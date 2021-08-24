рассказываем о ТОП-30 финтех-новаторов за время Независимости

Fintech сегодня является одной из наиболее перспективных отраслей экономики Украины, которая опережает по динамике роста многие страны Запада и Азии. Продукты украинских финтех-компаний пользуются спросом по всему миру, приносят сотни миллионов в госбюджет и повышают финансовую инклюзию украинцев. И если в Независимость Украина вошла фактически без платежной инфраструктуры и финансовых технологий, то сейчас украинская финтех-индустрия переживает настоящий бум и продолжает курс на стремительное развитие.

К тридцатой годовщине Независимости Украины рассказываем о 30 лучших топ-менеджерах, основателях и новаторах, которые стоит за прорывом украинского рынка fintech-услуг.

Владислав Чечеткин, Rozetka

Основатель и совладелец крупнейшего онлайн-ритейлера в Украине интернет-магазина Rozetka.ua, победитель номинации «За наибольший вклад в развитие рынка розничной продажи» конкурса «Человек года 2007», находится в ТОП-100 самых богатых украинцев

Интернет-магазин Rozetka был запущен Владиславом с супругой в 2005 году, а первое офлайн-отделение открыто в 2008. Розетка начинала как магазин техники и электроники, но с 2010 года ее ассортимент вырос до 4 миллиона товаров из различных категорий. На сегодня Rozetka входит в ТОП-3 самых дорогих брендов страны, а ее стоимость оценивается в 302 млн долларов. Ежедневно онлайн-магазин «Розетка» посещают 2,5 млн пользователей, а сайт несколько лет подряд входит в ТОП самых популярных в Украине.

В 2016 году компания заняла 10 место в рейтинге самых инновационных компаний Украины по версии Forbes Украина. В 2018 году Rozetka расширилась, приобретя EVO Group, в которую входили маркетплейсы Prom.ua, Tiu.ru, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua. В прошлом году Rozetka с сетью АТБ и Новой почтой запустили доставку продуктов на дом. А в июле маркетплейс объявил, что начнет предоставлять услуги фулфилмента. Также в планах Rozetka — создать собственную платежную систему, чтобы снизить комиссию за обработку банковских платежей при покупке.

Владислав Чечеткин

Основатель интернет-магазина Rozetka.ua.

«Сейчас мы растем на десятки процентов в год. Около 40% был рост в 2020 году, 40% — в 2019-м. Рассчитываем на подобное развитие и в 2021-м. Этот рост в гривне. Если смотреть на количество клиентов, заказов, там показатели выше. Это связано с тем, что Rozetka становится удобнее: люди покупают не только то, на что готовы потратить усилия, но и то, на что не готовы тратить большие усилия. Я параноидально отношусь к конкуренции: всех рассматриваю как потенциальных конкурентов и как потенциальную угрозу. Успехи конкурентов мотивируют нас работать больше, бежать быстрее»

Виктор Ющенко, Наблюдательный совет международной платежной системы LEO

Третий Президент Украины (2005-2010), глава Национального банка Украины (1993-2000), глава Наблюдательного совета международной платежной системы LEO

Виктора Ющенко без преувеличения можно назвать специалистом, который вывел банковскую систему Украины из «каменного века» и дал старт развитию финансовых технологий в Украине.

Банкир стоит за главными технологическими достижениями НБУ в 90-х годах. Под руководством Ющенко во главе Нацбанка в Украине не только была проведена важная денежнная реформа, а и произошло подключение к системе SWIFT и создана Система электронных платежей Нацбанка, которая радикально упростила межбанковские расчеты.

Виктор Ющенко

Третий Президент Украины, экс-глава НБУ, глава Наблюдательного совета МПС LEO

«Мы создали на базе Национального банка электронную платежную систему, которая замыкала операционный день в рамках того же дня и вечера… Мы отвергли авизо, как механизм и инструмент. Мы отвергли такую ​​модель сквитовки, чтобы избежать злоупотребления с помощью поддельных документов. У нас больше не было «денег в пути», были «деньги в работе» — или в первом балансе, или во втором. За два года систему СЭП НБУ признали лучшей в Европе и далеко за ее пределами. В истории Национального банка не было ни одного случая постороннего вмешательства в систему. Не было такого, чтобы у нас украли платежи или исчезали средства»

Кроме того, под председательством Ющенко в НБУ в 1997 году в Украину заходят первые международные платежные системы, появляются пластиковые платежные карточки, создается Центральный межбанковский процессинговый центр с использованием программного обеспечения VISA.

В июне 2021 года Виктор Ющенко возглавил Наблюдательный совет международной платежной системы LEO и будет курировать основные направления работы МПС, консультируя основных участников и сопровождая ее дальнейшее масштабирование.

Михаил Федоров, глава Министерства цифровой трансформации

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины, визионер списке «Forbes 30 до 30», основатель SMMSTUDIO — цифрового маркетингового агентства.

Михаил Федоров сегодня является главным двигателем диджитализации и цифровизации государственного сектора Украины. За два года работы на посту главы Министерства цифровой трансформации Федоров с командой запустил ряд прорывных проектов, среди которых электронный сервис государственных услуг «Дія», проект по развитию цифровой и финансовой грамотности украинцев «Дія. Цифрова освіта», платформа «Дія.Бізнес», направленная на поддержку предпринимателей, проект e-Residency (е-резидентство) для облегчения ведения бизнеса в Украине иностранцами, а также правовой и налоговый режим «ДІя.City» для ІТ и креативной отрасли.

Приложение «Дія», которым сегодня пользуются 6 миллионов украинцев, является не только удобным сервисным продуктом для граждан, а и успешным Fintech-кейсом и примером результативного сотрудничества государства с поставщиками финансовых услуг.

Сегодня цифровые документы в Дія принимают три страховщика, 7 банков при получении услуг в отделениях и еще 4 банка онлайн при открытии счета. Кроме того, Дія успешно интегрировали с тремя платежными системами, тремя мобильными операторами и двумя интернет провайдерами. Идентифицироваться через Дія можно и на сервисах онлайн-кредитования. Это работает и в обратную сторону — авторизоваться в приложении можно через систему BankID, к которой уже подключены 36 украинских банков и 66 коммерческих абонентов (финансовые компании, кредитные организации и инвестиционные проекты).

Не менее важным проектом Минцифры во главе с Федоровым является легализация виртуальных активов. При содействии Минцифры в январе 2020 года крупнейшая криптовалютная биржа Binance впервые открыла счет в украинском банке — IBOX BANK. Команда ведомства ожидает, что к маю 2024 года почти половина украинцев будут пользоваться виртуальными активами, а Украина попадет в ТОП-10 криптостран мира.

Михаил Федоров

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины

«Раньше инновации появлялись благодаря бизнесу. Однако сегодня государство помогает бизнесу трансформироваться в новых цифровых реалиях. Мы упрощаем все процессы, устраняем барьеры и сокращаем путь от идеи бизнеса к реализации. Уже 10 миллионов человек пользуются всеми продуктами экосистемы Дія. А это каждый четвертый гражданин. Наша цель — сделать Украину самой удобной страной в мире, с точки зрения получения услуг. Без коррупции, бумаг, очередей и хождения по кабинетам чиновников»

Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове

Генеральный директор международной платежной системы Mastercard в Украине и Молдове

Инга Андреева имеет более 17-летний опыт работы в сфере финансовых технологий. Она работает в Mastercard с 2013 года, начинала с позиции старшего менеджера по работе с клиентами, а в сентябре 2018 стала гендиректором представительства компании в Украине. До Mastercard Андреева трудилась в коммерческих банках и НБУ. С ноября 2018 года входит в правление Европейской Бизнес Ассоциации.

