Ради доллара по 8 гривен Янукович исчерпал золотовалютные резервы Украины — экс-банкир

По мнению Романа Сульжика, сейчас справедливый курс доллара должен быть на уровне 23-24 гривен.

Искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» рассказал бывший банкир Роман Сульжик.

ВидеоРади доллара по 8 грн Янукович исчерпал золотовалютные резервы страны — Сульжик

Искусственное удержание курса доллара на низком уровне привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились. Об этом рассказал бывший банкир Роман Сульжик. По словам эксперта, это привело к тому, что западный капитал боится заходить в нашу страну.

По его словам, во время правления Януковича внешний долг Украины вырос со 100 млрд до 140 млрд долларов США. Когда он пришел к власти, запасы золотовалютных резервов Украины составляли порядка 35 млрд долларов, а после него осталось 20 млрд долларов.

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«Все эти резервы и были потрачены на то, чтобы держать курс гривны по 8. На самом деле курс гривны, чтобы он был сбалансированным и резервы не тратились, должен был плавно увеличиваться. Вместо этого его искусственно держали на уровне 8», — сказал Сульжик.

По мнению экс-банкира, справедливый курс доллара сейчас должен быть на уровне 23-24 гривен. Роман Сульжик считает положительным, что дискуссия в правительстве, парламенте и НБУ идет в сторону валютной либерализации. В частности, он отметил внесенный президентом Петром Порошенко закон о валютной либерализации.

«Это действительно те вещи, которые позволят нам интегрировать Украину в мировую финансовую систему», — считает экс-банкир.

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Напомним, 19 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О валюте» — единый рамочный законодательный акт, регулирующий вопросы организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора. Его как неотложный подал президент Украины Петр Порошенко. Документ после обсуждений и согласований раньше подготовил Нацбанк.

В Нацбанке подчеркивают, что принятие закона сделает возможным переход Украины к новой — либеральной, прозрачной и современной – модели валютного регулирования.

Новая модель предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.





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