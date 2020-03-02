Радуцкий заявил, что не планирует идти в правительство — Новости политики

Он заявил, что не пойдет ни в министры здравоохранения, ни в премьер-министры.

Радуцкий заявил, что не пойдет в министры / УНИАН

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что не планирует идти работать в правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос о его ожиданиях от внеочередного заседания парламента 4 марта и все ли чиновники останутся на своих местах, Радуцкий ответил: «Я не слышал ничего о каких-то кадровых решениях. Я знаю, что там требуется отчет силовиков».

«Каких-то личных ожиданий — я их не имею… Я точно, даже если будет смена министров, не пойду в министры здравоохранения, и в премьер-министры также», — сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания — шесть вопросов.

Так, планируется рассмотреть проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003); проект закона о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О национальной безопасности Украины» относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015 ); проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О предотвращении коррупции» (второе чтение) (№ 2500).

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства. Он отказался назвать фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство.

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