябре 2017 года корпорация подала патентную заявку на «радиолокационное распознавание жестов и передачу данных». Технология позволяет управлять устройствами с помощью жестов. Это может быть частичным видением компанией «умного» дома, который управляется человеком, а не машиной.

Патенты Google по распознаванию жестов

Куда дальше пойдёт Google

Компания пересматривает подход к развитию бизнеса, интегрируя ИИ во все продукты. Она «хочет помочь пользователям добиться лучших результатов» с помощью комбинации поискового движка и голосового помощника. К примеру, в мае 2018 года компания рассказала о будущих возможностях Google Assistant — голосовой системе, которая может звонить от лица пользователя. Аналогичный патент был зарегистрирован в 2017 году, и аналогов у него практически нет.

Патент на «радиолокационное распознавание жестов и передачу данных»

Видение корпорации — доминирование на рынке умных устройств. Она как разрабатывает, так и выпускает устройства, уменьшая собственные затраты на производство и оптимизирует их под свои разработки.

Также Google вернула Nest в аппаратное подразделение. Корпорация заинтересована в интеграции голосового помощника в свои продукты, чтобы использовать больше каналов для рекламы и предоставления информации потребителям.

Патенты Google по распознаванию речи

Почему Google отдаёт приоритет ИИ

Искусственный интеллект влияет на практически все предприятия Alphabet и является точкой роста крупных отраслей. Чем быстрее и лучше Google сможет масштабировать ИИ-ассистента в собственные продукты — от мобильных устройств до Google Home, тем лучше будет плацдарм для развития рекламного и поискового бизнесов.

Рынок искусственного интеллекта и машинного обучения трудно измерить, так как технология распространена повсеместно.

Ожидается, что рынок цифровых помощников достигнет $12 млрд к 2024 году. Если устройства для «умного» дома от Google будут пользоваться спросом, то к 2022 году рынок достигнет $122 млрд. «Умный» голосовой помощник, который будет находиться везде, сможет удержать доминирование поисковой платформы компании.

По словам генерального директора Сундара Пичаи, Search и Assistant — «сердце» бизнеса компании, оба сервиса будут связаны между собой в будущем.

Увеличение доли рынка облачных технологий

В 2018 году Google заняла третье место среди облачных провайдеров, уступая Microsoft и Amazon. Чтобы укрепить свои позиции, корпорация провела несколько инвестиций, приобретений и реорганизаций.

По итогам 4 квартала 2017 года компания объявила, что ежеквартальная прибыль облачного подразделения составляет $1 млрд. В 2017 году она заключила в три раза больше сделок стоимостью от $1 млн, чем в 2016 году. Набором облачных приложений G Suite пользуются более 4 млн клиентов.

Инвестиции

Увеличение штата инженеров в облачном бизнесе Google

Google увеличивает штат инженеров и стратегических директоров в сфере облачных вычислений четыре квартала подряд. Сундар Пичаи объявил об увеличении капиталовложений для создания облачного бизнеса: деньги идут на центры обработки данных, покупку зданий и транспорта и развитие технологий. Расходы на «облака» в Google превысили расходы Microsoft и Amazon.

Расходы Google на облачный бизнес

Через инвестиционные фонды компания развивает «облачные» стартапы. В марте 2017 года она участвовала в раунде инвестиций в облачное хранилище Avere Systems, но Microsoft выкупила компанию в январе 2018 года.

Приобретения

Google перестала тратить деньги на AR, VR и освоение космоса и сконцентрировалась на облаках. В 2018 году компания приобрела несколько компаний, работающие с облачными хранилищами — Cask Data, Velostrata и Xively.

Купленные компании по работе с облачными хранилищами

Запуск продуктов

Изначально Google развивала корпоративное направление, сосредоточившись на потребителях и студентах, но не смогла добиться успеха в этом сегменте. Сейчас компания исправляет это: наняла экс-генерального директора компании VMware Диану Грин для запуска корпоративных услуг для предприятий — G Suite, и заключила партнёрства с инфраструктурными компаниями Cisco, Salesforce и SAP.

