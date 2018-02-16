Рано радовались: курс валют нанес неожиданный удар

Гривна возобновила падение

КИЕВ. Сегодня, 09:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України

После укрепления гривны, которому уже начали радоваться украинцы, национальная валюта возобновила падение.

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 16 февраля. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших входных – субботы и воскресенья, передает politeka.net.

Так, доллар США добавил 10 копеек и стоит 26,75 грн.

Евро подорожал на 52 копейки и его курс составляет 33,43 грн.

Отметим, исторические антирекорды гривны относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США 26 февраля 2015 года достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года – 35,66 грн.

Добавим, что на украинских АЗС за последние сутки немного подешевело дизтопливо, а цены на бензин и автогаз остались стабильно высокими.

Так, литр бензина категории А-95 в среднем по Украине сегодня, 16 февраля, утром стоит 30,39 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,29 грн до 32,49 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,2 грн.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,25 грн. Цены на АЗС отличаются от 26,50 грн до 29,99 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 13,12 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 12,24 грн, максимальная – 13,99 грн.





Источник