Платежная система Mastercard остается лидером по количеству активных платежных карт в Украине с долей 64,8%. В прошлом году под руководством Андреевой было запущено несколько проектов в сфере Smart City, внедрена услуга «Деньги на кассе», запущен сервис digital-чаевые, стартовала токенизация при онлайн-оплатах. В сентябре совместно с Xiaomi было создано решение Mi Pay, которое позволяет проводить бесконтактные платежи фитнес-браслетом Mi Smart Band 4 — среди партнеров 10 украинских банков, а кошелек поддерживает до 6 карт одновременно, ежемесячно транзакции браслетом растут на 25% .

Также компания внедрила сервисы расчета за товары в магазинах с помощью QR-кода и переводов через Viber — Moneytou. Вместе с Ukrtrimex было разработано устройство для предпринимателей по цифровой фискализации через мобильное приложение «Cмарт Касса», где интегрирована и возможность оплат через Apple Pay, Google Pay и Masterpass с помощью QR-кода. А в 2020 Mastercard стала партнером Министерства цифровой трансформации в запуске консалтинговой платформы Дія.Бизнес.

Андрееева планирует изучить направление голосовой коммерции, которое станет следующим трендом, и в дальнейшем развивать Digital, Smart City, проекты в онлайн-коммерции, в частности биометрическую идентификацию — подтверждение NFC-транзакций с помощью TouchID или FaceID, а также перенос этих сервисов в интернет-коммерцию, вместо привычных сегодня смс-сообщений с паролем.

Инга Андреева

генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове

«Украина очень прогрессивная с точки зрения развития cashless технологий. Безналичные оплаты уже стали устойчивой привычкой украинцев, и половина пользователей готова полностью отказаться от наличных оплат. Для того, чтобы использовать такой потенциал в направлении дальнейшего развития цифровой экономики, крайне важно развивать в Украине платежную инфраструктуру, которая в количестве POS-терминалов все еще в разы уступает европейским показателям. Важно объединить усилия игроков рынка, чтобы обеспечить возможность безналичных оплат везде, где это необходимо»

Вера Платонова, старший вице-президент, директор Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы

Старший вице-президент, директор Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, генеральный директор Mastercard в Украине (2012-2018), кандидат экономических наук

Вера Платонова является авторитетным топ-менеджером на украинском и европейском платежном рынке, сегодня она отвечает за работу международной компании Visa в 17 странах. Регулярно входит в рейтинги самых влиятельных и успешных женщин, а также руководителей Украины.

Под ее руководством Visa взяла курс на запуск передовых платежных технологий, это в частности P2P-транзакции по телефону между различными банками, Visa Alias, бесконтактная оплата в общественном транспорте, технологии Visa Tap to Phone и FaceID, токенизация платежей (Visa Token Service), поддержка малого и среднего бизнеса и его обучение по переходу в диджитал, новые программы лояльности. Совместно с «Приватбанком» Visa разработала технологию FacePay24, которая позволяет «платить лицом».

За время работы Платоновой в Mastercard, платежная система трижды была признана лучшей в Украине по результатам исследования «Украинская народная премия» в 2015, 2016, 2017 годах, а Украина вошла в тройку стран-лидеров в Европе по частоте использования глобальной платформы цифровых кошельков Masterpass. В 2017 году Mastercard совместно с Leogaming создали платежный чат-бот LeoBot.

Вера Платонова также активно поддерживает предпринимателей, в Mastercard она внедрила первую в Украине инкубационную программу для финтех-стартапов Fintech Master вместе с 1991 Open Data Incubator при поддержке НБУ. А в августе запускает проект Visa Elevator Pitch Day, в рамках которого малые предприниматели могут представить свой бизнес и получить вознаграждение по 100 тыс гривен на развитие собственного дела. В рамках сотрудничества Visa с Минцифры появились центры поддержки предпринимательства Дія.Бизнес.

Вера Платонова

старший вице-президент, директор Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы

«Благодаря переходу бизнеса в онлайн, а также возможности современных платежных технологических компаний, экономика Украины получила гораздо более слабый удар от пандемии, чем ожидалось. В сентябре 2020 года Украина вышла на оборот безналичных платежей уровня февраля этого же года»

Дмитрий Дубилет

Сооснователь мобильного банка Monobank, министр Кабинета министров Украины (2019 — 2020), соучредитель Fintech Farm, основатель проектов Ba Food, Dobrozem, Finmap, Checkbox

Дмитрий Дубилет является известной персоной на украинском рынке банковских и финансовых технологий. В 2017 предприниматель принял участие в запуске первого в Украине полностью мобильного банка без отделений Monobank, который сейчас оценивается в более 1 миллиарда долларов.

На посту в Кабмине Дмитрий активно занимался оптимизацией и цифровизацией госаппарата и продвигал инициативы по переводу всего документооборота в правительстве в цифру, отказ от трудовых книжек, электронные больничные и электронную акцизную марку, а также борьбу с теневым алкоголем и запрет зарплат служащим в наличных.

После ухода из правительства Дубилет развивает собственные проекты: сервис питания Ba Food, онлайн-маркет земли «Доброзем», сервис финансового учета для предпринимателей Finmap, Checkbox — программный РРО, а также KindReminderBot — чат бот в телеграмме для контроля выполнения рабочих задач.

Вместе с создателем сервиса Приват24 Александром Витязем и Николаем Березовским создали компанию Fintech Farm, которая разработала платформу для запуска необанков — первым клиентом стала Unibank из Азербайджана, вместе они запустили Leobank.

Дмитрий Дубилет

Сооснователь monobank, экс-министр Кабинета министров Украины

«Я большой апологет идеи, что банки должны превращаться в IT-компании, а банкиры — в айтишников. У нас нет IT-департамента — ни в monobank, ни на предыдущем месте работы. У нас все были айтишники — начиная с топ-менеджеров и заканчивая менеджерами проекта. Это не значит, что все должны кодить. Это значит, что все должны общаться с программистами на одном языке. Ограниченный бюджет на IT — это все равно что ограниченный бюджет в целом на бизнес. Мне сложно себе представить бизнес, в котором IT не имеет значения»

Алена Шевцова, СЕО LeoGaming

Основательница и CEO международной процессинговой компании LeoGaming, основатель международной платежной системы LEO, директор финансовой компании «Леогейминг Пей», финтех-эксперт и филантроп

Алена Шевцова является одной из самых влиятельных топ-менеджеров украинского финтеха. Она входит в топ-100 главных tech драйверов Украины по версии издания BIT.UA, в топ-25 лидеров рынка по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и номинирована как самый результативный руководитель финансовой компании по версии престижной отраслевой премии FinAwards 2021.

Каждый из ее проектов становился прорывным на украинском и международном рынке и остается двигателем развития отечественной финтех-экосистемы и cashless-инфраструктуры.

Компания LeoGaming одной из первых разработала украинский небанковский платежный процессинг и является самым успешным игроком на украинском и восточноевропейском рынке в сфере онлайн-гейминга. Компания обеспечивает процессинг более 400 онлайн-сервисов, а ее партнерская сеть насчитывает более 100 000 терминалов и всемирно известных издателей и разработчиков онлайн-игр.

Финансовая компания «Леогейминг Пей» является важным игроком в секторе небанковских услуг с 2015 года и обеспечивает сервисы факторинга, финансового лизинга, займов и кредитов, переводов средств и торговли валютами. С 2019 по 2020 год компания нарастила чистый доход более чем в 6 раз. В августе 2020 ФК «Леогейминг Пей» запустила первую в Украине кассу валютообменных операций с программным РРО.

Международная платежная система LEO, платежной организацией является «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ», на сегодня внесена НБУ к категории важных платежных систем в Украине. По итогам 2020 МПС LEO вошла в ТОП-5 лидеров рынка денежных переводов и продолжает сохранять лидирующие позиции в 2021. В прошлом году МПС LEO более чем вдвое увеличила оборот и продемонстрировала 130% увеличение количества транзакций.

