Расстрелы, кислота и изнасилование детей: Главный криминал недели в Украине

Depo.ua рассказывает про главные криминальные новости Украины .

Убийство Олешко и облитая кислотой Гандзюк

Во вторник, 31-го июля, произошло сразу два резонансных события. В промежутке между 8:30 и 8:47 утра в Херсоне местную активистку, сотрудницу городского совета и борца за свободу с коррупцией Екатерину Гандзюк неизвестный облил серной кислотой. А в Бердянске около 12:30, во дворе своего же дома, на глазах у жены и друзей, расстреляли в спину активиста-АТОвца и бизнесмена Виталия Олешко («Сармата»).

Начнем с Анны Гандзюк. Женщина выходила из собственного подъезда. Злоумышленник ждал ее примерно с 5 утра. Он вылил на нее литр кислоты и скрылся с места преступления. Его зафиксировали камеры, был составлен фоторобот.

Очевидцы пытались смыть вещество водой, у Екатерины, по словам свидетелей, «дымились волосы». Юрист Маси Найем сообщил в Facebook, что у активистки химический ожог лица, шеи, туловища, верхней конечности — 40% III-II степени. 1-го августа Гандзюк предоставили госохрану и перевезли в Киев.

Правоохранители сначала квалифицировали нападение на Гандзюк как хулиганство, потом переквалифицировали в тяжкие телесные повреждения с целью запугивания, а после того, как в Херсоне под прокуратуру и МВД пришли националисты с дымовыми шашками, нападение стало покушением на убийство. Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием, а генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал случай с Гандзюк частью цепочки плана по дестабилизации юга Украины. Он передал дело Гандзюк в СБУ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый был задержан. В ООН призвали Украину расследовать нападения на Гандзюк и других активистов.

Что касается случая с убийством «Сармата», его убили выстрелом из двуствольного ружья. Одна пуля попала в спину, а другая — в затылок.

Злоумышленники подъехали к дому «Сармата» на красной «Таврии». В это время рядом были друзья активиста, которого называли главным врагом местного нардепа-олигарха Пономарева, а также властей города и области. Убийца спокойно зашел во двор и выстрелил, а потом побежал и запрыгнул в авто. Один из друзей Олешко открыл огонь из травмата, попав в стекло авто. Рядом с Олешко в то время был побратим Маджаров, который видел лицо убийцы.

Четверо «киллеров» сменили авто, пересев на «Мазду» на еврономерах. И направились в Васильевку. Полиция объявила план-перехват. На одном из блокпостов «Мазду» остановили. Убийцу опознали, но полиция пропустила злоумышленников дальше, потому что не знала, есть ли у них оружие. На Приазовском блокпосту мужчин уже арестовали. Еще одного подозреваемого задержали в Бердянске. Его проверят на причастность к преступлению, а именно — предоставление транспорта киллерам. Четверо ехавших в авто являются причастными к убийству.

Сейчас известно, что исполнителем убийства был экс-торнадовец из «Азова» Артем Матюшин. Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области.

Нападение на активистов с помощью грузовика

2-го августа в Одессе неизвестный мужчина за рулем грузовика протаранил автомобиль общественных активистов Григория Козьмы и Михаила Кузаконя. Последние выжили, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в частном секторе деревни Красный Хутор, возле дома Кузаконя.

Михаил Кузаконь является руководителем одесской городской организации «Народный Рух Украины». Григорий Козьма — одесский активист и главный редактор интернет-издания «Общественное следствие». Вместе они занимаются антикоррупционными расследованиями.

Перед тем, как грузовик въехал во двор, там играли дети. Проехал какой-то человек на мопеде и предупредил тех, чтобы уходили оттуда. После этого на большой скорости влетел грузовик, который протаранил калитку, из которой вышел Кузаконь, вдребезги размозжив автомобиль Козьмы. Последний сделал несколько выстрелов в водителя грузовика, который убегал с места происшествия.

По факту происшествия начали уголовное производство. Полиция расследует наезд как покушение на убийство. Активисты ранее неоднократно получали угрозы.

Взрыв в Каменском

2-го августа в центре Каменского около 15:00 взорвался микроавтобус Volkswagen с символикой «Днепр-1» батальона «Днепр», в котором находился депутат городского совета Виталий Чернявский. Мужчина выжил, но серьезно пострадал. Он успел выскочить из автомобиля. Вместе с Чернявским в машине был пес, который погиб.

Чернявский с 2014-го года волонтерил, помогал армии, он является председателем фракции «Батькивщина» в горсовете Каменского, имеет грамоту с подписью главы Днепропетровского облсовета Резниченко. Кроме этого, он является председателем местного КП «Трамвай». Известно, что общественные активисты и работники муниципального трамвайного предприятия обвиняли Чернявского в ненадлежащем отношении к своим обязанностям и «кумовстве».

Полиция открыла уголовное дело о покушении на убийство.

Убийство Жука

2-го августа в Сумах был убит 35-летний Анатолий Жук, экс-депутат Сумского горсовета, который возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов и был председателем общественной организации «Сумчане». Его нашли мертвым во дворе собственного дома. Нашел родной отец. По предварительной информации, его убили двумя выстрелами: в спину и в голову. Пистолет убийца оставил возле тела жертвы. Также известно, что на тот момент в доме был пожар.

Жук был известен связями с авторитетным «законником» Сергеем Лысенко, которого еще называют «Лёрой Сумским».

В последнее время Жук был в оппозиции к действующему мэру Сум, однофамильцу «Лёры» Александру Лысенко. На момент прихода его к власти в 2014-м Жук занимал должность директора департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Сумского горсовета. Мэр зачищал горсовет, но с Жуком воевал долго. Вместе с первым заместителем Владимиром Войтенко они ликвидировали Департамент Жука. Обо всем этом читайте в статье Depo.ua.

Пока что подозреваемых в убийстве нет. Но это может привести к серьезным криминальным разборкам, потому что Жук считался человеком «Лёры».

Полиция начала уголовное производство по статье «убийство».

Насиловали детей в приюте на Волыни

В городе Рожище Волынской области в детском приюте руководство насиловало воспитанников. У 10 детей обнаружили следы побоев и крови. Трое из них заявили, что со стороны руководства были случаи сексуальных домогательств.

Подробно об этом написала омбудсмен Людмила Денисова.

«Во время мониторингового визита в приют для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у десяти из них обнаружили следы побоев и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Приют находится в г. Рожище Волынской области, и сейчас там находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их трогал за различные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась — сказала, что они все выдумывают», — сообщила Денисова.

Омбудсмен уже переговорила с первым заместителем Министра внутренних дел Сергеем Яровым, работники Нацполиции уже работают на месте: «С губернатором Волынской области Александром Савченко обсудили, чтобы нашли место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологическое спокойствие, чтобы они не испытывали никакого давления».

Денисова заявила, что на месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже поехал в приют. Позже она написала в соцсети: «Сейчас там все областное руководство. Проходят следственные действия. Руководителя учреждения отстранили, избирается мера пресечения».

После мониторингового визита правозащитников, в приют приехала полиция, прокуратура, Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса.

Председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко также выехал в Рожищи и провел совещание с местными и областными чиновниками. Было решено направить обращение в Волынский областной совет об отстранении от исполнения обязанностей директора приюта Леонида Матвийчука.

Денисова сообщила, что Матвийчука отстранили от должности и ему будут избирать меру пресечения. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: «ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей» и «умышленное легкое телесное повреждение». Директор приюта Матвийчук свою вину отрицает. Пострадавших детей доставили в больницу.





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