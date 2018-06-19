Ради дружбы с Западом, Россия снова готова унижаться

Пережив во второй половине 20 века холодную войну с США, Россия должна была бы извлечь уроки из своего поражения в ней. Но если судить по словам и делам некоторых представителей власти этого так и не случилось. Отношение наших руководителей к Западу по-прежнему можно определить как любовь-ненависть. Вместо прагматичного следования национальным интересам своей страны налицо обожание заграницы, страстное желание быть понятыми, принятыми и обида на то, что этого не происходит.

Подобный подход в полной мере продемонстрировала замминистра иностранных дел РФ Мария Захарова в своем интервью финскому изданию «Хувудстадсбладет». «Мы полностью открылись Западу. Не потому, что нас победили — мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, это Горбачев решил покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Так что мы открылись вам — и были обмануты. Вы ответили тем, что обнесли нас колючей проволокой», — жалуется официальный представитель МИД.

Ответ на вопрос корреспондента о риске вооруженного конфликта между Россией и Западом и вовсе свидетельствует чуть ли не о профнепригодности российского дипломата. «Это последнее, чего мы бы в этой жизни хотели. Мы готовы ко всему: к ухудшению уровня жизни, ко всевозможным проблемам — но не к войне», — призналась Захарова. При этом она обильно цитировала страшные слова о войне собственной бабушки. Зачем? Чтобы разжалобить собеседника?

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Но сможет ли таким образом Кремль подружиться с ЕС

Подобные откровения официального лица в ранге замминистра наверняка будут истолкованы как слабость России, ее принципиальная неготовность идти до конца в отстаивании своих национальных интересов. Ровно такой же трюк провернул в свое время Рональд Рейган с Михаилом Горбачевым — «взял на понт», испугал гонкой вооружений, возможностью горячего столкновения и добился того, что СССР демонтировал себя сам. Сейчас та позорная история может повториться.

Поражает невысокий политический горизонт представителя МИД, ее прямо-таки обывательские мечты о «любви, дружбе, жвачке» с теми, кто не раз приходил на российскую землю с огнем и мечом и продолжает готовить очередной «натиск на Восток» в наши дни. «Все, абсолютно все, чего мы хотим от Европы, — это сотрудничество. Развитие экономики, торговли, отношений. Мы хотим иметь возможность свободно ездить друг к другу, мы хотим избавиться от необходимости виз. Но нас постоянно отталкивают!» — причитает Захарова.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что замминистра иностранных дел высказалась в логике существующего сейчас в России «торгового строя».

— На примере этого интервью мы наблюдаем роль женщины в международных отношениях. Есть даже отдельный сегмент теории — феминизм в международных отношениях. Ведь это только у мужчин человек человеку волк, а у женщин — подруга или приятельница. Эта женская логика сыграла немалую роль в мировой истории, потому что женщинам свойственно сглаживать острые углы, которые создают мужчины. То, что в отношениях между мужчинами заканчивается войной, между женщинами заканчивается непринужденной беседой о торговле, литературе, культурном наследии. Мы видим, как Захарова пытается свою женскую логику перенести на сферу противостояния, мужского противоборства, конфликта и войны.

«СП»: — По-вашему, это ее личная позиция? Все-таки она замминистра иностранных дел…

— С другой стороны Захарова во многом озвучивает позицию президента, которая передается ей через министра Сергея Лаврова. Эта позиция заключается в том, что для нынешней России торговля и экономика имеет первоочередное значение, а дипломатия, стратегия, выстраивание блоков привязывается к этому первоочередному по значимости направлению и выстраивается по остаточному принципу, вынуждено. Нынешнее руководство России делает шаги по усилению субъектности России зачастую как следствие попыток реализовать экономические, торговые интересы вроде выстраивания газопроводных сетей.

«СП»: — Бытует даже такое понятие как «политика «Газпрома»…

— Да, мы видим попытки отстоять интересы «Газпрома» или «Роснефти» и по ходу дела, в качестве побочного продукта страна делает жесткие заявления, восстанавливает вооруженные силы, чтобы можно было бы их предъявить в качестве силового аргумента в переговорах по строительству газопроводов, присоединяет Крым, ведет активную дипломатическую игру, включает разведки и т. п.

То есть Захарова проговаривается о подлинных мотивах и настроениях российского руководства касательно сферы торговли и бизнеса, которая является для них приоритетной. Нынешний политический строй в России можно назвать «торговым», экономическим и финансовым строем. Роль финансовых элит здесь имеет не последнее значение. Более того, несмотря на заявления, что в России олигархия отсутствует, можно сказать, что олигархия абсорбировалась в структуру властных элит и в элиту как таковую. Эта элита принимает решения не в интересах олигархической группы, как обособленного элемента, а в интересах уже государства, в которое гармонично встроены олигархи.

«СП»: — Наверное, поэтому Британия теперь и щиплет российские «денежные мешки»?

— Да, они поняли, что российские олигархи не являются каким-то обособленным наростом на теле государства, а являются его структурной составляющей. Это такая смарт-олигархия, которая не противопоставляет себя обществу и государству, выставляя наживу в качестве главного приоритета, а говорит об этом походя, вплетая это в риторику об интересах государства о росте экономики, торговли, о значимости топливного элемента для всеобщего благосостояния. Но тип мышления, подходы и приоритеты остаются прежними, как на предыдущем историческом этапе.