Под руководством Алены Шевцова также были созданы приложение Parking UA для оплаты парковки (совместно с Mastercard) и платежный чат-бот LeoBot.

Алена Шевцова

Основательница и CEO LeoGaming, основатель МПС LEO, директор ФК «Леогейминг Пей»

«Технологическая отрасль, которая охватывает и финтех, занимает первостепенное место в прогнозах на ближайшие 20 лет. Это очевидно, ведь технологии присутствуют как в ежедневных оплатах карточкой через густую сеть терминалов, банков и платежных систем, так и в медицине, военной сфере, СМИ и так далее. Я верю в «хорошие» технологии и поддерживаю их развитие, ведь когда человек точно научится пользоваться ими только из лучших соображений»

Алена Андроникова, Moneyveo

CEO украинской fintech-компании Moneyveo, финансист и бизнес-консультант

Алена Андроникова в бизнесе более 20 лет, признана лучшим CEO финсектора по версии премии FinAwards 2021, лучшей бизнес-леди в секторе онлайн-кредитования по версии womo.ua, и является одной из самых успешных женщин в сфере финтех по оценкам экспертного отбора PaySpace Magazine.

Пост генерального директора Moneyveo Алена занимает с 2018 года. За это время Moneyveo не только сохранила звание одного из самых популярных сервисов быстрых кредитов онлайн в Украине и получила более 1,1 млн постоянных клиентов, а и внедрила ряд инновационных решений и продуктов.

Под руководством Алены Андрониковой Moneyveo стала лучшей микрофинансовой компанией по версии медиабюро Ekonomika+, получила награду бизнес-рейтинга «Лидер Года 2020» и подтвердила статус «Лучшего сервиса онлайн-кредитования в Украине» по версии PaySpace Magazine Awards, также на счету компании награды «Бренд года» и «Кредит онлайн года».

С 2019 года в Moneyveo начали внедрять требования GDPR — Европейского регламента о защите данных. Тогда же компания получила сертификат безопасности PCI DSS, а в 2020 повысила его до уровня Service Provider Level 1 и подтвердила этот уровень в 2021.

Летом 2021 Moneyveo в партнерстве с Visa, IBOX BANK и при поддержке Новой Почты запустили первую на украинском небанковском рынке платежную карточку Veocard.

Алена Андроникова

CEO Moneyveo

«Мы стремимся удовлетворять потребности украинцев в ​​финансовых услугах. Постоянно анализируем мировые рынки, находимся в поисках новых идей. Мы стараемся всегда предлагать что-то новое, работаем на опережение и создаем спрос. Наша задача — повышать финансовую инклюзию и делать продукты еще более доступными для каждого потребителя. Мы стали первыми среди небанковских финкомпаний в Украине, кто будет предлагать клиентам платежную карточку. Конечно, это вызов, но благодаря поддержке со стороны партнеров нам удалось создать замечательный продукт. Убеждена, что новое предложение Moneyveo постепенно станет трендом на нашем рынке, а усиление конкуренции будет способствовать повышению качества финансовых услуг»

Евгений Великанов, iPay

СЕО сервиса онлайн-платежей iPay.ua, победитель PaySpace Magazine Awards 2016 в номинации «Эксперт года в сфере E-commerce и FinTech»

Евгений Великанов руководит сервисом iPay с января 2010 года. За это время компания увеличила оборот на 13 000%, завоевала серебро в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей» в премии PaySpace Magazine Awards 2018 и стала номинантом PSM Awards 2020, также iPay.ua признан лучшим партнером Mastercard среди провайдеров платежных услуг в Украине в 2019 году.

Под руководством Великанова, iPay.ua повысил уровень безопасности платежей в соответствии с международным стандартом PCI DSS. В 2019 в партнерстве с Mastercard и провайдером платежных услуг Fenige (Польша) запустили услугу денежных переводов с карты на карту с любой страны Европы в Украину. Также был внедрен сервис Pectoral — разработка в области защиты карточных данных, предусматривает подтверждение личности владельца карточки при интернет-платеже с помощью электронной цифровой подписи.

На счету проекта более 500 компаний-партнеров, принимающих платежи с помощью iPay.ua и почти полмиллиона пользователей ежемесячно. iPay.ua верифицирован по стандартам Visa и MasterCard, регулярно привлекает аудиторов для контроля качества и надежности сервиса (в частности, Sysnet Global Solutions). В 2020 сервис открыл онлайн-оплату услуг на сайте с помощью Apple Pay и Google Pay.

Евгений Великанов

СЕО iPay.ua

«В наше время огромное количество людей не могут представить свою жизнь без digital-технологий. Диджитализация — это способ удовлетворить потребности потребителя, которые динамично меняются вместе с развитием технологий. В конечном итоге происходит более точное, комфортное и оперативное взаимодействие клиента с компанией или государственным институтом. Я убежден, что оцифровка вскоре коснется всех сфер»

Никита Бобнев, ФК «Система»

Директор финансовой компании «Система»

ФК «Система» на рынке с 2007 года и специализируется на приеме платежей через терминалы самообслуживания.

Под руководством Никиты Бобнева, который возглавляет компанию с 2013 года, терминальная сеть Sistema выросла с 400 до 6500 терминалов по всей стране. В терминалах можно оплатить более 5000 различных сервисов и услуг. Партнерская сеть ФК «Система» насчитывает более 300 партнеров — владельцев терминалов.

ФК «СИСТЕМА» является членом внутригосударственной платежной системы «FlashPay» и членом Международной платежной системы «ЛЕО». В компании работает собственный штат программистов, который оперативно интегрирует новые платежные инструменты и решения. В Sistema введена Antifraud система, которая использует собственную скоринговую модель и позволяет выявлять и останавливать мошеннические платежи.

В 2018 году ФК «Система» первой в Украине запустила расчет карточками через терминалы самообслуживания с помощью POS-терминалов.

А в 2020 Sistema стала первой среди платежных систем Украины, которая интегрировала свои терминалы с государственным сервисом «Дія». Благодаря этому украинцы смогли проводить платежные операции на сумму от 5 до 30 000 гривен, поделившись данными цифровых документов через приложение. Кроме того, LeoGaming и ФК «Система» запустили возможность покупать товары премиум-магазина Wargaming через терминалы самообслуживания.

Среди других инновационных продуктов — чат бот paySIS bot в Telegram, который позволяет проводить платежи по QR-кодом.

Никита Бобнев

Директор финансовой компании «Система»

«Мы продолжаем работать над инновациями в нашей компании и все время находимся в поиске нестандартных решений для приема платежей. Два года назад мы запустили оплату карточкой на наших терминалах. Финансовый результат превзошел ожидания относительно окупаемости проекта. Теперь имеем возможность анализировать безналичные и наличные платежи через терминалы и используем эту аналитику в будущих проектах. Мы будем продолжать совершенствовать технологию оплаты картой на ПТКС и внедрять новые инструменты оплаты для клиента»

Валерия Ионан, заместитель министра по вопросам евроинтеграции Министерства цифровой трансформации

Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Министерства цифровой трансформации, соучредитель медиа MC.Today, соучредитель маркетингового агентства Quadrate 28

Валерия Ионан стала заместителем главы Минцифры по вопросам европейской интеграции в октябре 2019 года. Под ее руководством были запущены ряд важных проектов, такие как портал для предпринимателей «Дія.Бизнес», а также платформа «Дія. Цифрова освіта», направленная на повышение уровня цифровой грамотности в Украине.

Цель Валерии — научить цифровым навыкам 6 млн украинцев за 3 года. Для проверки знаний был создан ряд тестов на цифровую грамотность: общенациональный, тесты для госслужащих и медиков, а также тест на компьютерные умения ICDL.

