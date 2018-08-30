Раскрыта шокирующая правда об экономических отношениях России и Украины

Статистика по крупнейшим инвесторам в экономику Украины раскрыла удивительный факт

За период с января по июнь 2018 года Украина получила инвестиции на общую сумму в 1,259 миллиарда долларов. Как выяснилось, главным инвестором в экономику Украины в этом году оказалась Россия.

Из указанной суммы 436 миллионов поступили от инвесторов из России. Это 34,6% от общего объема инвестиций. Соответствующие цифры привела в своем отчете Госслужба статистики.

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На втором месте по объему инвестиций в Украину оказался Кипр, граждане которого направили в нашу страну 219 миллионов долларов. На третьем месте оказались Нидерланды с инвестициями в размере 207,7 миллиона долларов.

Также крупными инвестициями в экономику Украины отметились Австрия (58,7 млн), Польша (54,1 млн), Франция (46,9 млн) и Великобритания (43,4 млн).

Согласно данным Госстата, 59,6% полученных Украиной инвестиций было направлено в финансовую и страховую деятельность, 9,6% — в оптовую и розничную торговлю, 8,2% — в промышленность, 7,9% — в сферу информации и телекоммуникаций.

Ранее стало известно, что Министерство финансов оформило очередной заем под неизвестный процент. Минфин осуществил частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украины, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран», — говорится в сообщении.

Эта операция, как отмечается, позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности. Кроме того, страна может получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

Также продолжают реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планируют в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Под какой процент были привлечены деньги, Министерство финансов не сообщает.

Напомним, в Украине завелись крупные финансовые мошенники, которые обворовывают население.

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