«СП»: — Откровенное признание замминистра, что Россия не готова воевать, кажется, малоудачно. Необязательно угрожать, но твердо давать понять — если что, «наш бронепоезд на запасном пути» — более разумная позиция…

— Россия вот уже тысячу лет почти постоянно находится в состоянии войны. Русские умеют воевать, делают это самоотверженно, героически, всегда выигрывают и тем самым заканчивают войны. В открытом бою русским нет равных и поэтому Запад понял, что максимальный объем противостояния с Россией лучше перенести из сферы открытого вооруженного противостояния, в сферу закрытую, потаенную, дипломатическую, шпионскую или нечестную сферу интриг, заговоров и внутреннего разложения в первую очередь российской элиты, от которой в нашем государстве традиционно зависит очень много.

Конечно же, Россия не хочет воевать с Западом, потому что понимает, что все закончится как всегда. А дальше на российскую элиту ляжет ответственность за европейские государства, за народы Европы, за баланс и стабильность на континенте, за стратегии развития Европы и России в едином военно-политическом блоке. Если Сталин был способен осуществлять такое стратегическое планирование по итогам Великой Отечественной войны, то нынешнее торговое руководство России совершенно к этому не готово. Оно любит торговать, продавать газ и нефть, лес китайцам и получать с этого маржу, но совершенно не любит заниматься восстановлением геополитической субъектности России. Поэтому нынешняя элита в «стопятидесятый раз» предлагает торговое взаимодействие и делает это устами симпатичной женщины. Купите еще немного газа, только без хамства и не провоцируя нас.

А вот член политсовета партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков скорее оправдывает дипломата и видит в ее словах «мягкую силу» России.

— Надо понимать, что интервью Захаровой обращено непосредственно к западному читателю. Поэтому и выбрана Мария Захарова, которая изначально появилась как спикер в первую очередь для Запада. У нас ее охотно цитируют, так как она яркий самобытный дипломат. Поскольку она призвана олицетворять позицию МИД для Запада, то ее мнение всегда миротворческое, миролюбивое. И в этой роли она неплохо смотрится, в том числе и по сравнению с зарубежными чиновницами. Так что это очень эффектное оружие мягкой силы России.

«СП»: — Но ее слова — это же фактически официальная позиция МИД…

— Действительно, это ее интервью с одной стороны носит официальный характер — подчеркивается, что оно проходило в здании МИД, с другой стороны, оно очень женское по сути — полно оценочных суждений, эмоций. Там есть даже воспоминания о том, что ей снилось… Таким образом создается человеческий образ не только Захаровой, но и России. А нынешний западный обыватель, потенциальный читатель, воспитан в гипергуманистической, в толерантной парадигме, поэтому вместо бряцания оружием она избрала понятный тому зрителю формат. Цель — снизить напряженность. Любое государство, будь оно самым милитаристским, всегда так делает. Те же Соединенные Штаты никогда не утверждают, что несут войну и хотят атаковать. Они всегда несут демократию, свободу и блага цивилизации.

То есть здесь мы видим весьма удачную попытку использовать западные методы пропаганды. Не восточные, как это делает Северная Корея или агрессивные арабские режимы, которые запугивают. Кстати, во многом так делал и Советский Союз. Здесь же речь идет о выстраивании диалога на новом ментальном уровне. Это как бы перевод наших мыслей. Если, допустим, Путин ужесточил риторику в последнее время, что было видно и по посланию и по другим выступлениям, то Захарова выступает в роли, если не «доброго следователя», то такой «девушки-родины».

И это неплохо. Если бы она угрожала бы Западу боеголовками, в этом не было бы ничего нового и интересного. Напротив, это убедило бы Запад в агрессивности России, в необходимости НАТО у наших границ. Так что это необходимый пропагандистский элемент.

«СП»: — И все-таки слова Захаровой об «открытости» России звучат как некая искренняя и наивная вера в «доброту» Запада. Хотя для дипломатов и политиков это непозволительно…

— Обращает на себя внимание тезис «мы открылись Западу, но они в ответ обнесли нас колючей проволокой». Это было именно так, но надо помнить, что «открытие» Западу было совсем не добровольным. Оно произошло в результате предательства правящих элит и перехода части номенклатуры на прозападные позиции. По многим параметрам это была фактическая капитуляция. В начале 1990-х у нас была фактически мягкая оккупация американцами, когда они заходили на любые объекты, напрямую диктовали решения советникам Ельцина и контролировали каждый шаг.

То есть это не добровольная открытость, не объятия, а «руки вверх!» И вот из этого наша правящая элита до сих пор не сделала должного вывода. До сих пор они вспоминают те времена, перестройку, разрядку, но они забывают, что это делалось под дулом американского автомата. И сейчас важно не повторять этот же алгоритм. Призывая к открытости, нужно уважать суверенитет и национальные интересы друг друга. Поскольку в целом, как показал опыт послевоенного периода (например, сотрудничество в космосе) геополитические парадигмы все-таки можно изменить. На противостоянии мы потеряли много времени и саму страну — СССР.

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«СП»: — Этот опыт как раз показал обратное — сотрудничество способно снизить градус конфликта, но не устранить его совсем. Кажется, существующее противостояние вечно…

— Если однажды Запад сможет принять концепцию единого Севера — большой Европы от Лиссабона до Владивостока, это принесет прибыль и блага всем, включая даже ближневосточный регион, который сейчас страдает от состояния Запада. Поскольку Запад, источив свой креативный потенциал, реализует сейчас неоимпериалистический и милитаристский потенциал. Так он отвечает и на миграционный кризис, и на кризис недо- и перепроизводства, на старение населения. Фактически, это, как и во времена Маркса, отвлечение внимания своего населения на вновь созданные проблемы.

Если препарировать интервью Захаровой, то где-то в его матрице эта мысль заложена. Пусть она и выказана мягко — from Russia with love. Хотя для российского читателя интервью может звучать немного наивно.

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