Важным кейсом работы Валерии является онлайн-платфома Дія.Бизнес и центры поддержки предпринимателей в 5 городах Украины. На сайте можно получить консультацию, пройти бесплатное обучение в онлайн-школе, ознакомиться с новыми возможностями, сервисами и бизнес-идеями. Также Ионан с Kyivstar и EdEra создали курс для старшеклассников «Предпринимательство», а с бизнес-инкубатором YEP — программу «Предпринимательский университет», в которой приняло участие более 70 университетов.

Кроме цифрового образования и помощи предпринимателям Валерия активно занимается интеграцией Украины в цифровое пространство ЕС и защитой детей в интернете — разработан онлайн-курс о кибербуллинге для подростков, чат бот Киберпес и создана Концепция обеспечения прав детей в киберпространстве.

Валерия Ионан

заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции

«Активная цифровизация и переход в онлайн — это не что-то временное или краткосрочное. Это надо четко осознать, особенно тем, у кого «хромают» цифровые навыки. Периодические «локдауны» и ожидания очередных ограничений только укрепляют тренд на цифровизацию, который наблюдался и до пандемии. Поэтому переждать не получится»

Дмитрий Яковлев, IBOX Bank

Глава департамента инноваций транзакционного банка IBOX Bank

Дмитрий Яковлев работает на руководящих должностях в банковском секторе более 16 лет и является не только успешным топ-менеджером, а и новатором в традиционной банковской сфере.

При содействии Дмитрия в июле 2021 IBOX BANK вместе с Moneyveo запустил Veocard — первую в Украине платежную карту на небанковском рынке.

А в январе 2020 года IBOX Bank при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины стал первым украинским банком, который открыл счета для международной криптовалютной бирже Binance. За это банк получил награду «Лучший международный кейс» на III ежегодной премии «GR-специалист года».

Летом 2021 года IBOX BANK вышел на 5 место в Украине по росту объема средств юрлиц. Международный финансовый клуб «Банкиръ» признал АО «АЙБОКС БАНК» лучшим Транзакционным банком 2020 года, а Международный центр перспективных исследований включил АО «АЙБОКС БАНК» в ТОП-5 финансово здоровых банков.

Яковлев заинтересован в новых решениях, которые могут дать финансовому сектору блокчейн и криптовалюта, и убежден, что сегодня банки должны двигаться к технологичности и открытости, а украинская финансовая система должна быть интегрирована в общеевропейскую.

Дмитрий Яковлев

Глава департамента инноваций IBOX Bank

«За последние 7-8 лет банковская система пережила радикальные изменения. Да, непростые, да, было трудно. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что в плане продвижения инновационных финансовых сервисов регулятор полностью поддерживает как банки, так и небанковские финучреждения. Украинская финансовая система должна быть интегрирована в общеевропейскую. Другого пути у нас просто нет. Поэтому мы все постепенно, но неизбежно движемся к PSD 2, открытому банкингу, внедряем дистанционную верификацию клиента»

Олег Гороховский, monobank

Соучредитель Fintech Band, соучредитель Monobank, соучредитель британского необанка Koto, экс-первый заместитель главы правления «Приватбанка»

Олег Гороховский — один из самых известных бизнесменов и управленцев в украинской финансовой сфере, прежде всего, благодаря работе в «Приватбанке» с 1995 года и создании первого украинского полностью мобильного банка monobank в 2017 году, тогда же вместе с партнерами он основал IT-компанию Fintech Band .

На сегодня monobank входит в лидеры украинского рынка по эмиссии карт, по состоянию на апрель 2021 его клиентами стали более 3,5 млн пользователей. Монобанк без преувеличения можно назвать одним из самых успешных финтех-проектов в Восточной Европе и лидером по росту среди необанков мира.

В 2021 году Гороховский анонсировал запуск в Monobank карточек для операций с криптовалютой Bitcoin после того, как это согласует регулятор.

Другим важным проектом Гороховского является мобильный банк Koto, который запустился в Британии в прошлом году. Получение лицензии заняло у Fintech Band почти полтора года.

Олег Гороховский

Сооснователь monobank, экс-первый заместитель главы правления «Приватбанка»

«Классическая модель ведения бизнеса, которой пользуются банки сейчас, изживает себя. Она принуждает банки к большому корпоративному кредитованию. Большие кредиты с процентной ставкой 18-25% обычно вызывают проблемные ситуации. Если ты выдал крупный кредит, вероятно, твой заемщик ведет рискованный бизнес. И этот рискованный бизнес очень часто вынужден потом договариваться о невозвращении тебе этого крупного кредита. Банкам надо идти в финтех, ведь это единственный путь, который поможет разорвать такой заколдованный круг. Надеюсь, что банки станут более технологичными и будут иметь задачу не привести клиента в отделение, а обеспечить ему простой удобный сервис»

Алена Суворова, директор департамента мобильных финансовых сервисов «Киевстар», руководитель запуска проекта «Смарт-гроші»

Директор департамента мобильных финансовых сервисов «Киевстар», руководитель запуска проекта мобильного кошелька «Смарт-деньги»

Алена Суворова занимается развитием бизнеса и финансовых продуктов в мобильном операторе Kyivstar с 2013 года. В компании она отвечает за продукты и интерфейсы мобильного коммерческого портфеля Киевстар APP/WEB /Selfcare/USSD/ SMS, а также мобильные платежи, проекты NFC, QR-платежи (mVisa + Masterpass QR), платежи электронной коммерции.

Руководила запуском финсервиса «Смарт-гроші» для оплаты более 3 тысяч услуг средствами с мобильного счета. В 2021 году «Смарт Гроші» признан лучшим финтех-сервисом на телеком рынке Украины по версии Leaders Fintech & Digital Banking — 2021 от Международного Финансового Клуба «Банкир». Сегодня сервисом пользуются более 1 млн абонентов Киевстара, он действует на базе электронных денег Национальной платежной системы «Простір». Объем платежных операций «Смарт-гроші» вырос на 165% в 2020 году по сравнению с 2019. Благодаря «Смарт-деньгам» клиенты, у которых нет банковской карты (более трети украинцев по данным Mastercard), имеют возможность приобщиться к удобствам, которые дает безналичная оплата.

Кроме того, Суворова участвовала в запуске совместного сервиса с мессенджером Viber и финтех-компании LeoGaming по подписке на стикеры. В 2020 году совместно с международной платежной системой LEO для абонентов «Киевстар» были запущены новые сервисы: оплата электроэнергии с Львивенергозбут, оплата парковки в Харькове и в приложения Parking UA, а также покупка лекарств с Liki.24 .

Алена Суворова

директор департамента мобильных финансовых сервисов «Киевстар», руководитель запуска «Смарт-гроші»

«Инновационный платежный продукт« Смарт-деньги» от Киевстар стал доступным для населения благодаря усилиям не только нашей команды, но и благодаря глубокому привлечению и участия наших партнеров — платежных систем и финансовых компаний, банков, и в частности ФК« Леогейминг Пей», с которыми мы построили и запустили модель мобильных финансовых сервисов и продолжаем ее развивать, делая доступными оплаты с мобильного счета… Мы видим, что популярность оплаты товаров и услуг с мобильного счета стабильно растет. Поэтому мы со своей стороны постоянно пополняем каталог «Смарт-гроші», ведь безналичные сервисы делают цифровую экономику для населения доступнее. Кроме того, платить с мобильного счета также гигиенично, удобно и надежно, как и банковской карточкой»

Ирина Цыбульник, LeoGaming

Начальник управления по развитию сервисов и платежной системы fintech-компании LeoGaming

Ирина является высококвалифицированным профессионалом с более 10-летним опытом работы в транзакционном бизнесе. Она специализируется на развитии платежных услуг в терминалах и онлайн, улучшении их возможностей и валютообменных операциях. Большой стаж работы Ирины в банковской сфере позволяет лучше понять, что НФУ могут дать пользователю, бизнесу и самим банкам.

