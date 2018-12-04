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«Раскол начался с Майдана» — воспоминания донецкой журналистки — Украина.ру

Экономика Украины 04 Дек 2018
«Раскол начался с Майдана» — воспоминания донецкой журналистки — Украина.ру
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Революция на экспорт. Если завтра МайданРеволюция на экспорт. Если завтра МайданКак происходило разобщение в журналистской среде Донецка? Как воспринимали события на Майдане дончане? Как повлияла на жизнь война?

Это и многое другое вы узнаете, посмотрев интервью.

21 ноября 2013 года на Украине начался Евромайдан. В этот день правительство Николая Азарова приостановило переговоры по соглашению об ассоциации Украины с Евросоюзом. Результатом стал государственный переворот и подписание соглашения уже новым правительством.

Впоследствии экономика Украины обрушилась на 20%, страна потеряла российские рынки и резко сократила объём экспорта, гривна обесценилась втрое, цены на товары и услуги выросли почти вдвое, тарифы на газ для населения — в 11 раз.

 

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