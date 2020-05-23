Разбегание галактик От Investing.com

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Investing.com – Мировая экономика продолжает если не восстанавливаться, то хотя бы обсуждать виды на восстановление. В то же время пока рост числа заболевших продолжается в семи из десяти крупнейших по населению стран мира, за исключением лишь Китая – где сейчас вводятся новые карантины, России – в которой, впрочем, картина пока на в основном определяется данными по Москве, и лидера списка – США. Тройку лидеров по числу заболевших стремительно ворвалась Бразилия, экспоненциальное развитие эпидемии продолжается в Индии и ряде других стран, заметно влияющих на общую ситуацию.

Жизнь «за пределами пандемии» тоже продолжается. Китайское правительство 21 мая объявило о намерении ввести в Гонконге закон о национальной безопасности, позволяющий официально действовать в городе материковым спецслужбам.

Это вызвало жесткую реакцию не только США, но и Великобритании и других стран. Впрочем, и без этого экономический конфликт США и Китая никуда не делся, так что здесь не всегда есть смысл разделять причину и следствие: в частности, сенат США еще в среду одобрил законопроект, ужесточающий требования к размещению бумаг иностранных компаний на американских биржах.

«Это не единственная мера – например, пару недель назад США издали циркуляр о перевозке санкционных товаров морем, и аресты кораблей уже проводились. Все это очень попахивает “площадью Тяньаньмэнь”: после известных событий 1989 года Китай 10 лет был под санкциями – но тогда были десоветизация, открытие новых рынков и мировая экономика это легко пережила. Сейчас нас может ожидать то же самое, но без прежних смягчающих факторов. Тем более, за Гонконг активно выступает Великобритания – а они не в твиттере пишут, а реально действуют. На какие-то уступки Китай идет – например, председатель КНР Си Цзиньпин сам признал, что придется позволить ВОЗ провести расследование по поводу развития. Но конфликт остается. И как минимум, это означает, что экономический рост будет медленным», – говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Сегодня главной новостью обещала стать очередная пресс-конференция президента США Дональда Трампа, однако он говорил менее минуты, не коснулся ни темы вакцины от коронавируса, ни проблемы Гонконга и не стал отвечать на вопросы. Так что в качестве события дня рынку пришлось довольствоваться фактом, что Китай впервые за 30 лет отказался от установки ориентира роста ВВП в этом году.

На этом фоне фьючерс на индекс S&P 500 неделю провел в боковике и закончил ее точно на уровне, к которому вышел еще в понедельник – 2956 п.

«Происходит “разбегание галактик” – страны в ходе пандемии движутся с разной скоростью и в разных направлениях. В Германии индустрия ресторанов за неделю набрала с 3% до 75% загрузки столов – в США такого и рядом нет. А в Индии безработица 20% – больше населения России, и там все только начинается. Последние несколько месяцев индекс S&P 500 тянули вверх компании, сделавшие ставку на глобализацию и универсальные услуги, которые можно оказывать из любой точки мира. Происходящее показывает, что как раз они и будут испытывать трудности. Тем более, что ОЭСР недавно одобрила концепцию налогообложения интернет-компаний, – продолжает Валерий Вайсберг. – Разделение восприятий четко видно во всем: с одной стороны у нас в перспективе 30-40 млн безработных американцев, компании отказываются от байбэков и дивидендов, просят помощи. С другой стороны – индекс на том же уровне, что и год назад. Причины этого понятны. У нас в апреле случилась большая беда – глобальный индекс потребительских цен упал на 2,5%, у нас будет дефляция. И практически во всем мире реальные ставки будут отрицательные или слабо положительные. В экстремуме мы видим Иран – колоссальные темпы роста фондового рынка на фоне вакуума в экономике и второй волны пандемии. Там люди бегут от инфляции, им некуда больше вкладывать деньги. На развитых рынках отношение капитализации к прибыли обратно пропорционально ставкам. Основные инвесторы – страховщики, пенсионные фонды и прочие институционалы, тоже оставлены без выхода: если хочешь иметь доходность выше 0,5% годовых – вкладывай в фондовый рынок».