Сегодня международная платежная система LEO входит в категорию важных платежных систем в Украине, и находится в ТОП-5 лидеров рынка денежных переводов. За год оборот МПС LEO вырос более раза, а количество транзакций увеличилось на 130%. МПС LEO насчитывает 23 участников, среди которых четыре коммерческие банки, а также 19 небанковских финансовых учреждений.

Ирина Цыбульник

Начальник управления по развитию сервисов и платежной системы LeoGaming

«Мы ставим себе целью не только сохранить позицию среди лидеров рынка по объемам платежей, но и увеличить их путем привлечения новых участников, партнеров, запуска новых продуктов. Одной из главных задач является запуск трансграничных переводов средств и расширение сети отделений»

Дмитрий Коваль, руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина

Руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина, экс-специалист по маркетингу в МТС Украина (2012 — 2015)

Дмитрий Коваль руководит всеми fintech-продуктами в Vodafone с 2018 года. Одним из важнейших его проектов является сервис мобильных платежей и универсальный цифровой кошелек Vodafone Pay, который запустили совместно с Mastercard в 2017 году. В 2019 году приложение сменило название на SharPay.

За безопасность платежей в Vodafone Pay отвечает двойная верификация пользователя — через PIN-код или отпечаток пальца, а также через уникальное слово-пароль. Через сервис можно не только перевести средства на карту Visa и MasterCard и пополнить мобильный, а и оплатить с мобильного счета за интернет, коммунальные, финансовые услуги, проезд, а также оплатить проезд в наземном общественном транспорте и парковку с помощью SMS. Кроме того, Vodafone Pay поддерживает несколько банковских карт и оплату QR-кодом.

За два года работы сервисом Shar Pay воспользовались более 440 тыс уникальных пользователей. А по итогам первого квартала 2021 года количество пользователей мобильного кошелька SharPay выросло на 66% по сравнению с показателями 2020. Кроме того, за год оборот мобильных платежей увеличился на 30%, а число платежных операций в приложении SharPay выросло на 18%, средняя сумма чека увеличилась на 23% за полгода. По сумме транзакций в SharPay лидируют банковские и финансовые услуги, занимая 69% всего объема транзакций. За ними следуют телеком-услуги с долей 20%. Игры и программы составляют 9% от суммы расчетов.

Дмитрий Коваль

руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина

«В прошлом году в Украине процент покупателей, совершающих покупки онлайн, вырос с 51 до 61%, а количество покупателей, использующих смартфон для оплаты покупок, увеличилось с 42 до 51%. Конкуренция в онлайне очень высока, и клиент легко переходит с одного сервиса на другой, если ему там удобнее… Это готовое решение безопасного и удобного приема платежей для малого и среднего бизнеса. Рассчитаться на рынке за овощи с помощью QR-кода, купить ребенку игрушку на входе в парк, расплатившись по телефону — это удобно. Мобильный телефон украинцев может быть полноценным кошельком — мы делаем все, чтобы cashless economy стала реальностью для Украины»

Галина Хейло, UAPS, АУБ

Президент Украинской Ассоциации платежных систем (UAPS), вице-президент Ассоциации украинских банков (АУБ), член наблюдательного совета МПС LEO, финансовый и банковский эксперт

Галина в финансовой сфере более 20 лет — работала в ведущих украинских банках и возглавляла три года правления в IBOX Bank. В 2019 году основала финансово-аналитический центр «Трансформация», который разрабатывает инициативы по оптимизации работы финансового сектора Украины. Награждена Фондом памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира Орденом за вклад в развитие Украины (2020), получила знак «Лидер Украины» от Всеукраинского научно-исследовательского центра эффективного управления и Научно-экспертного совета Международной программы «Лидеры XXI века».

В июне 2020 заняла пост вице-президента в Ассоциации украинских банков, а в мае этого года стала президентом Украинской ассоциации платежных систем, которая насчитывает десятки участников. В UAPS Галина Хейло планирует углубить взаимодействие с органами власти, сконцентрировавшись, в частности, на обсуждении законов по регулированию виртуальных активов и налогообложения азартных игр.

Галина является известным сторонником регулирования цифровых валют и активно выступает за выпуск собственной валюты украинским центробанком.

Галина Хейло

Президент Украинской Ассоциации платежных систем, вице-президент Ассоциации украинских банков, член наблюдательного совета МПС LEO,

«Финтех сыграл колоссальную роль в период локдауна. Если бы в Украине эта сфера не развивались такими семимильными шагами, вообще непонятно, как бы мы преодолели 2020-й год. Именно благодаря финтеху, благодаря тому, что у нас есть банковские онлайн приложения, необанки, различные онлайн-сервисы мы можем, не выходя из дома, решать множество вопросов, связанных с покупками и финансовыми услугами. Также различные платежные системы и сервисы позволили избегать лишних контактов и экономить время без потери комфорта»

Игорь Березанский, Mastercard

Менеджер по развитию бизнеса электронной коммерции в Mastercard Ukraine

Игорь Березанский более 10 лет работает в сфере e-commerce и платежных услуг, среди его карьерных достижений — работа в известных финтех-компаниях Portmone, iPay, агрегаторе игровых платежей Xsolla. В 2015 году Березанский начал работу в Mastercard как специалист по электронной коммерции, а в 2018 занял должность менеджера по развитию бизнеса электронной коммерции в Украине и Молдове.

В Mastercard Игорь развивает цифровой кошелек Masterpass, запущенный в 2016 году. В декабре 2018 Mastercard с сетью супермаркетов «Сильпо» реализовали первое в Украине решение массового использования QR-кода для оплаты товаров в магазине. А в 2018 году Masterpass и Mastercard QR были отмечены как лучший TechFin проект и лучший сервис по приему платежей для малого и среднего бизнеса по версии PaySpace Magazine Awards.

Кроме того, под его руководством было реализовано решение оплаты через Masterpass на заправках с помощью WOG PAY и OKKO Pay. Также Mastercard совместно с компанией LeoGaming запустили приложение для оплаты парковки Parking UA и платежный бот LeoBot.

Игорь Березанский

Менеджер по развитию бизнеса электронной коммерции в Mastercard Ukraine

«За несколько лет Masterpass стал цифровым кошельком №1 для украинского рынка e-commerce. Кошелек, в котором надежно хранятся данные платежных карт, работает с большим количеством крупных онлайн-торговцев, улучшая покупательский опыт. Важно отметить, что Masterpass не меняет эквайринг модель: договорные отношения между торговцами и банками-эквайрами остаются в силе. По сути, Masterpass — это альтернативный способ получения данных для проведения транзакций, который исключает множество рисков и производит оплату удобной и безопасной, как для покупателя, так и для онлайн-площадок»

Анна Тигипко, izibank

Украинский банкир, основательница необанка izibank

Анна Тигипко в банковском секторе 15 лет, за это время она работала над различными проектами и продуктами в группе ТАС, а в 2019 инициировала создание нового украинского мобильного банка izibank (работает на лицензии ТАСкомбанк).

Финтех-проект izibank проходил бета-тестирование с осени 2020 года и полноценно вышел на рынок в начале 2021 года. Сегодня клиентами банка являются 40 тыс человек, однако к концу года izibank планирует нарастить клиентскую базу до 200 000, запустив осенью полноценную рекламную кампанию. В проект уже вложили более 2 млн долларов (разработка приложения, CRM-система, софт для поддержки операционного центра, система принятия решений по кредитам, автоматизация). Выход на безубыточность планируют через два года. Сейчас izibank имеет более 200 точек выдачи карт в 40 городах Украины.