На конференции Google Cloud Next в июле 2018 года компания анонсировала новые продукты и услуги. К примеру, Google Cloud Services — семейство облачных сервисов, которое позволяет устанавливать облачную платформу Google на собственных серверах и периферийных устройствах. Такой механизм распространён в компаниях, где используется сочетание частных и публичных облачных сервисов.

Google Edge EPU

Также Google анонсировала чип Edge TPU, который предназначен для управления большими рабочими нагрузками на предприятиях и выполняет процессы машинного обучения на устройствах «Интернета вещей».

Совместно с Blockchain Digital Asset и Block Apps корпорация анонсировала интеграцию технологии блокчейн в свою облачную платформу.

Почему это важно для Google

Предприятия постоянно генерируют всё больше данных, которые нужно обрабатывать и, как следствие, компании нуждаются в дополнительных вычислительных мощностях.

Google видит возможность использования своих технологий в других областях, к примеру, электронной коммерции, контенте, финансовых услугах и здравоохранении, предлагая компаниям облачный сервис для развития бизнеса.

Ещё одна важная сторона облаков — кибербезопасность. Единое облако, которое использует предприятие, позволят быстрее находить уязвимости в системах и закрывать их.

Размер рынка

Присутствие Google в облачной индустрии стимулирует дальнейшее развитие рынка облачных вычислений, которые, как ожидается, достигнут $513 млрд к 2022 году, и облачных хранилищ, которые могут достичь $90 млрд к 2022 году.

Сетевая инфраструктура и квантовые компьютеры

Google активно инвестирует в развитие сетевой инфраструктуры для обработки вычислений на более высоком уровне. Одна из главных статей расходов Google связана с увеличением вычислительной мощности, которую требуют сложные алгоритмы машинного обучения.

Расходы на инфраструктуру

Что происходит сейчас

Google построила сеть центров обработки данных для поддержки облачного бизнеса. В 2018 году у компании открыто 15 центров обработки данных: восемь в США, четыре в Европе, два в Азии и один в Южной Америке.

Компания разработала проект Fiber, предоставляющий широкополосный интернет для предприятий и жителей отдалённых городов. Но его масштабирование оказалось слишком затратным, и компания остановила развитие Fiber.

Также корпорация инвестирует в проекты, связанные с прокладкой магистральных кабелей в океанах. В июле 2018 года компания объявила о проекте частного подводного кабеля, который пересечёт Атлантический океан. Google Durant — первая разработка в сфере прокладки трансатлантических кабелей от компании, не связанной с телекоммуникациями. Google считает, что разработка увеличит пропускную способность передачи данных и улучшит соединение Google Cloud.

Google Durant

Развитие облачного сервиса привлекло Netflix и Spotify — они отказались от услуг Amazon Web Services и Microsoft Azure в пользу Google Cloud Platform.

Инвестиции в вычислительную мощность нацелены на долгосрочное использование — корпорация разрабатывает технологии квантовых вычислений, которые будут значительно быстрее обычных компьютеров.

В письме основателя Google Сергея Брина в 2017 году говорилось о том, что квантовые компьютеры могут быстрее решать специализированные задачи, но это очень сложно реализовать. К примеру, чтобы эмулировать работу прототипа квантового компьютера в 72 кубита требуются миллионы обычных компьютеров.

Компания разрабатывает технологии квантового компьютера вместе с IBM и Intel. Для этого образована команда Google Quantum, которая работает с Google AI. Она проектирует квантовые процессоры и разрабатывает квантовые алгоритмы.

В июле 2018 года разработчики Quantum запустили программную платформу Cirq с открытым исходным кодом. Cirq позволяет пользователям запускать квантовые алгоритмы на симуляторе Google.

Бабочка Хофштадтера. Показывает, как будут себя вести электроны в симулированном магнитном поле

Квантовые компьютеры используют кубиты — сложные информационные единицы, которые могут находиться в состоянии суперпозиции, — одновременно представлять собой 0 и 1, в отличие от стандартных бит информации. Google также разрабатывает «железо» для квантовых вычислений — чип Bristlecone содержит рекордное количество кубитов.

