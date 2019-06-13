разбор главных онлайн-трендов 2019 года — The Bell

Китайский раздел презентации был подготовлен не Микер, а специализирующимся на Азии фондом Hillhouse Capital, но является одним из самых интересных.
Главная мысль: Китай с его 817 млн мобильных интернет-пользователей — модель для развития многих рынков.
- Основной контент, потребляемый китайцами, — короткие видео, ежедневно китайские пользователи смотрят 600 млн часов таких роликов. Это главная причина роста мобильного трафика почти втрое в 2018 году.
- Визуальный контент сопровождают игры. Мини-игры в мессенджере WeChat трансформировали платежи, электронную коммерцию, ритейл и образование. Полезные мини-приложения привлекают десятки миллионов пользователей каждое.
- Китайские сервисы тяготеют к суперприложениям (superapps). Например, Meituan, первоначально приложение для совместных покупок, сейчас объединяет свыше 30 сервисов, а число его пользователей в 2018 году выросло на 26%, до 412 млн. Платежный сервис Alipay теперь объединяет 200 тысяч мини-приложений, миллиард пользователей, 70% которых используют 3 и более финансовых сервисов.
- Стратегию суперприложений берут на вооружение в других странах по всему миру.
- Видеостриминг — основа электронной коммерции. Стриминг и инфлюенсеры делают выбор прозрачным, интерактивным и увлекательным. Это находка для цифрового поколения. Офлайновые магазины тем временем сами цифровизуются, связывая потребителей, товары и виртуальные площадки.