Анна Тигипко не исключает интеграцию izibank с криптовалютнимы сервисами, а также возможность для клиентов инвестировать в ценные бумаги, в частности на западных фондовых рынках.

Анна Тигипко

Основательница izibank

«Уверена, что инвестиции в ІТ-разработку очень важны для бизнеса — это одновременно капитализация и развитие. Именно поэтому мы создали izibank — инвестируем в свои проекты и разработку. Предпосылок, несколько: во-первых, это мировые тенденции и, в принципе, переход банковского сектора к более технологическим форматам, во-вторых, локальный тренд на диджитал — Украина была, есть и, надеемся, будет достаточно технологичной в финтехе. И поэтому я вижу в этом важный момент для будущего долгосрочного развития»

Мариам Матиашвили, LeoGaming

CBDO fintech-компании LeoGaming, финтех-эксперт

Мариам Матиашвили специализируется на выпуске инновационных продуктов в компании LeoGaming.

В 2020 году благодаря работе CBDO Мариам Матиашвили компания LeoGaming обновила сертификат PCI DSS до версии 3.2.1, запустила Apple Pay и Google Pay в эквайринг-решении для партнеров и обеспечила средний рост оборота в 45% по всем сервисам LeoGaming.

Мариам Матиашвили также активно продвигает тему финансовой инклюзии в Украине, развития cashless-экономики и рынка digital goods.

Мариам Матиашвили

CBDO LeoGaming

«Клиентоориентированность нашей команды подтверждается как на этапе запуска каждого проекта, так и в процессе его дальнейшей реализации. Наши технические специалисты, специалисты финансового отдела и менеджеры, кроме саппорта, всегда доступны в чате и дают ответ очень оперативно, даже если это выходной день. Мы всегда принимаем во внимание все требования наших мерчантов. Это касается и работы с конверсией по платежам, и формата расчетов, и модели ведения сверок, технических параметров. Партнеры всегда проинформированы о наших новых доступных сервисах, что позволяет оперативно внедрять их на платформы и быть одними из первых, кто предоставляет новые платежные сервисы своем клиентам. Это делает работу в украинском финтехе высокодинамичной, и не все могут выдержать этот темп. Но результат всегда стоит усилий»

Андрей Кривошапко, NovaPay

Генеральный директор платежной системы NovaPay (группа компаний «Новая почта»)

Андрей Кривошапко работает в Новой почте с 2013 года, имеет более 15 лет опыта работы на руководящих должностях. В 2016 возглавил сервисную компанию «Пост Финанс» (ГК «Новая почта»), которую в 2018 переформатировал в платежную систему Новой почты под названием NovaPay.

По итогам 2020 года, NovaPay занимала 46% рынка денежных переводов в пределах Украины и имела годовой оборот денежных переводов в 121 млрд грн. NovaPay также признана НБУ социально важной платежной системой рядом с MasterCard, Visa, Western Union и Почтовый перевод ( «Укрпочта»). Сегодня в самые пиковые периоды NovaPay обрабатывает 2,2 миллиона транзакций в день. В первом квартале 2021 было проведено 74 миллиона переводов — на 30% больше, чем в прошлом году.

Под руководством Кривошапко в NovaPay была запущена электронная подпись для сотрудников в отделениях Новой почты, а до конца года компания хочет полностью стать paperless. В начале 2020 NovaPay внедрила услугу интернет-эквайринга для бизнеса — сейчас клиентами сегмента является 130 компаний. В конце прошлого года был создан сервис автосписания денег с карточки в мобильном приложении, что позволило ускорить обслуживание клиентов и отказаться от наличных и пластиковой карточки.

В будущем NovaPay хочет запустить новые сервисы удаленной верификации для клиентов, например подписание договоров, выдачу банковских карт через Новую почту. Также в планах Кривошапко создать сервисы пополнения банковских карт и снятия с них средств, что особенно актуально в населенных пунктах с плохой платежной инфраструктурой. Еще одной новинкой могут стать посылки в кредит (сейчас уже ведутся переговоры с несколькими банками), страховые полисы — до конца года. Кроме того, NovaPay рассматривает выход на иностранные рынки, в частности Молдову и Польшу.

Андрей Кривошапко

Генеральный директор NovaPay

«Теперь почта — это не только об отправке писем, но и о получении покупок, доставке бытовых товаров, оплате счетов, снятие наличных и тому подобное. Новые сервисы создают дополнительное удобство для клиентов и повышают доходность, но могут спровоцировать очереди по косвенным продуктам. Несмотря на это, часто компании готовы идти на риск: почтовые хабы востребованы в населенных пунктах с менее развитой инфраструктурой. Они помогают решить проблему финансовой инклюзии. А в больших городах и так много технологических альтернатив, поэтому там очереди вряд ли появятся. Уже около 90% почтовых компаний мира предлагают финансовые услуги в том или ином виде. Часть из них создали полноценные почтовые банки, например, почты Швейцарии, Франции и Японии»

Игорь Горин, сооснователь Portmone, соучредитель DirectPay, менеджер по развитию онлайн-бизнеса UPC

Соучредитель межбанковской платежной системы Portmone, соучредитель платежного сервис-провайдера DirectPay, менеджер по развитию онлайн-бизнеса Украинского процессингового центра

Игорь Горин — первопроходец на украинском рынке финансовых технологий и работает в секторе более 28 лет. С 1992 по 1998 занимался разработкой ПО в первом коммерческом банке Украины — INKO. Является одним из создателей первой банковской интернет-системы продажи сберегательных сертификатов.

В 2002 году основал систему Portmone.com — первый проект в Украине по электронной доставке и оплате счетов, который сегодня остается одним из лидеров рынка. Portmone.com первой в стране успешно прошла международный аудит на соответствие требованиям безопасности PCI DSS, установленным Visa и MasterCard. Банками-эквайерами Portmone.com является 7 банков, в том числе два государственных. В 2021 году стало известно, что систему Portmone у Dragon Capital выкупит Kaspi Pay — одна из крупнейших финтех-компаний Казахстана, тогда соглашение оценивали в сумму от $ 10 до $ 20 млн.

Игорь Горин

Сооснователь Portmone, соучредитель DirectPay, менеджер по развитию онлайн-бизнеса UPC

«Вся прелесть идеи была в популярности услуги. Далеко не каждый имеет кредит или депозит в банке. А оплата счетов — сервис которым хочешь не хочешь, а пользуются все и каждый месяц. Что грело в этой идее — независимость. Решение интернет-банкинга локальные. Они используются только клиентами этого банка. Но набирающие популярность в то время платежные карты Visa и MasterСard давали возможность не привязываться к какому-то банку, а предлагать сервис всем клиентам. Мне никогда не нравилась концепция Apple: «клиент должен брать все только у нас». Именно из-за этого открытость Intel позволила сделать независимость покупателя ПК от одного производителя и поставщика. Так и в этом сервисе: я как обычный человек, которому интересен сервис оплаты счетов, не хочу зависеть от возможностей, фантазии и «профессионализма» того или иного банка»

В 2018 Игорь Горин соосновал систему интернет-платежей DirectPay, а в 2020 возглавил руководство компанией. В 2019 Горин занял пост менеджера по развитию онлайн-бизнеса UPC (Украинский процессинговый центр).

Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове

Вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове

Юрий Батхин работает в банковской сфере с 1999 года, возглавлял отдел программного обеспечения банка «Пивденный», где занимался внедрением всех финансовых систем банка и сопутствующих продуктов, в частности системы клиент-банк, финансового мониторинга, внутрибанковской бухгалтерской системы и электронного банкинга. А до 2011 руководил отделом платежных карточек в финучреждении, где специализировался на развитии карточных продуктов, платежной инфраструктуры, е-commerce и мониторингом мошенничества. В 2012 присоединился к Mastercard, где реализовал революционные платежные решения.