В то же время эти деньги остаются «виртуальными» и никак не связаны с восстановлением промышленности, спроса и прочих полезных вещей. «Рынок IPO, где деньги могли бы получать именно компании-эмитенты, пока лежит. И я согласен с главой ФРС Джеромом Пауэллом, что деньги, которые они вливают, не дошли до экономики. Компаниям сложно получить их и взаймы: средняя ставка по облигациям с рейтингом BBB пока 3,24% – постепенно снижается, какие-то притоки появляются, но спред со ставкой ФРС еще большой, и такие ставки в долларах тяжелы для бизнеса. То есть мы имеем колоссальные стимулы, но рынок не стабилизируется – это признает сам Пауэлл», – констатирует аналитик.

Фьючерсу на баррель , несмотря на все старания «быков» и продолжающееся снижение запасов в США, также не удалось пробиться выше $37. Ситуация драматична во многих отношениях. Прежде всего, потому, что даже без помощи правительства, по данным ФРБ Далласа, средняя цена в $30 за баррель позволяет американским компаниям безубыточно эксплуатировать имеющиеся скважины. «Мы имеем мартовский гэп. Если гэп случился, а ситуация в целом восстановилась, рынок его рано или поздно закроет. Нефти для этого нужно выйти на уровень $37-40 за баррель. Плохая новость в том, что Америка все равно, при самом плохом сценарии, добывает 10,5 млн баррелей в день – больше, чем Россия или Саудовская Аравия. А теперь американским сланцевикам на май-июнь снизили роялти, компании сэкономят сотни миллионов долларов, и пообещали кредиты на зарплату. Помощь пришла, добыча пока упала лишь на 1,3 млн баррелей в день. И достижение уровня $40 за баррель Brent позволит расконсервировать часть закрытых скважин и даже бурить новые. Конечно, прогноз спроса постепенно подрастает, и крик по поводу нехватки хранилищ пока утих – однако спрос на танкеры, как на плавучие хранилища, все еще очень высокий», – комментирует Валерий Вайсберг.

Россия – в мировом тренде: сегодня стало известно, что российский индекс цен производителей промышленных товаров в апреле по сравнению с мартом снизился на 7,2%. Отличие, правда, в том, что в данном случае виноват не один коронавирус: снижение продолжается с осени. в пятницу снизился на 0,34%, индекс – на 1,48%: попытка ухода выше 2700 п. и 1200 п. соответственно не удалась, тем не менее, оба индекса остаются достаточно высоко: первый на уровне июня, а второй марта 2019 года.

Рубль укрепляется перед приходящимся на понедельник пиком налоговых выплат: в течение дня курс доллара снижался до 70,33 руб. Налогов, конечно, по итогам апреля выйдет немного – но и спрос на валюту сейчас не тот, что годом раньше. Тем не менее, по прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс составит 72,6 руб. доллар.

«Сейчас компании отказались от прогнозов. Уровень положительных рекомендаций аналитиков почти достиг февральского. Фундаментально все выглядит, как будто дно пройдено. Американский рынок замер на очень высоких мультипликаторах – отношение капитализации к прибыли достигает 20, и, скорее всего, в этом летаргическом состоянии и останется – если не будет новых факторов типа волны банкротств или, как минимум, до неприятных сообщений по итогам II квартала или раньше, – рассуждает Валерий Вайсберг. – В России статистика блестящая, инфляции нет, промышленное производство упало несильно, цены производителей падают восьмой месяц подряд. При этом у нас рынок сосредоточен в нескольких компаниях, у которых высочайший уровень выживаемости. Дивиденды скорее будут платиться, чем нет – разве что их немного сократят. Даже на новостях о том, что собрание акционеров Сбербанка (MCX:) отложено, акции выросли. Плюс байбэки тоже сохранятся. Так что рынок останется в диапазоне 1100-1300 п. по индексу РТС, а на позитивных историях может и рвануть вверх. По рублю мы ударились в целевой уровень 70,7 . Видно, что правительство ждет стабилизации параметров и разрабатывает разные сценарии – один говорит о резком росте эмиссии ОФЗ, другой – наоборот. В любом случае, больших притоков нерезидентов на этот рынок я не жду, но годовое репо банков с ЦБ будет работать, и они обеспечат спрос. С учетом постепенного восстановления потребительского спроса мы увидим небольшое восстановление импорта – хотя падал в основном инвестиционный, но сути это не меняет. В итоге с выходом из карантина стоит ориентироваться на курс 72-73 руб.».

(Текст подготовил Даниил Желобанов)





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