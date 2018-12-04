Раде появился новый депутат. Новости политики | Dsnews — Деловая столица

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Владимир Куренной принял присягу народного депутата в Верховной Раде

Владимир Куренной принял присягу народного депутата в Верховной Раде. Фото: facebook.com/vkkurennoy

Он заменит новоназначенного министра по делам ветеранов Ирину Фриз, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

«Я хочу пригласить к принятию присяги народного депутата Украины. 29 ноября 2018 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Куренного Владимира Константиновича, включенного в избирательный список партии «Блок Петра Порошенко», — сказал парламента Андрей Парубий.

После такого вступления Куренной принес присягу народу Украины.

Как сообщала «ДС», 22 ноября Верховная Рада назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

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