Google не упоминает квантовые технологии в отчётах. Компания уделяет внимание вычислительному оборудованию для машинного обучения — TPU. В феврале 2018 года компания анонсировала бета-версию TPU для Google Cloud Platform. По заявлению разработчиков, TPU быстрее и энергоэффективнее современных CPU и GPU.

Почему это важно для Google

Чтобы увеличивать возможности в области машинного обучения и облачных вычислений, компании нужно развивать инфраструктуру для их поддержки. Согласно техническим требованиям к инфраструктуре, Google должна удваивать пропускную способность сети каждый год, чтобы поддерживать основные направления деятельности.

Оптоволоконные кабели обычно использовались для телефонной линии. Но в 2017 году цифровой контент и облачные вычисления заняли 77% трафика данных, передаваемых через Атлантический океан, и 60% через Тихий океан. Google инвестирует в подводные оптоволоконные кабели для подключения к районам, где растёт потребление интернет-трафика, таким как Китай.

Защита рекламного бизнеса от конкурентов

Amazon активно конкурирует в области электронной коммерции — Google потерял около 60% кликов по рекламным объявлениям. Amazon и Apple потратили миллиарды долларов на развлекательный контент, чтобы сделать свои платформы привлекательными. Это может ослабить позиции поисковика в предоставлении рекламных услуг на различных платформах.

Google направляет усилия на восстановление и предотвращение потерь в рекламном подразделении. В марте 2018 года компания интегрировала торговые предложения розничных магазинов во все платформы: в поиск, в голосового ассистента и в смартфоны. Тесты показывают, пользователи начали покупать на 30% больше.

Google Express

В 2017 году корпорация заключила соглашение с крупными розничными сетями по интеграции своего сервиса доставки Google Express. С помощью сервиса пользователи могут покупать сразу в нескольких розничных сетях. Если стоимость заказа превышает $35 — доставка бесплатная. Чем больше розничных продавцов сотрудничает с поисковиком, тем сильнее интегрируются в них облачные сервисы корпорации.

Интеграция электронной коммерции в поисковик сдерживает снижение аудитории Google Search и уход пользователей к Amazon. Корпорация развивает и контент: Google Play обзавёлся музыкой, журналами, книгами, фильмами и ТВ-программами, а на YouTube появились платные каналы и интеграция покупки товара, показанного на видео. Развлекательное направление — прямой конкурент сервису Amazon Prime.

В 2018 году Google больше говорит о YouTube, чем о поисковике

Электронная коммерция — одно из важных направлений, так как оно напрямую связано с рекламным и облачным бизнесами, а также позволяет собирать больше данных о пользователях для улучшения рекламных предложений.

Развитие на рынках Индии, Юго-Восточной Азии и Китая

В Индии и странах Азии наблюдается огромный рост использования интернета, к примеру, только в Юго-Восточной Азии около 600 млн пользователей, активно растёт электронная коммерция. Этим хочет воспользоваться Google для роста выручки. Компания заключает партнерские соглашения, инвестирует и работает над внутренними проектами для этих рынков.

Инвестиции

В январе Google участвовала в финансировании индонезийского технологического гиганта Go-Jek, который предлагает услуги по доставке продуктов питания и платформу мобильных платежей. А в декабре 2017 года компания инвестировал в индийскую сервисную платформу Dunzo $12 млн.

Корпорация рассматривает возможность возвращения в Китай: корпорация инвестировала $550 млн в JD.com — вторую по величине платформу электронной коммерции Китая. Также Google инвестировала $76 млн в китайскую фирму по разработке игр Chushou.

JD.com. Фото: Seeking Alpha

Инвестиционный фонд CapitalG инвестировал $21,5 млн в финтех-компанию Aye Finance, а также китайскую платформу Manbang Group, стоимость которой в апреле 2018 года достигла $1,9 млрд.

Google выпустила проект Loon — он обеспечивает покрытие сотовой связью в отдалённых областях, а также районах, пострадавших от стихийных бедствий. В июле 2018 года Loon объявила, что в 2019 году начнёт работать в Кении, предлагая 4G-интернет с помощью высотных воздушных шаров.

