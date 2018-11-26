Рада согласилась ввести военное положение в некоторых областях Украины на 30 дней

За соответствующее решение проголосовали 276 нардепов.

Рада одобрила введение военного положения в Украине / фото УНИАН

Верховная Рада одобрила указ президента Украины «О введении военного положения в Украине».

Оно будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем.

Президент зачитал перечень этих областей: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил перед голосованием, что военное положение будет введено на 30 дней в перечне озвученных президентом областей, вместе с Донецкой и Запорожской областями.

Парубий отметил, что во время консультаций было согласовано, что военное положение вводится сроком на 30 дней вместо 60-ти, а также в указе о военном положении указано, что выборы президента состоятся 31 марта 2019.

В частности, от БПП «за» проголосовали 120 депутатов, от «Народного фронта» — 64, от «Самопомочи» — 23, от Радикальной партии – 16, от «Батькивщины» — 13, от группы «Воля народа» — 8, от группы «Видродження» — 3.

В то же время от «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал этот закон.

Дата введения военного положения не озвучивалась, но сегодня ранее отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.

Военное положение — это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимых для предотвращения угрозы. Временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц.

Во время режима ВП военные и гражданские власти получают более широкие полномочия, которые позволяют им использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд. Под властями подразумевается все военное командование – от Генерального штаба до руководства отдельных частей, а также вся вертикаль власти – от президента и Кабмина до поселковых советов. Решения, соответственно, могут приниматься как на центральном, так и на местном уровне.

Что значит военное положение в Украине

Закон разрешает:

— водить трудовую повинность для проведения оборонительных работ, ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, общественно полезных работ.

— использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны, менять их режим работы, условия труда.

— изымать для временного пользования необходимое имущество министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, предприятий и граждан, в том числе транспортные средства, сооружения, машины, механизмы, оборудование и другие объекты, связанные с обслуживанием транспорта, выдавая об этом документы установленного образца.

— устанавливать охрану важных объектов национальной экономики Украины, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

— вводить комендантский час (запрет на нахождение в определенное время суток на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений) и устанавливать особый режим светомаскировки.

— устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта.

— проверять документы у граждан, а в случае необходимости осматривать вещи, транспорт, багаж и грузы, служебные помещения и жилища граждан.

— ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных организаций, если они угрожают суверенитету, национальной безопасности Украины, ее независимости и территориальной целостности, а также жизни граждан.

— осуществлять контроль за работой предприятий связи, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры, использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и разъяснительной работы среди войск и населения, регулировать работу любительских приемно-передающих радиостанций, передачу информации через компьютерные сети.

Изымать у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, а у предприятий, учреждений и организаций – учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества.

— запрещать призывникам и военнообязанным менять место проживания без ведома военного командования.

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— устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих и размещению воинских частей, подразделений и учреждений.

— устанавливать порядок использования убежищ, сооружений и других объектов для защиты населения, а также удовлетворения потребностей обороны.

— проводить эвакуацию населения, предприятий, учреждений, организаций и материальных ценностей.

— вводить нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами, лекарствами.

— принудительно изымать и отчуждать имущество у юридических и физических лиц для нужд обороны.

Не могут ограничиваться в период военного положения такие фундаментальные права человека, как — право на жизнь, на уважение достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, право на равенство перед законом, право на жилье.

Законом устанавливается, что во время военного положения не могут проводиться выборы президента, Верховной Рады, органов местного самоуправления. Соответственно, во время действия ВП нельзя досрочно прекратить полномочия парламента или местных советов. Также нельзя вносить изменения в Конституцию, проводить референдумы.

Власти также не могут использовать труд граждан во время ВП на безоплатной основе – работа для нужд обороны должна оплачиваться, как в мирное время. Имущество, изъятое во время ВП, после окончания действия военного положения должно быть возвращено владельцу. Если же имущество пришло в негодность, возмещения ущерба нужно добиваться через суд.

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