Раненый при взрыве депутат в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

В результате взрыва автомобиля в Каменском Днепропетровской области пострадал депутат горсовета Виталий Чернявский, он находится в тяжелом состоянии
Об этом говорится в сообщении ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, передает «ДС».
Чернявского госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.
Как сообщала «ДС», в Каменском Днепропетровской области во время движения взорвался микроавтобус, внутри которого был депутат горсовета в салоне.
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