Запуск продуктов

В сентябре 2017 года Google запустила в Индии платформу мобильных платежей Tez — она позволяет оплачивать услуги и товары с банковского счёта. С помощью Tez компания пытается стать неотъемлемой частью торговли в Индии, что дает возможности для роста.

Для чего это нужно Google

Партнёрство с JD — первый шаг для восстановления Google в Китае. Торговая площадка может помочь укрепить позиции в поисковых запросах и электронной коммерции, даже если Amazon захватит часть рынка в США. Также компания разрабатывает цензурную версию поисковой системы — восемь лет назад правительство Китая запретило работу поисковика после фишингового скандала. В Китае развивается облачный рынок, и Google хочет предложить свой сервис и центры обработки данных для компаний.

Размер рынка

По оценкам аналитиков, рынок электронной коммерции в Индии и Юго-Восточной Азии может достигнуть $288 млрд к 2025 году, а платёжная индустрия в Индии — $1 трлн к 2025 году. Присутствие Google в этих регионах может существенно увеличить доходы компании.

Транспорт и логистика

Google удвоила расходы на исследования в области логистики. Компания планирует конкурировать в сфере доставки грузов с Amazon, которая установила лидерство в логистическом бизнесе.

Патентная активность Google и Amazon в сфере логистики

Инвестиции

Компания начала активно инвестировать в транспорт в 2017 году. В июле 2017 года Google Ventures вложила $335 млн в сервис проката электросамокатов Lime, а также заключила соглашение с Uber. Другая дочка Alphabet capitalG инвестировала в компанию Lyft.

Запуск продуктов

У Google есть ряд проектов, связанных с транспортом. К примеру, Waymo занимается разработкой беспилотных автомобилей и становится лидером в беспилотных технологиях, если рассчитывать пройденное автопилотом расстояние.

Чем больше «накат» автопилота, тем больше данных собрала и обработала компания, что означает уменьшение числа ошибок во время езды. На конференции Google I/O в январе 2018 года генеральный директор Waymo Джон Крафчик объявил, что компания достигла имитации 11,2 млрд пройденных километров — больше, чем у любой другой компании в этой сфере.

Waymo

В марте 2018 года Waymo анонсировала запуск полуавтономных грузовиков для доставки грузов в дата-центры Google в Атланте, а генеральный директор компании Крафчик выразил интерес к реализации проектов общественного транспорта.

В июле 2018 года Waymo объявила, что автопилот проехал 12,8 млн км по дорогам общего пользования, а в день проезжает 40 тысяч км. Компания заключила соглашение с Fiat о запуске беспилотного такси в Финике, штат Аризона в конце 2018 года. Также Waymo заключила партнёрство с Jaguar Land Rover, чтобы добавить 20 тысяч машин к своему автопарку.

Waymo выстраивает собственное производство датчиков и использует Google TensorFlow и TPU для обработки данных — замкнутая система позволит экономить при коммерческом запуске проекта.

Также у Google есть компания по разработке дронов — Project Wing. Она отделилась от исследовательской лаборатории Google X и стала частью Alphabet как независимая компания. Она готовится к коммерческому запуску и совершила первые доставки грузов дронами в Австралии.

Почему это важно для Google

Рынок транспорта и логистики активно развивается без участия Google, и компания хочет это исправить. К примеру, проекты беспилотных автомобилей и доставка грузов дронами — защита от Amazon, которая может предложить пользователям доставку внутри собственного магазина, что влияет на рекламный и поисковый бизнесы.

Размер рынка

Общий объём рынка логистических услуг может достигнуть $2,6 трлн к 2030 году, а отрасль беспилотного транспорта $70 млрд к 2030 году.

Развитие здравоохранения через данные и ИИ

Отрасль здравоохранения сейчас развивается слабо — это шанс для Google войти на рынок и предложить свои услуги и сервисы.

