Ракеты для диктатуры США

Свобода от сложившихся закономерностей — это не так уж плохо. Плохо, когда эта свобода превращается в стихию, пишет колумист украинского еженедельника «2000» Александр Леонтьев. Периодически таки необходимо подвергать ревизии все закономерности, даже кажущиеся вечными. В этом, собственно, и состоит суть любого революционного перехода. От Птолемея к Копернику, например. Хотя эпициклы Птолемея успешно применялись в практике мореплавания не одно столетие. А сегодня мир стоит на пороге нового революционного перехода, вне зависимости от того, как мы будем к этому относиться. Но хотелось бы понимать логику этой свободы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свое решение Трамп пояснил тем, что США необходимо развивать эти вооружения. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Россию, видимо, уже уведомил о выходе Вашингтона из договора. Хотя подобное решение, скорее всего, не стало для РФ неожиданностью.

Договор об ограничении ракет средней и меньшей (или малой) дальности изначально был как бы про Европу. СССР мог ставить ракеты в ГДР, Польше и Чехословакии, а американцы — в ФРГ, Дании, Италии, Греции и Турции. Теперь же ракеты средней и малой дальности (РСМД) Россия может ставить в Калининграде, в Белоруссии и там, где повезет. А США — в Прибалтике, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, на Украине, в Грузии и далее по списку.

Расположить бы РСМД в Прибалтике и на Украине: подлетное время тогда будет от 1,5 до 5 минут. Некогда будет разбираться, что там да как, надо будет бить на поражение.

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Но вот в России уже раздаются громкие призывы официально заявить о немедленном уничтожении месторасположений РСМД, если они будут поставлены в эти страны. Иными словами, места размещения в смертельной близости будут рассматриваться как акт прямой агрессии. И как первоочередные цели. Поскольку закрыться от этих ракет вообще практически невозможно.

Мы (по некоторому мнению) переживаем построение модели мирового государства. При этом некоторые могущественные (и, в общем-то, известные) транснациональные силы уничтожают международные инструменты контроля, чтобы передать власть уже сложившимся транснациональным структурам.

Пренебрегаются сами принципы суверенитета — что говорить о других основополагающих принципах Вестфальской системы*. Права государств на ведение переговоров в неких общих интересах просто игнорируются. Право — это якобы право силы. Таков исторический момент.

Всего только нужно было дождаться «Брекзита». Но не дождались. Пока. И хорошо подготовиться к промежуточным выборам в Конгресс США. Шаг Дональда Трампа по выходу из договора — это лучший шаг, который мог бы придумать президент в борьбе за свои (и без того законные) президентские полномочия. Если не учитывать, конечно, всех последствий. Лучше было бы сразу после этого расположить ставшие свободными РСМД в странах Троеморья**. Почему бы нет? Но подождем…

Относительно Украины. В случае наиболее вероятного выигрыша промежуточных выборов Трампом (то есть сохранения и усиления контроля над конгрессом республиканцами) глобальный геополитический транзит, вероятно, только ускорится. И на Украине уже как-то сложившаяся (не без известного влияния) линейка кандидатов может быть несколько нарушена. Или уточнена. И в ней даже может возникнуть условно неформатный кандидат. Необязательно такой неформальный, как Трамп (где их, трампов-то, наберешь), но все же он будет способен поломать уже выстроенные сценарии президентской кампании. Не в смысле глобального переориентирования, конечно, но в смысле глобального обновления политикума.

Если же фортуна на промежуточных выборах в Конгресс США улыбнется (пусть в последний раз) демократам — глобальный транзит будет всеми доступными им средствами тормозиться. Все же совсем остановить его вряд ли удастся, поскольку он порожден сугубо объективными причинами, но это торможение может вызвать дальнейшее обострение кризиса не только в Америке, но и во всем глобализованном пока мире.

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«Брекзит», победа Трампа, переформатирование австрийской правящей коалиции, победа евроскептиков в Италии, успехи немецких правых, усиление фронды Орбана и Земана — все это кажется отнюдь не случайным. И легко преодолимым. А все потому, что у населения (не у всякого, конечно) появились возможности осуществления прямой демократии через социальные сети.

И последнее. Выбрать себе в попечители сильного и богатого — это правильно только на первый взгляд. При ближайшем же рассмотрении более важна динамическая характеристика его (патрона) богатства и силы. Если же они утекают (а они утекают), то «утекать» необходимо и «незалежной» от такого «шефа». Причем, как можно скорее…

СПРАВКА

* Вестфальская система — система международных отношений в Европе, сложившаяся на основе договора по итогам Тридцатилетней войны (закончилась в 1648 г.). Ее базовые принципы — «суверенитет» и «система коллективной безопасности» — в новейшее время закреплены в уставах международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО) и стали основой межгосударственных актов.

** Инициатива Троеморья — проект экономического сотрудничества стран «Вышеградской группы», охватывающий Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Балтийские страны, а также Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Понятие Троеморья обусловлено тем, что упомянутые страны расположены между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта «Свободной Прессы» и украинской газеты «2000». Сегодня еженедельник «2000» остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

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