Под руководством Батхина Mastercard запустил первые NFC-кошельки для смартфонов в Украине. А внедренная под его кураторством платформа цифровых кошельков Masterpass создала новый опыт для оплат в один клик без необходимости вводить данные карты. Батхин также присоединился к выходу на украинский рынок Google Pay и Apple Pay, запуску MetroPass и проекту бесконтактных оплат часами SwatchPAY и браслетом Mi Pay.

Кроме того, Юрий выступал ментором и куратором первой инкубационной программы для финтех-стартапов Fintech Master, организованной Mastercard совместно с 1991 Open Data при поддержке НБУ. Известно также, что Юрий положительно относится к криптовалютным проектам, в частности, стейблкоинам, а также к цифровым валютам центральных банков. Mastercard уже развивает криптонаправление в странах, где виртуальные активы легальны.

Сейчас Батхин сконцентрировался на расширении бесконтактных платежей в Украине и cashless, курирует переход Mastercard к выпуску исключительно бесконтактных карт украинскими банками.

Юрий Батхин

Вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове

«Уже каждая вторая оплата по картам Mastercard в Украине — это цифровая оплата с NFC или онлайн. При этом NFC оплаты составляют 37% от всего объема безналичных транзакций по картам Mastercard в физическом ритейле. Это один из самых высоких показателей в Европе: мы опережаем такие страны, как Польша, Германия, Голландия и многие другие. Украина сделала «цифровой скачок» благодаря многим факторам, в том числе высокому проникновению смартфонов и гаджетов, адаптивности украинцев к инновациям, а также наличия целого спектра цифровых решений, включая Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mi Pay, чем может похвастаться не каждая европейская страна»

Александр Витязь, экс-заместитель главы правления «ПриватБанка», бывший куратор Приват 24, основатель MiddleWare

Создатель «Приват24», бывший руководитель Центра электронного бизнеса и заместитель председателя правления «Приватбанка», президент и основатель Middleware

Александр Витязь — громкое имя в украинской ІТ и финансовой сфере. На его счету внедрение прорывных банковских и платежных решений.

Во время руководства Центром электронного бизнеса «ПриватБанка» в 2002-2016 команда Витязя запустила SMS-банкинг, электронные ваучеры для пополнения мобильного, web-банкинг и мобильное приложение Privat24, P2P-переводы, чат SiteHeart, сервис электронных платежей LiqPay и облачный NFC-кошелек .

После ухода из «Приватбанка» Витязь занимался собственной компанией Middleware и платформой Corezoid, которая специализируется на облачных процессах (самые известные проекты на Corezoid: эмиссия виртуальных карт METRO Cash & Carry через мессенджеры, запуск mobile only банка в Грузии, «Цифровое ядро» банка ПУМБ, карманный бот-репетитор для подготовки к ЗНО, аккаунт телезрителя для телеканала 1+1, CRM-система для Philip Morris Ukraine (IQOS аксессуары) на базе Corezoid + Viber messenger).

В 2019 году Middleware запустила технологию кардшеринга — совместного доступа к карточкам Share.CreditCard.

Александр Витязь

экс-заместитель главы правления «ПриватБанка», создатель и куратор Приват 24, основатель MiddleWare

«Идея поделиться своей карточкой появилась случайно, когда моя дочь должна доплатить за университет $200 и забыла пин-код от карточки. Я тогда подумал: почему я не могу «расшарить» ей свою? Коллеги меня убеждали, что это невозможно. Мы что-то начали делать, но потом проект заглох. Где-то через год мне сделали операцию, и когда я проснулся после наркоза, первое, о чем подумал — надо доработать этот проект. Я нашел хакатон Money 2020 года, мы зарегистрировались и сделали проект меньше чем за два месяца. Эту технологию мы должны были запускать с «ПриватБанком» в январе 2017 года. Но в декабре 2016 его признали неплатежеспособным и национализировали. Чтобы найти новый банк, который согласился бы на такое нововведение, мы потратили 2,5 года, а потом еще ждали, пока он настроит у себя AppleWallet, GooglePay и получит все лицензии. Мы смогли запуститься только в октябре 2019»

Роман Катеринчик, основатель MyCredit, глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний

Основатель финансового сервиса онлайн-кредитования Myсredit, глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, основатель IT-компании Artjoker, входит в ТОП-3 финтех-экспертов 2020 года по версии PSM Awards

Романа Катеринчика в Украине называют финтех-евангелистом, на его счету ряд успешных стартапов и общественных инициатив. В 2006 году основал веб-студию Artjoker, которая пользуется успехом среди клиентов из 28 стран.

В 2016 году создал финансовый сервис Myсredit, который входит в число лидеров на рынке микрофинансовых организаций Украины, в 2019 получил инвестиции от группы ТАС, которая оценила бизнес в 20 млн долларов, тогда же это соглашение вошло в ТОП 10 венчурных договоров Украины по версии Inventure.

Myсredit признан лучшим сервисом онлайн-кредитования 2017 и 2018 по версии PSM Awards. В III и IV квартале 2020 MyCredit возглавил рейтинг микрофинансовых организаций от Finance.ua. На сегодня сервисом ежедневно пользуются более 7000 клиентов, всего MyCredit помог более 500 тысяч уникальных клиентов и выдал более 2,5 млн кредитов.

В 2019 финансовый сервис первым среди украинских компаний запустился в Азии — под брендом Oncredit во Вьетнаме, а в 2021 году — на Шри-Ланке.

Катеринчик также является членом наблюдательного совета харьковского IT-кластера, ранее преподавал диджитал-маркетинг в НТУ ХПИ. В июле 2021 Роман возглавил FINTECH-комитет Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, где планирует заниматься проектом OpenAPI, реализацией Sandbox и вопросами развития финтех-отрасли.

Роман Катеринчик

Основатель MyCredit, глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний

«Ответственно заявляю, что Украина и так впереди планеты всей с точки зрения финтех решений, но всегда есть что улучшить. В Национальном банке сегодня отличная молодая команда, открытая для инициатив и активно с взаимодействует с рынком»

Валерия Вагоровская, основательница, управляющий партнер Fondy

Основательница и управляющий партнер платежной платформы для бизнеса Fondy, финтех-эксперт, посол международной неправительственной организации European Women Payments Network в Украине, входит в ТОП-50 самых влиятельных женщин в FinTech в Украине

Валерия работает в финансовой сфере более 10 лет, на ее счету — улучшение сервиса приема платежей, программы для корпоративных клиентов Мегабанка и Ощадбанка.

В 2014 году основала в Украине сервис Fondy, с помощью которого любой предприниматель может подключить онлайн-платежи на сайте или в приложении. С момента запуска проект вырос до международного уровня и имеет офисы в Украине, Великобритании, Ирландии, Польше и Словакии. Сегодня клиентами Fondy является более 14 тыс предпринимателей в Украине и Европе, что почти вдвое больше, чем в прошлом году (8 тысяч клиентов).

В 2021 году Fondy выиграл право стать участниками FinTech-корта The London & Partners Mayors International Business Program, предназначенной для помощи в масштабировании компаний, продукт которых имеет большой потенциал на международных рынках.