Диагностика заболеваний — важная часть сферы медицины. Verily, дочерняя компания Alphabet, заключила партнерства с технологическими и фармацевтическими компаниями для улучшения разработки и диагностирования заболеваний. В декабре 2016 Verily заключила соглашение с Optos — дочерней компанией Nikon для борьбы с диабетической ретинопатией. Это состояние, которое приводит к повреждению кровеносных сосудов в глазу из-за повышенного уровня сахара в крови.

Анализ крови

Инвестиции

Google Ventures проявляет интерес к сфере здравоохранения — в 2018 году треть сделок GV заключалась в этой области, в 2013 году их было 6%.

GV инвестирует в поставщиков медицинских услуг (One Medical), исследователей генома (Editas, Foundation Medicine, 23andMe), биотехнологии (Celsius Therapeutics, Ideaya Biosciences) и «цифровое здоровье» — Oscar Health, Quartet Health.

В августе 2018 года Alphabet инвестировала $375 млн в компанию Oscar Health, которая занимается медицинскими страховками с гибкими моделями оплаты и простыми правилами обслуживания для пациентов. К совету директоров Oscar Health присоединился бывший генеральный директор YouTube Салар Камангар. Компания оценивается в $3,2 млрд.

Компания Verily также создала объединённое предприятие с фармацевтическим гигантом Sanofi под названием Onduo. Оно занимается лечением диабета с помощью высокотехнологических препаратов и приборов, подключенных к интернету. Onduo оценивается в $500 млн.

Запуск продуктов

Google использует ИИ-технологии для анализа медицинских данных. Дочерняя компания DeepMind разработала приложение Streams — оно помогает обнаружить повреждения почек по результатам лабораторных исследований и предупреждает об этом врачей и медсестёр в случае угрозе жизни пациенту.

Инфраструктура данных, основанная на DeepMind

Искусственный интеллект DeepMind помогает ставить сложные диагнозы и назначать лечение, а также разрабатывает инфраструктуру данных с нуля — это можно продать другим компаниям.

Что Google будет делать дальше

Alphabet рассматривает здравоохранение как стратегическое направление, которое развивается за счёт технологий машинного обучения. Компания работает с существующими системами здравоохранения и разрабатывает собственные в сложных направлениях, где нужна мощная инфраструктура.

Корпорация планирует развивать облачные сервисы в медицине и занять эту нишу — исторически сложилось так, что в медицине хранить, обрабатывать и оцифровывать данные очень сложно. Уход в облако может стать серьёзным шагом развития медицины.

Для оценки здоровья пользователей Google может использовать собственные разработки — смартфоны и системы «умного» дома, как это делает Apple с HealthKit.

Также компания планирует использовать технологии обработки данных в исследовательских целях. К примеру, Project Baseline тестирует новые лекарства в контрольных группах и делает процесс клинических испытаний более эффективным, подбирая подходящих участников.

Project Baseline для Android. Фото: The Android Soul

Почему это важно для Google

Неэффективность системы здравоохранения даёт возможность Google использовать свои наработки в области искусственного интеллекта для борьбы с болезнями.

Существует ряд областей здравоохранения, в которых Google может участвовать и получать доход. К примеру, предоставлять мощности для исследовательских целей фармацевтическим компаниям и медицинским лабораториям.

Также компания может запустить собственные медицинские услуги на базе выпущенных устройств. Анализ сахара, поиск диабета и другие данные от пользователей можно продавать работодателям и страховым компаниям.

Размер рынка

Google может постепенно накапливать данные с облачных сервисов, участвуя в разработках в сфере здравоохранения. Выход Google Cloud на рынок медицинских услуг может увеличить потенциал рынка. По оценкам аналитиков, облачные вычисления в медицине могут достигнуть $15 млрд к 2022 году.

Усилия по защите основного бизнеса охватывают множество сфер. Компания развивает пользовательский и корпоративный рынки с проверенных и потенциально успешных сторон.

Реструктуризация компании и создание Alphabet помогает эффективно инвестировать и развиваться сразу в нескольких направлениях. Аналитики CBInsights считают, что большинство проектов Google и дочерних компаний многообещающие, и комплексный подход могут взять на вооружение и другие корпорации, с которыми конкурирует Alphabet.

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