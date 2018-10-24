Рай отменяется: Путин, бей первым!

Президент Владимир Путин, конечно же, немного лукавил, когда говорил о том, что Россия не собирается наносить превентивный ядерный удар. Не уподобляясь советскому генсеку Хрущеву, грозившему показать США «кузькину мать» (неофициальное название самой мощной на тот момент термоядерной бомбы), он миролюбиво заявил, что «мы не можем быть инициаторами всемирной катастрофы». Верный пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова своего шефа (который всегда прав), выдал сентенцию: «То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар». Что-то поменялось в этом мире?

Читаем Военную доктрину, принятую в декабре 2014 года. «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации».

Тут присутствует некая казуистика, изворотливость в толковании самой формулировки этого пункта военной доктрины. О готовности первыми нанести ядерный удар вроде бы напрямую и не говорится, но право в ответ на агрессию, в том числе и на своих союзников, в том числе с применением обычных вооружений, сохранено. Условно говоря, Япония захватывает острова Шикотан и Кунашир, её активно поддерживает 3-й и 7-й флот США — чем не повод нажать кнопку в «ядерном чемоданчике»? Или, к примеру, войска НАТО через территорию Польши вторгаются в Белоруссию и двигаются к Минску «свергать Лукашенко» — всё, полетела бомба.

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Тут вот еще какой нюанс имеется. Превентивный удар рассматривается даже международным правом как ответ на ставшую уже неизбежной агрессию какой либо иной страны. И если российское руководство получит данные, что в ближайшее время состоится массированный ядерный удар, то оно имеет право нанести превентивный удар, и это не будет применением ядерного оружия первыми. Ну, а дальше все будет зависеть только от того, чьи баллистические ракеты окажутся быстрее и точнее.

Так что право на первый ядерный удар Россия все-таки имеет, другое дело, что бравировать этим Путин сейчас не хочет, предпочитает говорить лишь о гарантированном ответном ударе. Может еще и потому, что пытается сгладить свою же фразу о том, что «американцы сдохнут», а «россияне отправятся в рай». То есть, на планете Земля в результате ядерного конфликта не останется ничего — НИЧЕГО. И Путин, кажется, сейчас не лукавит, а лишь посылает сигнал Вашингтону, заявляя о своих миролюбивых намерениях, в том числе с невозможностью нанесения первого удара.

Если вспомнить, то последняя советская еще военная доктрина была прописана в 1987 году и носила ярко выраженный оборонительный характер. Тогда же произошел отказ от термина «вероятный противник», которым было принято называть США и все страны НАТО. Знатный «перестройщик» Михаил Горбачев подтвердил тогда обязательства не начинать первыми военные действия и не применять первыми ядерного оружия. Вскоре Советский Союз развалился без единого выстрела извне (война шла внутри бывших советских республик), а новая Россия оказалась перед необходимостью заново определять свое место в мире и разрабатывать военную доктрину. Самая «грозная» была принята в 2014 году и подписал ее именно Владимир Путин. И хотя она и была признана как оборонительная, там присутствует озабоченность по поводу расширения зоны влияния НАТО и приближения сил альянса к границам России. Путин тогда погрозил Западу пальчиком: подойдете ближе — удар будет неотвратим.

— Путин уже нанес превентивный удар по США — своими заявлениями по поводу кто куда попадет в случае ядерного конфликта и последовавшим утверждением, что Россия не собирается первой наносить удар, оставляя при этом право на адекватные ответные действия, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это в первую очередь реакция на заявления американского президента Трампа о возможном выходе из договора по РСМД. Это ракеты средней и малой дальности, которые «пуляют» на дальность от 500 до 5000 километров, их хотя и уничтожали подчистую, но на вооружении они в измененном виде остались как у нас, так и у них. Вероятно, что у нас даже больше, особенно если учесть возможности тех же «Искандеров» и «Калибров», не попавших изначально под сокращение. Трамп хочет возобновить производство ракет подобного типа, Путин предупреждает, что у нас все уже давно готово, так что не дергайся.

Вспоминается анекдот, когда Путин ночью открывает холодильник, видит подрагивающий на тарелке студень и говорит: «Не бойся, я пока только за квасом». Нынешний его посыл о невозможности превентивного удара как раз и определяется словом «пока» — значит, теоретически вероятен. Значит, нужно дрожать и бояться. Сигнал прозвучал не только для Америки, но и для Европы, где собственно и будут размещены ракеты малой и средней дальности. И ответно-встречный удар, о котором говорил российский президент, будет в первую очередь предназначен для Старого Света.

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К слову, наличие у России ракет средней дальности позволяет держать в прицеле и сами Штаты. От арктического острова Котельный, где могут быть размещены (или уже есть) ракеты с радиусом поражения целей от 3 до 5 тысяч километров, до США — рукой подать. Стартовых площадок, надо полагать, достаточно и на Дальнем Востоке, не говоря уже о возможностях российских атомных подводных лодок. Так что обещание Путина американцам «сдохнуть» имеет под собой все основания так полагать.

— Почему-то все в этом обсуждении превентивности российского ядерного удара забывают, что военная доктрина США напрямую допускает при определенных обстоятельствах нанесения именно первого удара, — говорит сенатор, член Комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич. — Они его нанесли еще в 1945 году, подвергнув атомной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки. В прочих вооруженных конфликтах оно, к счастью, не применялось, но численность жертв была сопоставима с разрушительной силой ядерного оружия. У Америки в состоянии боевой готовности находятся ракетные установки, как на своем континенте, так и в Европе и Турции, стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту несут круглосуточное дежурство в воздухе. Гарантии, что они его не применят первыми нет никакой. Это не может не беспокоить. И тут да — нужно нанести гарантированный ответный удар.

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