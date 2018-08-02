Раненый при взрыве депутат в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

В результате взрыва автомобиля в Каменском Днепропетровской области пострадал депутат горсовета Виталий Чернявский, он находится в тяжелом состоянии

Об этом говорится в сообщении ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, передает «ДС».

Чернявского госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Как сообщала «ДС», в Каменском Днепропетровской области во время движения взорвался микроавтобус, внутри которого был депутат горсовета в салоне.

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