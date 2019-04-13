Расходы госбюджета Украины выросли на 10% — Экономика — Новости — Новостной портал Украинского Выбора

Расходы государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года составили 236,6 млрд грн, что на 10,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает УНИАН.

В Минфине напомнили, что доходы госбюджета в первом квартале на уровне 210,5 млрд грн на 8,7% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Госбюджет Украины в первом квартале сведен с дефицитом в 25,3 млрд грн, что на 23% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы — 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

«Украинский выбор» сообщал, что в 2018 году дефицит государственного и сводного бюджетов серьезно вырос.





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