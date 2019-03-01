РАЭК презентовала обновленный портал «Пульс Рунета» — Sostav





В Москве состоялся очередной, шестой день открытых дверей РАЭК, в рамках которого состоялась презентация обновленного информационно-аналитического портала «Пульс Рунета». Также во время мероприятия были показаны главные цифры исследования «Экономика Рунета 2018».

В ближайшее время будет выпущена брошюра и запущен сайт с результатами исследования — a.raec.ru. Традиционно результаты исследования будут направлены в органы государственной власти, а также в ведущие компании Рунета.

Карен Казарян, главный аналитик РАЭК:

Масштабная презентация результатов исследования «Экономика Рунета 2018» намечена на 17 апреля 2019 года в первый день работы РИФ+КИБ 2019. Мы призываем всех, кто тем или иным образом связывает свою жизнь в Рунетом, обратить внимание на результаты исследования — именно эти цифры послужат вектором развития областей цифровой экономики.

Исследование 2018 года показало, что интернет экономика принесла экономике России 3,5 трлн рублей. Электронная коммерция — 1953,4 млрд рублей (это на 13,2% больше относительно 2017 года), маркетинг и реклама — 262,9 млрд рублей (прибавка в 17,3% относительно 2017 года), инфраструктура и связь — 106,2 млрд рублей (на 17,3% больше относительно 2017 года), медиа и развлечения — 75 млрд рублей (это больше на 7,1%, чем в 2017 году).

Акценты исследования 2018 года:

Объемы и тренды развития основных российских интернет-рынков

Глобальные тренды развития цифровой экономики и их влияние на Россию и российских бизнес

Роль государства в поддержке и регулировании интернет-рынков

Анализ законодательных инициатив в 2018 году

Российский рынок доменов и инфраструктуры

Социальные сети

Мобильная экономика России

Экосистема ИТ-предпринимательства и стартапов России

Экономика совместного потребления

Российский рынок Больших Данных

Новые технологические тренды и их развитие в России

Ежегодные работы по проведению исследования «Экономика Рунета / Экосистема Цифровой Экономики России» включают в себя масштабные мероприятия с участием сотен отраслевых экспертов, а также аналитиков смежных отраслей, входящих в Экосистему Цифровой Экономики России.

Значительная часть экспертной работы реализуется в ходе крупнейших отраслевых мероприятий, проходящих под эгидой РАЭК. Автоматизация работы динамических экспертных групп и полевое исследование строятся на базе платформы RUNET-ID.com.

Также в ходе мероприятия было показано исследование «Искуственный интеллект в России: ожидания и реальность». Его данный будут представлены на конференции Digital Transformation — dtr.moscow 15 марта.





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