Валерия Вагоровская

Основательница, управляющий партнер Fondy

«С нами — проще и удобнее. Мы с самого начала своей главной задачей ставили упрощение приема онлайн-платежей для предпринимателей. Если что-то случается с оплатой, нужно, чтобы тебе быстро помогли разобраться с проблемой. Во многих финансовых институтах это всегда процедуры, регламенты, «мы ответим в течение 24 часов». 24 часа — это, конечно, хорошо. Но тебе нужно уже сейчас! А мы можем решать проблемы сразу. Клиент может сконцентрироваться на развитии бизнеса, а мы предоставим платежный сервис. Если клиентам наших клиентов удобно оплачивать через Fondy, все моментально грузится, все понятно и просто, это — большой плюс для всех сторон. Мы постоянно анализируем обратную связь от наших клиентов и совершенствуемся, растем»

Денис Сапрыкин, сооснователь и СЕО sportbank

Соучредитель украинского необанка sportbank, сооснователь финтех-компании Dyvotech

Денис Сапрыкин имеет более 16 лет опыта работы в системообразующих банках. В 2019 году с N1 Management Company и DYVOTECH запустил второй в Украине мобильный банк нового поколения sportbank. Банк позиционирует себя как нишевый для клиентов, которые любят спорт, особенностью проекта является кэшбек от покупок и выплат в магазинах спорттоваров, спортклубах и спортстудиях. Если в конце 2020 года клиентская база sportbank насчитывала 150 тыс держателей карт, то в 2021 банк нарастил клиентуру до более 240 тысяч клиентов.

В среднем один клиент sportbank делает 34 транзакции в месяц — это в 4-5 раз больше, чем в традиционных банках. В марте 2021 года оборот sportbank составил более 2 млрд грн.

Sportbank стал лучшим украинским fintech-стартапом 2019 года (по версии премии PSM Awards) и одним из лучших украинских мобильных банкингов.

Денис Сапрыкин

Сооснователь и СЕО sportbank

«Нишевость — это 100% длинный тренд, и в ближайшее время он будет только усиливаться. В мире появляются банки для молодежи, для киберспортсменов, в Штатах появился банк для сексменьшинств. Нишевый бизнес позволяет делать релевантные для клиента предложения, соответствовать его профилю, образу жизни. Кроме того, сейчас, когда информационный шум возрастает, если ты не отстранился от конкурентов, тебя просто не видно, ты размываешься. Еще один момент, который сильно проявится в нишевом сегменте в Украине — развитие банков, созданных в сотрудничестве или инициированные небанковскими компаниями (розница, телеком, супермаркеты, сети АЗС). Такой формат позволяет еще больше привязать клиента, повысить лояльность к компании и при этом получить дополнительный доход за счет финансовых инструментов. Сейчас прекрасное время для создания необанков в нашей стране: рынок развивается, ставки высоки, в Европе такой маржинальности нет. Нужно только брать и делать»

Антон Романчук, UPC (Украинский процессинговый центр)

Глава правления UPC (Украинский процессинговый центр)

Антон Романчук начинал свою карьеру в банковской среде, а с 2008 года возглавил правление UPC — компании по обработке карточных транзакций, которая основана в 1997 году в Украине и является частью Группы Raiffeisen Bank. Сегодня Украинский процессинговый центр обеспечивает обслуживание карт десятков банков и онлайн-магазинов в 16 странах Центральной и Восточной Европы, предлагает решение для эмиссии карт, сервисы е-commerce и переводов, а также поддержку глобальных платежных кошельков и расчетов в интернете.

UPC первым в Украине получил Member Service Provider и Third Party Processor VISA и впервые провел транзакцию по карте Eurocard MasterCard В 1997 году. В 2009 одним из первых процессинговых центров получил сертификат соответствия стандарту PCI DSS. Также компания имеет сертификаты соответствия стандартам PCI PIN Security, 3-D Secure.

В 2020 году компания запустила в Украине новый безопасный стандарт для оплат в интернете 3DS 2.1, трансграничные денежные переводы, сервис покупки со снятием наличных. Кроме того, под руководством Антона Романчука электронную коммерцию отделили в самостоятельную бизнес-линию — eCommerce Connect, разработали API Pay By Link (Е-инвойсинг). В этом году UPC зарегистрировался в качестве платежного провайдера в Google Pay и Apple Pay, ввел токенизацию и обновил административный кабинет.

Антон Романчук

Глава правления UPC (Украинский процессинговый центр)

«У нас количество операций на одну карту больше, чем в Румынии, в 2 раза больше, чем в Болгарии. В Украине цифра соответствовала количеству транзакций на одну карту в Германии. Однако, есть чемпион — Дания. В среднем в ЕС рассчитываются больше, примерно в 2,5 раза, чем в Украине за счет чемпионов. Дания в 7 или 8 раз больше. Я не знаю как они успевают делать одной карточкой столько операций в год. Польша — вдвое больше, это развитый рынок, один из лидеров рынка использования карточек и платежных средств. Поэтому могу сказать, что украинцы готовы так же, как жители Центральной и Восточной Европы перейти на биометрические платежи»

Игорь Бокий, 4Bill

CEO платежного сервиса 4Bill

Игорь Бокий имеет большой опыт в финансовой сфере, с 2006 по 2013 год работал на руководящих должностях в «Приватбанке», а затем на проектах в других ведущих банках и финучреждениях Украины. В 2018 пришел в платежный сервис 4bill на пост коммерческого директора, а в 2019 году возглавил правление компании.

4bill на рынке с 2017 года и интегрирована с 7 крупнейшими банками Украины, что дает проходимость платежей 95-97% среди онлайн провайдеров на рынке. 4bill имеет сертификаты PCI DSS и SSL и предлагает платежные решения для кредитных организаций, страховых компаний, интернет-магазинов, представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся коммерческой деятельностью как в онлайн, так и в офлайн сфере. Это, в частности, токенизация, Apple Pay и Google Pay для погашения кредитов и полное сопровождение с документами.

Под руководством Бокия 4bill вошел в ТОП-3 лучших сервиса переводов с карты на карту по версии PSM Awards 2020. А недавно 4bill предложило платежные решения для организаторов азартных игр.

Игорь Бокий

CEO платежного сервиса 4Bill

«Способность меняться и подстраиваться под изменения — главная особенность нового времени. Рынок платежных систем — один из наиболее перспективных сегментов украинского рынка. Количество участников растет с каждым годом. С одной стороны, это повышает конкуренцию, а с другой — ставит клиентов перед все более непростой задачей — как выбрать правильный сервис. Мы изобрели заново Apple Pay и Google Pay для МФО. И стоить это будет ровно столько же, сколько погашения кредита с помощью карты»

Гела Слюсарчук, PSP Platon

CMO/CBDO в Payment Service Provider Platon, номинирован как один из лучших экспертов в fintech по версии PSP Awards 2020

Гела Слюсарчук начинал свою карьеру в маркетинге и проработал в ведущих компаниях Украины — B4U CARD SOLUTIONS, First Investment llc, Цитрус, Belvedere group. В 2019 году приступил к работе в платежном провайдере Platon как главный директор по маркетингу, а в 2020 году стал CBDO PSP Platon.

Компания осуществляет процессинг платежей, интернет-эквайринг, обеспечивает Р2Р переводы и другие платежные сервисы для украинских участников рынка e-commerce. На сегодня количество обрабатываемых транзакций в сутки превышает 3 миллиона. Среди программных решений компании — интернет-эквайринг VISA/Mastercard/Простір, Masterpass, Visachekout, ApplePay, Privat24, Payer Score (платформа оценки рисков кредитования для рынка МФО), а также Р2Р border/crossborder.

Сегодня PSP Platon входит в пятерку крупнейших платежных провайдеров в Украине, однако в течение 2 лет Гела Слюсарчук хочет сделать компанию крупнейшей PSP в стране.

Гела Слюсарчук

CMO/CBDO в Payment Service Provider Platon

«Есть клиенты, для которых важен исключительно тариф, и ты ничего не сделаешь — не важно, какие технологии ты предлагаешь… К этому следует спокойно относиться и искать своих клиентов. Нужно определить свою бизнес-модель: ты или дорогой, хорошо работаешь и находишь клиентов, которых интересует сервис и которые готовы за него платить, или ты максимально экономишь и находишь себе таких же клиентов, которые не готовы платить, но и ты им ничего не должен»



Автор: UA.NEWS